Dargen D’Amico e la battuta a Sabrina Ferilli sul palco di Sanremo 2024: “In tre è più divertente”

A cura di Elisabetta Murina

Oltre al bacio sulle labbra tra Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi, c'è un altro momento del Festival di Sanremo 2024 che sta facendo il giro dei social. Si tratta di una battuta che Dargen D'Amico ha fatto a Sabrina Ferilli, con cui ha condiviso il palco dell'Ariston nella serata dell'8 febbraio. Ecco cosa ha detto e perché il video del momento è diventato virale.

La battuta di Dargen D'Amico a Sabrina Ferilli

Nella terza serata del Festival di Sanremo, Sabrina Ferilli è tornata all'Ariston a due anni di distanza dalla sua esperienza come co-conduttrice al fianco di Amadeus. L'attrice si è trovata sul palco insieme a Dargen D'Amico, incaricato di presentare Alessandra Amoroso in gara con il brano Fino a qui. "Come mai c'è questo giro di tre persone per fare un nome?", ha chiesto l'attrice romana. Dargen ha subito risposto con una battuta a sfondo sessuale: "Perché in tre è più divertente".Uno scambio di battute che non è passato inosservato sui social, dove in breve è diventato virale e commentato su numerose pagine.

Dopo due anni anni dalla sua co-conduzione, Sabrina Ferilli è tornata all'Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2024. "È sempre più difficile sta scalinata, come ti ho lasciato ti ho ritrovato. Teniamo duro, so serate pesanti queste. È cambiato tutto", ha detto scendendo le scalinate. Amadeus ha chiesto all'attrice che effetto le facesse essere di nuovo alla kermesse: "Sono contenta, due anni fa ero un pochino più agitata". Il prossimo 19 febbraio, l'attrice sarà protagonista di una nuova fiction Rai, Gloria:

Torno in Rai dopo tanti anni, è un personaggio particolare perché non è uno dei personaggi che ho sempre interpretato. È un personaggio trasgressivo, scorretto, che fa molto molto più di quello che farei io. I registi quando vengono trovano delle belle parole, e ti raccontano le cose in un certo modo. È venuto Fausto Brizzi da me e mi ha detto solo Sabrina la può fare, c'è una donna di una certa età, un'attrice un po' in disgrazia, e quindi gli ho detto ma Fausto non sapevo mi volessi così bene. Sono contenta di tornare, c'è un cast favoloso.