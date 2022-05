Eurovision, Cristiano Malgioglio: “Se vince di nuovo l’Italia sfilo in perizoma e reggiseno” “Sono pazza di Sam Ryder”, ammette Malgioglio a proposito dei suoi favoriti. “Mi piacerebbe invitarlo a cena e preparargli la parmigiana”. Se vincesse di nuovo l’Italia però il commentatore sarebbe pronto anche a sfilare in intimo per festeggiare.

A cura di Giulia Turco

Cristiano Malgioglio e le reazioni a caldo sull’Eurovision 2022 all’indomani della prima serata della kermesse. Raggiunto da Adnkronos, l’opinionista e commentatore per il pubblico di Rai 1 insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, ha festeggiato per l’ottimo risultato in termini di ascolti per la puntata d’esordio: “Che bello questo 27% di share” e, incalzato sul possibile vincitore si è lanciato in una promessa accattivante.

Cristiano Malgioglio vuole invitare a cena Sam Ryder

“Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara”, confessa all’agenzia. “Ma il cuore della Malgy batte per un solo artista quest’anno: sono pazza della voce di Sam Ryder. Che posso farci? Mi addormento con la sua voce nelle orecchie”, ha detto a proposito del cantante inglese che gareggia con il brano Space man. “Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane”, ha confessato. Senza nulla togliere all’Italia, che resta comunque tra i favoriti dell’opinionista: “Non sarà facile avere un bis già quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin”, sottolinea. “Ma se vincono sfilerò in reggiseno e perizoma”. È una promessa.

Polemiche sull’omaggio alla Carrà, Malgioglio difende l’Eurovision

Ha scatenato la polemica sui social l’omaggio a Raffaella Carrà durante la prima serata dell’Eurovision, durato poco meno di sessanta secondi. Proprio Laura Pausini si era presa la responsabilità di anticipare il momento dedicato all’artista nel corso della conferenza stampa, precisando che “avrebbe voluto fosse più lungo”. Adnkronos ha interpellato sull’argomento anche Cristiano Malgioglio che ha ammesso: "Non l'ho visto. In quel momento ero dietro le quinte perché mi si era staccata una ciglia finta. Andrò a rivederlo su RaiPlay". Prendendo tuttavia le distanze dalle polemiche: "Invito chi si è arrabbiato a tenere presente che i tempi di questo show sono serratissimi".