Festival di Sanremo su Canale 5 o Nove? La Rai blinda Carlo Conti: “Non potrebbe condurlo altrove” Sanremo 2026 è un’incognita e non è chiaro se l’evento resterà alla Rai o andrà a un’altra emittente. La Rai risponde a Fanpage nel merito: “Non c’è nessun progetto di spostare il Festival in altra città”. Sull’ipotesi di cedere Conti ad altri come conduttore o co-conduttore la risposta dei dirigenti è inequivocabile. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Sanremo dei record di Carlo Conti volge al termine e si sa che un Festival si inizia a preparare quando finisce il precedente. La testa, quindi, va inevitabilmente a Sanremo 2026, ma se i numeri mettono il sigillo su una conferma di Carlo Conti che era già certezza dal punto di vista contrattuale, le cose quest'anno sono leggermente diverse.

Come noto, infatti, la certezza che il prossimo Festival di Sanremo sia organizzato dalla Rai come è ormai consuetudine. La sentenza del Tar ligure di fine 2024 aveva infatti stabilito l'irregolarità dell'affidamento diretto da parte del Comune alla Rai, che a sua volta ha scelto di fare ricorso contro questa decisione. Gli esiti della questione sono fumosi e Rai, prima di fare ricorso, aveva comunicato di essere pronta a riproporre il format del Festival della Canzone italiana, che detiene, anche altrove.

Il Festival di Sanremo in una diversa location, Rai: "Non c'è un progetto"

In conferenza stampa Fanpage ha chiesto se esista già in un cassetto un progetto di Festival in una nuova location che non sia Sanremo. La risposta del responsabile intrattenimento prime time Marcello Ciannamea: "No, non c'è nessun progetto di spostare il Festival in altra location che non sia Sanremo. Oltre al nostro ricorso contro il Tar proporremo una nostra proposta autonoma a Sanremo. Per noi Sanremo deve restare in casa Rai". Ciannamea chiarisce che Rai sta appunto percorrendo l'ipotesi di una strada alternativa per accordarsi con il Comune di Sanremo, che detiene il marchio della manifestazione: "Vorremo fare un accordo direttamente con il comune, ma non significa che non faremmo la gara. Noi ricorriamo per sostenere che le delibere del comune di Sanremo sono legittime".

Leggi anche Il Sanremo di Carlo Conti è un trionfo di ascolti, ora deve sconfiggere la nostalgia di Amadeus

Conti conduttore di Sanremo su un'altra rete? La risposta Rai

Resta tuttavia aperta la remota ipotesi che Sanremo 2026 vada in onda su Canale 5 o sul Nove (i dirigenti Discovery sarebbero stati visti in giro a Sanremo nella settimana del Festival) ed è lecito chiedersi, dato che Sanremo è di tutti, se per questa eventualità remota Rai si direbbe disposta a cedere Carlo Conti alla concorrenza per Sanremo, da conduttore o co-conduttore, in una modalità simile a quella adottata da Mediaset per Gerry Scotti. Sulla questione Rai è granitica e Ciannamea, a domanda di Fanpage, specifica: "Assolutamente no".