Anna Oxa a Giovanna Civitillo: “Vuoi rimanere giovane? Esci dalla cerchia, stai con te stessa” Giovanna Civitillo ha intervistato Anna Oxa, che è pronta per salire sul palco del Festival di Sanremo 2023. L’artista ha svelato all’inviata de La Vita in Diretta, il segreto della sua giovinezza.

A cura di Daniela Seclì

Buona la seconda per Giovanna Civitillo. L'inviata de La vita in diretta, dopo un primo tentativo andato a vuoto, è riuscita a realizzare un'intervista con Anna Oxa. L'artista è di certo tra le più attese del Festival di Sanremo 2023. Dopo avere impreziosito la musica italiana con canzoni senza tempo, tutti coloro che apprezzano la sua arte, sono impazienti di ascoltare il suo nuovo brano. Anna Oxa aprirà la prima serata con la canzone Sali (Canto dell'anima). Ecco cosa ha raccontato a Giovanna Civitillo.

Giovanna Civitillo intervista Anna Oxa

Giovanna Civitillo ha chiesto ad Anna Oxa che emozione stia provando all'idea di tornare sul palco dell'Ariston dopo tanti anni. L'artista ha replicato: "È una domanda alla quale non so rispondere. Vivo le cose più animicamente e meno di testa". L'inviata de La Vita in Diretta e moglie di Amadeus ha rimarcato come Anna Oxa si sia sempre distinta per i suoi look, in grado di precorrere i tempi. Dunque, anche stavolta c'è molta attesa per scoprire come deciderà di presentarsi sul palco dell'Ariston. Oxa, tuttavia, spera che venga dato molto più peso al canto: "Soprattutto aspettatevi un canto, un bel canto, il canto dell'anima. E poi tutto il resto veste l'anima".

Il segreto della giovinezza di Anna Oxa

Nella serata dei duetti, Anna Oxa riproporrà il brano Un'emozione da poco: "Ma sai è un inizio e poi, essere qui oggi con un altro brano, è una continuazione. Si riprende un punto e poi si riparte". Infine, Giovanna Civitillo le ha chiesto: "Come si fa a rimanere così giovani? Sei sempre uguale". Anna Oxa le ha svelato il suo segreto: "Esci fuori dalla cerchia, stai un po' più con te stessa". L'artista e l'inviata de La Vita in Diretta si sono salutate con un abbraccio. Non resta che attendere la prima serata del Festival di Sanremo 2023 per ascoltare il brano di Anna Oxa.