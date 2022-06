Amadeus con Arena 60 70 80 e 90: tre serate dedicate alla musica italiana, i primi ospiti Anche quest’anno Amadeus torna all’Arena di Verona con “Arena ’60, ’70, ’80 e… ’90”, uno show che offrirà al pubblico un viaggio in 4 decenni della musica italiana. Lo spettacolo sarà il 12, 13 e 14 settembre e verrà poi trasmesso, a distanza di qualche settimana, anche su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Quattro decenni di musica italiana in tre serate in diretta dall'Arena di Verona. Dopo il successo dello scorso anno, Amadeus torna con Arena '60, '70, '80 e…'90, uno show che si svilupperà in tre appuntamenti e permetterà al pubblico di fare un viaggio attraverso 40 anni di successi iconici del panorama musicale italiano, con alcuni dei protagonisti in diretta sul palco.

Amadeus porta all'Arena gli anni '90

Quest'anno Amadeus, affiancato in consolle da Massimo Alberti, porterà sul palco dell'Arena di Verona un nuovo decennio della musica italiana, oltre a quelli della precedente edizione: gli anni Novanta. E per farlo ha deciso di aggiungere anche una serata in più allo show, che si svolgerà quindi il 13, 13 e 14 settembre. Sarà poi possibile vederlo anche in tv, su Rai1, nelle giornate di sabato 17 e 24 settembre e sabato 1 ottobre. Il filo rosso dell'intero evento sarà la musica e i brani che hanno segnato quegli anni verranno riproposti da alcuni degli interpreti più iconici, oltre che attraverso il racconto dello stesso conduttore.

I primi ospiti confermati

Sul palco dell'Arena di Verona saranno riproposte le canzoni che, in quegli anni, hanno fatto ballare l'Italia e il mondo intero. Brani senza tempo, che sono stati capaci di abbracciare il pubblico di tutte le generazioni. E a cantarli saranno alcuni tra i maggiori interpreti di quegli anni. Ecco quali sono, per ora, i primi ospiti confermati: