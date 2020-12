I graphic novel sono romanzi a fumetti perfetti sia per gli adulti che per i ragazzi in cui la fantasia viene stimolata non solo dalle parole, ma anche dalle immagini, spesso realizzate da grandi firme del mondo dell'illustrazione. Negli ultimi anni, questo genere si è diffuso sempre di più sia in Italia che all'estero.

Tra i migliori graphic novel del 2020 ci sono biografie e autobiografie, ma anche racconti fantastici e storie di supereroi impegnati a salvare il mondo. Non mancano, poi, alcuni titoli della lettura classica o trasposizioni letterarie di serie tv e film di successo.

E, finalmente, si potrà leggere la storia tutta in una volta, senza dover aspettare l'uscita di ogni singolo fumetto.

Scheletri, Zerocalcare

Tra i graphic novel più lette dell'ultimo periodo c'è sicuramente Scheletri, la più recente opera grafica realizzata da Zerocalcare. Al centro della storia ci sono Zero e Arloc, due ragazzi che non hanno in comune nulla se non l'abitudine di trascorrere le loro giornate seduti in metropolitana; è proprio così che i due stringono amicizia e si ritrovano a vagare insieme nelle zone più pericolose di Roma.

Unastoria, Gipi

Silvano Landi è uno scrittore che alla soglia dei cinquant'anni vede la sua vita andare in pezzi; Mauro è un suo antenato, che è stato un soldato nella carneficina della Prima guerra mondiale. In Unastoria, Gipi ne racconta due facendo leva sulla fragilità degli esseri umani e sul loro bisogno di nutrirsi di sogni e speranze, nonostante l'imprevedibile crudeltà della vita.

Rughe, Paco Roca

Rughe è la storia Emilio, un anziano diretto di banca affetto dal morbo di Alzheimer. Non riuscendo più a prendersi cura di lui, la sua famiglia decide di ricoverarlo in una casa di riposo. Qui, l'uomo dovrà imparare a fidarsi di gente che non conosce, mentre cerca di non perdere ogni ricordo della sua vita, lottando con tutte le sue forze contro la malattia.

Patience, Daniel Clowels

Tra tutti, Patience è il lavoro più lungo realizzato dal famoso autore. In particolare, questo, tra tutti i suoi comics, è perfetto per i ragazzi. Capace di incollare il lettore alle sue pagine, racconta d'amore, ma anche di viaggi nel tempo e paradossi temporali, ma non solo. Tra i temi centrali, il significato di una perdita e tutti i modi in cui questa può essere affrontata.

Maus, Art Spiegelman

L'immane tragedia dello sterminio degli ebrei spiegata ai bambini, ma perfetta anche per gli adulti. I protagonisti sono i gatti e i topi e la storia è raccontata attraverso un'intervista fatta a suo padre, che ha vissuto la tragedia sulla sua pelle, sopravvivendo per miracolo. Maus è un romanzo a fumetti, ma anche un romanzo storico, un modo diverso per raccontare quello che è stato.

Habibi, Craig Thompson

Dodola è una donna islamica cresciuta in mezzo agli uomini, tra deserti, labirinti orientali e harem. Zam è un piccolo orfano che lei crescere con amore e devozione. A lei, Zam dovrà tutto. Habibi, che in arabo significa "mio amato", parla di amore, dell'incontro tra cristianesimo e islamismo. Grazie ai disegni, il lettore potrà avvicinarsi non solo al racconto, ma anche ad un panorama distante e sempre affascinante.

Gli ultimi giorni di Pompeo, Andrea Pazienza

Data alle stampe alla fine degli anni Ottanta, Gli ultimi giorni di Pompeo è un graphic novel realizzata da Andrea Pazienza, uno degli artisti più apprezzati dello scorso secolo. Al centro del racconto c'è la droga, la dannazione dell'autore stesso e di tanti altri giovani della sua generazione. Questo romanzo a fumetti è stato realizzato su fogli sparsi e poi ricomposto postumo.

Il trono di spade, G. R. R. Martin

L'albo illustrato de Il trono di spade è una vera e propria chicca per gli amanti del genere fantasy e per i fan della storia che ha fatto il successo di libri e serie tv grazie a G. R. R. Martin. Quello che vi proponiamo è il primo volume della saga, "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", ma sono disponibili anche i successivi. Se state cercando il regalo perfetto per un appassionato, potrebbe essere questo.

Ombelico infinito, Dash Shaw

Tra i graphic novel usciti nel 2020 c'è Ombelico infinito, una commedia che segue le vicende di una famiglia disfunzionale. Dopo 40 anni di matrimonio, Maggie e David Loony annunciano ai loro figli che hanno intenzione di divorziare. Così, il resto della famiglia organizza una vacanza di una settimana, con l'intenzione di far riappacificare marito e moglie. Durante la villeggiatura, ne succederanno di ogni.

