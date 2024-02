Geolier primo a Sanremo 2024: le reazioni del figlio e della moglie di Amadeus sono virali Il rapper napoletano sale al primo posto in classifica provvisoria: dopo l’annuncio di Amadeus, suo figlio e sua moglie impazziscono di gioia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

593 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Geolier è primo nella classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2024. Il televoto ha esordito nella seconda serata insieme alla giuria delle radio andando a comporre, con una percentuale del 50% per entrambi, la classifica dei primi cinque posti. Quando Amadeus ha annunciato il nome del rapper napoletano, le telecamere hanno mostrato la reazione di vittoria del figlio di Amadeus, Josè, e della moglie, Giovanna Civitillo. Entrambi sono apparsi estremamente felici con Giovanna Civitillo che ha anche gesticolato con la mano in segno di soddisfazione. La famiglia di Amadeus sembra avere il suo preferito, quindi: è il rapper del Rione Gescal che ha portato la sua canzone in dialetto, I p'me tu p'te. La reazione è diventata virale su TikTok.

Non è la prima volta che Giovanna Civitillo, ieri peraltro grande protagonista di un ballo, Romagna Mia, con l'Orchestra Casadei, e José Sebastiani diventano protagonisti attivi di quello che succede intorno al Festival di Sanremo di Amadeus. È storia nota, ad esempio, dei consigli "musicali" che entrambi gli hanno dato nel corso di questo quinquennio. "Gli consiglio di seguire il suo istinto", aveva detto Giovanna Civitillo in una intervista di qualche tempo fa. José Sebastiani, invece, gli ha addirittura consigliato nomi che poi si sono attestati come rivelazioni e vincitori, in alcuni casi: pensiamo a Lazza e ai Maneskin.

La classifica provvisoria della seconda serata

Geolier è primo nella classifica provvisoria della seconda serata e adesso rappresenta un serio candidato alla vittoria finale. Le restanti posizioni hanno invece confermato che Loredana Berté e la sua Pazza, classificandosi al quarto posto, rischia di fare sul serio. Grande sorpresa per la seconda piazza: c'è Irama con Tu no. Al terzo posto, la conferma di Annalisa con Sinceramente. Quinti posto per Mahmood e la sua Tuta Gold.