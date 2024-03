La Rai vuole Amadeus a Sanremo fino al 2026, il conduttore da Fiorello: “C’è stato un incontro” Amadeus conferma la trattativa tra lui e la Rai che lo vuole a Sanremo fino al 2026. La risposta all’amico Fiorello, però, non piacerà ai vertici di Viale Mazzini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le notizie sono due. La prima è un'indiscrezione di TvBlog: la Rai vuole blindare Amadeus con un contratto faraonico che lo "costringerebbe" a fare Sanremo fino al 2026. La seconda è che Amadeus ha confermato nella puntata di Viva Rai2! di giovedì 7 marzo che un incontro c'è stato. La risposta, però, sarebbe sempre la stessa.

L'offerta della Rai: Sanremo fino al 2026 più Soliti Ignoti e Affari Tuoi

L'offerta della Rai è quella che una squadra di calcio può fare al suo top player. L'azienda di Viale Mazzini ha chiesto ad Amadeus di proseguire con Sanremo per altri due anni, mantenendo costante anche il suo impegno con Affari Tuoi e I Soliti Ignoti. Secondo TvBlog, sarebbero partite nelle scorse ore le trattative per portare Amadeus a Sanremo ancora per due anni. La risposta di Amadeus è arrivata dall'amico Fiorello, che lo ha videochiamato in diretta: "Tu forse ancora non lo sai, ma TvBlog parla di un retroscena con la Rai, io voglio sapere: c’è stato o no un incontro?”.

La risposta di Amadeus: "Sanno che non lo faccio"

Nel corso della videochiamata in diretta a Viva Rai2!, il programma condotto dall'amico Ciuri Fiorello, Amadeus ha confermato la notizia: l'incontro c'è stato. Eppure, la risposta è sempre quella: "Sì, sì, c’è stato. Ma non me l’hanno chiesto, sanno che non lo faccio”. Poi rilancia su quello che è il suo più grande desiderio, un programma in autunno da condurre proprio insieme a Fiorello. Anche questa ipotesi pare essere sul tavolo della trattativa tra il conduttore ravennate e la Rai: “In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”. Fiorello ha concluso la telefonata con grande sorpresa: "Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato che devo dirti tre cose".