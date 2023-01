Amadeus ospite della Domenica Sportiva: “La presenza di Paola Egonu farà bene al Festival” Amadeus, ospite de La Domenica Sportiva su Rai2, parla dell’importanza dello sport nelle sue edizioni del Festival di Sanremo, menzionando Paola Egonu sua co-conduttrice di quest’anno e ricordando anche Sinisa Mihajlovic.

Giornate particolarmente piene per Amadeus che, in vista del Festival di Sanremo, è chiamato a rispondere alle curiosità che accompagnano questa edizione. Come dichiarato anche in collegamento con il Tg1 delle 13:30, il direttore artistico della kermesse ha rivelato il nome di altre due co-conduttrici e ospite alla Domenica Sportiva, in seconda serata su Rai2, parla della sua scelta e dell'importanza che da sempre ha avuto lo sport nella sua vita, ricordando anche un grande amico e campione: Sinisa Mihajlovic.

Le parole su Paola Egonu

Dopo l'annuncio al Tg1 nella giornata di domenica 15 gennaio, Amadeus è ospite della Domenica Sportiva, dove ha speso qualche parola in merito ad una delle sue co-conduttrici di quest'anno, ovvero Paola Egonu, che lo accompagnerà nella quarta serata del Festival di Sanremo. A questo proposito il conduttore dichiara:

Lo sport avrà la sua importanza, come l’avrà quest’anno con Paola Egonu. Paola è un’atleta formidabile non devo essere io a descriverne le qualità, però è anche una ragazza sensibile, molto dolce, e secondo me lei che mette il massimo impegno in tutto ciò che fa, farà molto bene anche a Sanremo, lei parte dalla Turchia, viene fa Sanremo, poi riparte, devo dire che anche lei avrà una settimana bella intensa, ma lo fa con grande voglia e passione.

L'importanza dello sport e il ricordo di Sinisa Mihajlovic

Nelle edizioni dirette da Amadeus del Festival di Sanremo, lo sport ha avuto un ruolo piuttosto importante, è stato presente nel racconto delle serate a più livelli. Il direttore artistico spiega il perché di questa scelta, ricordando anche un momento per lui particolarmente intenso, la condivisione del palco con Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre:

