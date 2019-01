Spesso avere un idolo significa volergli assomigliare nei gesti e nei look ma quello che ha fatto un ragazzo argentino di 22 anni va decisamente oltre. In sette anni ha speso una vera fortuna e si è sottoposto a ben undici interventi di chirurgia estetica per poter diventare il sosia perfetto di Michael Jackson. Protagonista del storia è Leo Blanco, un giovane originario di Buenos Aire che, dopo aver speso più di 30mila dollari, (circa 26mila euro) per ritocchi piccoli e grandi, ora potrebbe dirsi finalmente soddisfatto del suo aspetto. In realtà il ragazzo non sente ancora di aver completato il suo percorso di trasformazione ed è pronto a ritornare ancora una volta sul tavolo operatorio. Dopo aver subito tra le altre cose quattro rinoplastiche e un'operazione agli zigomi, ora toccherà a mento e mascella.

Del resto, per apparire come il suo idolo, il 22enne fin da adolescente è stato pronto a qualsiasi cosa. L'ossessione per il cantante infatti è arrivata durante la sua infanzia quando ha iniziato a imitare il re del pop con gesti e voce. Poi nel 2012, quando aveva solo 15 anni, è iniziata anche la trasformazione. "Voglio diventare il migliore sosia in Argentina (…) Metto tutte le mie energie e tutti i miei soldi per raggiungere questo obbiettivo" ha spiegato Leo, sottolineando: "Ogni operazione mi avvicina al mio obiettivo". Una trasformazione che però non passa solo dal look ma anche dall'imitazione della voce e dei gesti del re del pop. Per diventare sempre più simile Michael Jackson infatti Leo ogni giorni riascolta le sue canzoni e rivede i video dei suoi concerti.