Cinzia, Leo Ortolani

Tra i personaggi più belli creati da Leo Ortolani attraverso la serie Ratman c'è Cinzia, una transessuale patinata che non passa assolutamente inosservata. Questa volta, la donna decide di partecipare ad un musical, esponendosi al giudizio della gente. Data alle stampe nel novembre del 2018, questa storia continua ad entusiasmare e a far parlare di sè anche a due anni di distanza.

Il palazzo della memoria, Chris Ware

Il palazzo della memoria è un graphic novel in cui si intervallano scritti, disegni e interviste attraverso cui l'autore racconta storie di vita quotidiana, fatte di intimità e tanta, forse troppa, solitudine. Attraverso la decrizione dell'essere umano, Chris Ware racconta se stesso e permette ai suoi lettori più affezionati di avvicinarsi a lui come si farebbe con un amico.

Rusty Brown, Chris Ware

Allo stesso autore appartiene il graphic novel Rusty Brown, perfetto regalo per un adolescente: al centro della vicenda c'è Rusty, uno scolaretto con l'ossessione per i supereroi. Li vede ovunque, anche e soprattutto nelle persone che lo circondano. Così, grazie alla sua immaginazione, la cittadina del Nebraska in cui vive diventa improvvisamente avventurosa e mai noiosa.

Il blu è un colore caldo, Julie Maroh

Clémentine ha solo 15 anni quando incontra l'amore della sua vita: Emma, una ragazza dalla chioma blu e gli occhi penetranti. Ma, in un mondo fatto di pregiudizi, vivere alla luce del sole la propria omosessualità può devastare nel profondo, così tanto da rompere qualcosa in modo irreparabile. Nonostante tutto, però, quell'azzurro sarà il suo rifugio felice. Il blu è un colore caldo è una storia forte, ma che merita di essere letta.

Gemma Bovery, Posy Simmonds

Versione moderna della più famosa Emma, Gemma Bovery è una donna esasperata dal fatto che la ex moglie di suo marito sia sempre in mezzo alla loro vita di coppia. Così, lo convince a trasferirsi in un casolare immerso nel verde, in Normandia. Inizialmente, estasiata dalla tranquillità e dalla pace delle campagne francesi, la donna finirà per annoiarsi e per lanciarsi tra le braccia di Hervé.

Dragon Hoops, Gene Luen Yang

Dragon Hoops è un'opera di una delle promesse della letteratura americana, Gene Luen Yang, già pluripremiata. In queste pagine, la scrittrice racconta della squadra di basket del liceo di Oakland, dove la donna ha insegnato per quasi vent'anni. Tra i temi più importanti della storia, oltre allo sport, ci sono il coraggio la determinazione di lottare contro il razzismo e ogni discriminazione.

Le voci dell'acqua, Tiziano Sclavi

Da dove è cominciata la carriera artistica del creatore di Dylan Dog? Proprio con questa graphic novel, Le voci dell'acqua. Stavros è pazzo: ne è quasi certo, date le numerosi voci che sente nella sua testa. In una sera di pioggia, mentre un uomo cammina da solo, muovendosi tra strade buie, ci viene raccontata una storia drammatica, per la quale i brividi e le lacrime sono assicurati.

Tributo alla terra, Joe Sacco

Tributo alla terra, di Joe Sacco, racconta la storia dei Dene, un popolo del Canada Nord Occidentale in cui si susseguono storie fatte di terrore, sfruttamento e violenze. I racconti sono scritti e disegnati con precisione e dovizia di particolari, denunciando gravi situazioni in cui il profitto viene prima di tutto, anche degli esseri umani e del destino dell'ambiente.

Supersorda!, Cece Bell

Lettura perfetta per i bambini delle elementari, Supersorda! racconta la storia di Cece, una bambina come tutte le altre, almeno fino a quando una malattia le porta via l'udito. L'apparecchio acustico non le piace, è ingombrante e molto vistoso. Ha solo un lato positivo, ha un nome che sembra un superpotere: Orecchio Fonico. Sarà proprio questo buffo e potente nome che la bambina userà per farsi piacere quello strano oggetto e liberarsi dalla vergogna.

Poema a fumetti, Dino Buzzati

L'ultimo suggerimento è Poema a fumetti, il romanzo a fumetti scritto da Dino Buzzati, che, all'epoca della sua pubblicazione, nel 1969, fece particolare scalpore. Si tratta di una rilettura moderna del mito di Orfeo ed Euridice in cui, attraverso citazioni e ricorsi storici, si intrecciano leggende lontane e se ne cercano spiegazioni e aderenze con la realtà.