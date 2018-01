Lo scorso 12 gennaio ha compiuto 8 anni. Samuel Di Michelangelo è uno dei quattro bambini scampati alla valanga che ha travolto l’Hotel Rigopiano a Farindola (Pescara) il 18 gennaio di un anno fa. Nella sciagura il piccolo ha perso i genitori Domenico ‘Dino’ Di Michelangelo, 41 anni, poliziotto in servizio a Osimo, e Marina Serraiocco, 38 anni, titolare di un negozio di bomboniere. La famiglia era a Rigopiano per trascorrere una vacanza, a pochi giorni dal settimo compleanno di Samuel. Nel giro di un anno per lui è cambiato tutto. Il bimbo, estratto vivo dalle macerie e della neve dopo due giorni di ricerca, è stato affidato allo zio materno Giuseppe Serraiocco e vive a Chieti Scalo. "Da poche settimane ha una cuginetta, nata subito dopo Natale. Sta bene, va a scuola, sta superando piano piano quello che è successo – racconta la nonna materna Clotilde , come si legge sul Resto del Carlino –. Forse non lo supererà mai, così come non lo supererò neanche io, nessuno di noi. Non dimenticheremo mai. Per l’ottavo compleanno abbiamo organizzato una festicciola a scuola per questa settimana, in queste ore la torta a casa con i parenti".

Tutta Italia si è commossa ascoltando la storia di Samuel. Durante la convalescenza era stato videochiamato dal suo idolo, il calciatore juventino Paulo Dybala. Il Comune di Osimo ha lanciato una raccolta fondi per il piccolo: "Ha totalizzato quasi 140mila euro, bloccati in un conto in banca pupillare”, spiega Alessandro Di Michelangelo, fratello di Domenico, anche lui poliziotto. Poi in estate le amiche commercianti della madre sono riuscite a organizzare una vendita speciale della merce rimasta nel negozio raccogliendo circa 15mila euro.

in foto: Una foto di Samuel coi suoi genitori

Anche la storia dei cuccioli di Rigopiano aveva intenerito tutti nei terribili giorni del dramma. Un piccolo raggio di sole”, aveva detto uno dei soccorritori dopo il recupero. I cagnolini di pastore tedesco erano stati rinvenuti tra le neve e macerie, cinque giorni dopo che la slavina. Erano stati quindi riuniti con i genitori, Lupo e Nuvola, e riaffidati ai parenti del gestore dell’hotel morto tra le macerie, i quali hanno infine deciso di darli in adozione a famiglie del posto. Ed oggi, come si legge sul Sole 24 Ore, uno dei cuccioli è con la famiglia di Jessica, scomparsa a 24 anni a Rigopiano insieme al fidanzato. Il padre della giovane, Mario, in questo modo ha voluto mantenere una promessa fatta alla figlia.