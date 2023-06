Cinema Revolution 2023, come funziona: le sale aderenti in Italia e quali film vedere a 3,50 euro Al via Cinema Revolution 2023, l’evento che dal 11 giugno al 21 settembre permetterà di guardare i film in programmazione nelle sale, italiani ed europei, in promozione a 3,50 euro. Ecco come funziona e come scoprire quali sale aderiscono all’iniziativa.

A cura di Elisabetta Murina

Al via Cinema Revolution 2023, l'evento che dal 11 giugno al 21 settembre permetterà di guardare i film in programmazione nelle sale, italiani ed europei, in promozione a 3,50 euro. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con le case di produzione, e ha l'obbiettivo di portare il pubblico al cinema anche nei mesi estivi. Più di 700 in tutta Italia le sale che hanno aderito, come la catena Astra e Multisala.

Quali sale aderiscono all'evento Cinema revolution 2023

Sono più di 700 in tutta Italia le sale che hanno aderito all'iniziativa, come i cinema Astra e quelli Multisala. Per sapere con precisione quali sono quelle nella proprie città di residenza, è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento e cercare nell'elenco utilizzando gli appositi filtri per comune, nome del cinema, indirizzo e cap.

Biglietti del cinema a prezzo ridotto: quali film vedere

Il film coinvolti nell'iniziativa sono quelli in programmazione nelle sale, sia italiani che europei, e anche quelli prossimi all'uscita. Sarà possibile vederli a un prezzo ridotto, pari a 3,50 euro. Tra questi ci sono pellicole come Un matrimonio mostruoso (21 giugno), Emily, la storia di Emily Bronte(22 giugno), Gianni Minà- Una vita da giornalista (26 giugno), 99 lune (29 giugno), Piggy (6 luglio), Profondo Rosso di Dario Argento (10 luglio), La stanza delle meraviglie (13 luglio), e tanti altri.

Leggi anche Super Mario Bros si prende il box office: tutti al cinema per il film sul videogioco

Come funzione l'iniziativa Cinema Revolution 2023

Ad affiancare questa iniziativa, ci sarà anche Cinema in Festa, un'idea promossa dal MiC in collaborazione con David di Donatello- Accademia del Cinema Italiano. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione e che andrà avanti fino al 2026, proporrà ogni anno, per cinque giorni, prima a giugno e poi a settembre, il biglietto del cinema al costo di 3,50 euro, per ogni film non soltanto italiani e europei. Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, è nato per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.