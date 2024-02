Fantasanremo 2024 della terza serata in tempo reale: cantanti e punti aggiornati Il Tre ha aperto la terza serata del Festival di Sanremo 2024 e ha conquistato i primi punti nel terzo appuntamento con il gioco Fantasanremo. Maninni e I Santi Francesi sul palco con una matita guadagnano +20 in onore del bonus giornaliero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Continua il FantaSanremo 2024: anche nella terza serata del Festival di Sanremo 2024, giovedì 8 febbraio, occhi puntati sul gioco e sui punti che i Big in gara conquisteranno con le loro azioni e i loro look. Si tratta di punti che si aggiungeranno a quelli già conquistati nelle prime due serate. La classifica stilata finora vede Dargen D'Amico al primo posto (210 punti), Loredana Bertè al secondo (145 punti) e BigMama al terzo (123 punti). Ecco tutti i punti conquistati dagli artisti nella serata dell'8 febbraio.

Bonus e malus anche per gli artisti che presentano

Anche oggi, 8 febbraio, i bonus e malus sono attivi non solo per gli artisti che si esibiscono, ma anche per gli altri 15 Big che sono chiamati a presentare i loro colleghi e sfidanti. In particolare, Loredana Bertè in quanto prima artista "presentatrice" guadagna +5 punti, lo stesso per Geolier, ultimo artista "presentatore".

Il bonus della terza serata: sul palco con una matita

Questa sera, il bonus giornaliero è rappresentato da una matita, che simboleggia quella copiativa, usata da sempre per esprimere il proprio diritto al volt: gli artisti che la porteranno guadagneranno + 20 punti.

BigMama perde punti nella seconda serata, ma recupera prima del terzo live

Nella seconda serata, BigMama è inciampata sulle scalinate dell'Ariston e questo le ha fatto perdere 20 punti al FantaSanremo. Ma l'artista ha deciso di recuperare prima del terzo live. Durante la giornata ha infatti dato una palpatina portafortuna alla statua di Mike Bongiorno che si trova a Sanremo, guadagnando +10 punti. Non solo: l'artista si è anche scattata una foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno: altri 10 punti per lei.

Il Tre apre la serata: bonus per chi si esibisce per primo

É Il Tre ad aprire la terza serata del Festival di Sanremo 2024: guadagna +10 punti essendo il primo artista a esibirsi. Il cantante veste total black (+10), ringrazia post esibizione (+5), scende in platea per dare un mazzo di fiori alla mamma (+15). A presentarlo Loredana Bertè: +5 per lei, in quanto prima "artista presentatrice". Maninni, presentato da Alfa, è il secondo cantante in gara: per lui +10 punti per outfit total black, altri +10 per un fiore tra i capelli e +20 per il bonus giornaliero della matita. +5 punti per i Bnkr44 per i ringraziamenti post esibizione. +10 per i Santi Francesi che portano uno strumento sul palco dell'Ariston, altri 5 punti per i ringraziamenti e altri 10 per i fiori donati all'orchestra. Non solo: dopo Maninni anche loro hanno una matita tra le mani in onore del bonus giornaliero.