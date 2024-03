Amadeus e l’ossessione per la sua conferma a Sanremo 2025: “È tutto falso” Continuano ad arrivare voci di possibili dietrofront del conduttore, che da settimane smentisce categoricamente un suo ritorno all’Ariston. Nelle scorse ore si è parlato di un accordo per i prossimi due festival, ma da fonti vicine al conduttore arriva la smentita definitiva: “Sono solo fake”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità e Amadeus, senza ombra di dubbio il conduttore televisivo più popolare del momento, sta capendo benissimo cosa questo significhi. Il conduttore, reduce dall'ultimo Sanremo trionfale di alcune settimane fa, ha annunciato chiaramente che non tornerà sul palco dell'Ariston per una sesta volta consecutiva, ma il successo delle sue edizioni lo pone insistentemente al centro di voci su continui tentativi di convincimento da parte della Rai e ipotesi di un improvviso dietrofront di Amadeus.

Ultimo caso quello dell'indiscrezione del 13 marzo, quando ItaliaOggi aveva parlato di un accordo raggiunto tra la Rai e Amadeus per altre due edizioni del Festival di Sanremo, a seguito di un colloquio tra le parti in virtù della scadenza prossima di contratto per Amadeus. Indiscrezione prontamente smentita dalla stessa Rai,che attraverso un comunicato ha negato questo tipo di accordo. Da fonti vicine ad Amadeus riceviamo conferma sull'infondatezza della questione, ridimensionata a boutade che in questo momento fa gioco più per ragioni di gossip entertainment che per qualcosa di effettivamente possibile: "Tutto falso".

Il contratto di Amadeus in scadenza e lo show con Fiorello

La scadenza del contratto di Amadeus, invece, è un dato di fatto, visto che è previsto per fine agosto il termine dell'accordo tra il presentatore e la Rai. Ma l'azienda, naturalmente, sta lavorando a un rinnovo che pare imprescindibile, di cui non si conoscono tuttavia le sfumature. Quella di una prima serata con Fiorelloè una cosa di cui proprio lo stesso Amadeus aveva parlato due settimane fa ed è quindi verosimile che il progetto "Amarello" prenda vita nella prossima stagione.

Le pressioni politiche sul conduttore

Su Sanremo, invece, il no è categorico, anche se si sta rivelando complesso riuscire a sottrarsi ai tentativi da più aree politiche di mettere il cappello su Amadeus. Emerge infatti che in questo momento ci sarebbe grande interesse bipartisan a convincere il conduttore ad andare avanti e quando si dice bipartisan si intende di tipo politico, dato che Amadeus sarebbe strattonato dai vari schieramenti.

Sembra dunque che la Rai sarà costretta a trovare un'alternativa, cosa che appare molto complessa in questo momento, vista l'esigenza di proporre un seguito credibile, ma allo stesso tempo trovare un volto televisivo disposto a sobbarcarsi il peso del confronto con il successo degli ultimi cinque Sanremo che hanno cambiato la storia del Festival.