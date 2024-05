Chi è Joost Klein, cantante squalificato dall’Eurovision: qual è il significato della sua canzone Europapa

video suggerito

A cura di Gaia Martino

ph credits: Gallery Eurovision

Rapper, scrittore e youtuber, Joost Klein era tra i finalisti dell'Eurovision Song Contest 2024 ma è stato squalificato a seguito di una denuncia da parte di una donna della produzione. Sul palco della Malmo Arena canta Europapa per rappresentare i Paesi Bassi, un brano dedicato al padre e che racconta la sua storia, quella di un orfano che viaggia in giro per l'Europa.

Chi è Joost Klein, il cantante squalificato dall'Eurovision 2024

Joost Klein con i genitori (foto Instagram)

Nato il 10 novembre 1997 a Leeuwarden, nel nord dei Paesi Bassi, Joost Klein è orfano. Quando aveva 12 anni il suo papà morì a causa di un cancro, un anno dopo la madre fu colpita da un arresto cardiaco. Cresciuto con il fratello maggiore e la sorella, si legge sulla sua biografia Wikipedia, è divenuto famoso come youtuber prima di immergersi nel mondo della musica. Bitches, il suo primo video musicale, raggiunse in poco tempo oltre un milione di visualizzazioni. Ha così creato la sua etichetta discografica, Albino Records, e ha pubblicato otto album, due dei quali ha raggiunto la top ten della Dutch Album Top 100. Ha scritto un libro, Albino, nato per seguire il sogno del padre, di cui parla in molte delle sue canzoni. Su Instagram conta oltre 600 mila followers con i quali condivide scatti di sé e dei suoi lavori.

Il significato di Europapa: di cosa parla la canzone

In Europapa, Joost Klein racconta la sua storia, quella di un orfano che viaggia in giro per l'Europa. Ha dedicato il brano al suo papà, il testo infatti termina con queste parole: "Mi manchi ogni giorno, è quello che sussurro in segreto. Vedi papà? Ti ho ascoltato". All'ESC 2024 ha dichiarato: "Mio padre è una delle mie più grandi ispirazioni. Mi ha insegnato ad avere una mente aperta. Mi ha insegnato a non guardare le etichette. Semplicemente le persone sono persone", le parole riportate da RaiNews.