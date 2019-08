Avrebbe ucciso in casa la figlioletta di soli tre anni dopo aver perso la custodia della minore a seguito di una lunga battaglia legale con suo ex partner e padre della piccola. È questa la pesantissima accusa nei confronti di Tamara Gurney , 40enne australiana del Nuovo Galles del Sud. La piccola Isla è stata rivenuta senza vita nella casa della donna, nella città di Orange, il 2 agosto scorso quando i soccorritori hanno fatto irruzione nell'abitazione a seguito di una segnalazione che indicava un minore e una dona in pericolo in quella casa. Nonostante i tentativi di rianimarla, per la piccola non vi è stato nulla da fare. Soccorsa e trasportata in ospedale invece la donna che era in un'altra stanza e stava scivolando in uno stato di coscienza a seguito dell'assunzione di una massiccia dose di farmaci. A far scattare l'allarme e le successive accuse nei confronti della quarantene il suo strano comportamento la sera in cui sua figlia Isla Lea è morta

In particolare nel mirino degli inquirenti un messaggio di testo agghiacciante che la donna ha inviato da casa sua poco prima della scoperta del cadavere della piccola. La vicina infatti aveva ricevuto una bizzarra telefonata da uno dei parenti della Gurney dal Queensland che la implorava di avvisare le autorità poiché poteva essere in pericolo. Si è scoperto che la 40enne aveva inviato una sorte di messaggio di addio alla madre in cui ha scritto: "Ora ti devo dire addio mamma, non sarò qui domani". Dalle indagini è emerso che la stessa settimana la donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale e per questo lei era molto scossa. La stessa madre di Tamara ha confermato che la figlia era "inconsolabile" dopo aver scoperto che Isla avrebbe presto dovuto lasciarla per vivere con il suo ex compagno.