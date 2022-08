Libri da leggere per l’estate 2022: le novità consigliate e i classici da recuperare State preparando la valigia e non sapete quali libri portare in vacanza con voi? Ecco una lista delle novità di quest’anno che dovete recuperare e che possono farvi compagnia durante le ferie. I nostri consigli abbracciano i più disparati generi letterari: dai thriller ai romanzi rosa, passando per i gialli, le saghe familiari e i fantasy.

Avete già preparato le valigie per andare in vacanza? Non dimenticate di lasciare lo spazio per i libri da leggere.

Se avete ancora le idee confuse e non avete trovato nessun titolo che vi incuriosisca, in questo articolo potrete trovare qualche spunto.

Abbiamo pensato, infatti, di raccogliere per voi le novità uscite nei primi mesi del 2022, ma anche di segnalarvi quali sono i libri che non potete non leggere almeno una volta nella vita e che è davvero arrivato il momento di recuperare, approfittando del momento di pausa e dell'avere più tempo a disposizione per dedicarsi a ciò che piace.

Una volta individuati i libri che volete leggere per questa estate 2022, potete ordinarli nella vostra libreria di fiducia oppure cercarli e acquistarli nella sezione "libri" di Amazon.

1. Il caso Alaska Sanders, Joël Dicker

Uno dei casi editoriali del 2022

Il caso Alaska Sanders

Assolutamente da recuperare è Il caso Alaska Sanders, il nuovo capolavoro di Joël Dicker, uno dei casi editoriali del 2022. La storia comincia nel 1999 a Mount Pleasant, nel New Hampshire. In riva al lago viene ritrovato il cadavere di una ragazza e il caso viene risolto e chiuso in maniera piuttosto rapida, con le confessioni dei colpevoli. Undici anni più tardi, però, una lettera anonima mescola le carte in tavola e fa riaprire le indagini.

Si tratta di un giallo avvincente, capace di tenere incollati alle pagine e di creare suspance dall'inizio alla fine, in pieno stile Dicker.

2. Niente di vero, Veronica Raimo

Il libro vincitore del Premio Strega 2022

Niente di vero

Da recuperare è anche Niente di vero di Veronica Raimo, il libro vincitore del Premio Strega Giovani 2022 che nell'ultimo periodo ha fatto particolarmente chiacchierare per il suo essere introspettivo e scavare nelle anime dei lettori.

La protagonista, Veronica, racconta di sé raccontando delle ansie di sua madre, delle ossessioni di suo padre e di quel genio di suo fratello. Ma non solo: in queste pagine si parla anche di sesso, di legami, di perdite e di cosa significa diventare grandi.

3. Il primo caffè della giornata, Toshikazu Kawaguchi

Il libro giusto per gli amanti della letteratura orientale

Il primo caffè della giornata

La cultura orientale ha qualcosa di magico, che induce a riflettere e a riconciliarsi con se stessi e i propri pensieri e che evoca profumi e sensazioni particolari. Se vi piacerebbe ritrovare tutto questo anche nei libri, non potete non leggere Il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi, autore di Finché il caffè è caldo, libro di successo del 2015 che continua a far chiacchierare anche dopo tanto tempo.

Questa è la storia di tante storie, tutte quelle che vengono raccontate in un particolare bar nel cuore del Giappone, in grado di offrire seconde opportunità per risanare ferite, riparare errori e dare la risposta giusta al momento giusto.

4. Come vento cucito alla terra, Ilaria Tuti

Un romanzo storico

Come vento cucito alla terra

Se siete amanti del genere storico, vi segnaliamo Come vento cucito alla terra, il nuovo romanzo di Ilaria Tuti, edito da Longanesi.

In questo libro, sullo sfondo della prima guerra mondiale, si racconta delle prime donne chirurgo, delle loro lotte per imparare pur essendo escluse dalla sala operatoria e della loro volontà di impegnarsi, aprendo un ospedale completamente gestito da loro a Londra, con l'intento di curare i soldati rimasti feriti.

5. La svedese, Giancarlo De Cataldo

Il libro sulla criminalità organizzata

La svedese

Se, invece, siete incuriositi dai polizieschi e dalle storie criminali, farà senz'altro al caso vostro La svedese, il nuovo romanzo di Giancarlo De Cataldo.

Sharon ha poco più di vent'anni e, dopo aver abbandonato un lavoro fallimentare e precario dopo l'altro, si ritrova ad essere in contatto con la criminalità organizzata: comincia, perciò, quasi per caso la sua ascesa nella malavita organizzata. Fin da subito, la ragazza si fa rispettare e attira l'attenzione della gente che conta, fino ad arrivare ad essere coinvolta nello spaccio di droga.

6. I miei giorni alla libreria Morisaki, Satoshi Yagisawa

Il libro perfetto per i lettori forti

I miei giorni alla libreria Morisaki

I miei giorni alla libreria Morisaki è il libro giusto per i lettori forti, quelli che non sanno stare senza leggere neanche un giorno.

La storia è ambientata a Tokyo, in un quartiere dedicato esclusivamente a librerie e case editrici. In questo quartiere c'è anche la libreria di Satoru, lo zio di Tatako, una ragazza delusa dagli uomini e non di certo amante dei libri. Ma saranno proprio i suoi nuovi amici di carta, suo malgrado, a tirarla fuori dalla sua tristezza e a ridarle la speranza.

7. Verso il paradiso, Hanya Yanagihara

Il miglior libro distopico da leggere quest'estate

Verso il paradiso

1893, 1993, 2093. Tre secoli diversi, tre storie parallele che raccontano l'avanzare della scienza medica e il modo di intendere e vivere l'amore in America, legate dalla profondità dei temi e da tanti piccoli dettagli che rendono il muoversi nel tempo naturale e logico.

Se questa estate avete voglia di leggere qualcosa di diverso e dal significato profondo, Verso il paradiso di Hanya Yanagihara è il libro che fa per voi.

8. Solo è il coraggio, Roberto Saviano

Una storia di mafia

Solo è il coraggio

Roberto Saviano torna a parlare di mafia. E lo fa raccontando la storia di uno dei boss della malavita più conosciuti, Totò Riina. In queste pagine, ricostruendo la sua storia, ricostruisce la storia di Cosa Nostra. Da dove è partito tutto? Come è cominciata? La ricostruzione è precisa e puntuale.

Solo è il coraggio è una nuova lente d'ingrandimento su uno dei peggiori mali del mondo e una delle pagine più brutte della storia del nostro paese.

9. La luna di Kiev, Gianni Rodari

Un libro classico per bambini

La luna di Kiev

In vacanza non solo gli adulti leggono; anche i bambini possono approfittarne per leggere qualche pagina in più, scegliendo libri per piacere e non per dovere. Tra tutti, vi consigliamo La luna di Kiev, una filastrocca di Gianni Rodari venduta in una nuova versione illustrata da Beatrice Alemagna.

La particolarità di questa edizione, arrivata sett'anni dopo la pubblicazione della prima, è realizzata a scopi umanitari: i ricavati delle vendite saranno interamente devoluti alla Croce Rossa Italiana, per l’emergenza in Ucraina.

10. L'equazione del cuore, Maurizio De Giovanni

Una storia di tenerezza

L’equazione del cuore

Se avete voglia di leggere una storia scorrevole, tenera e commovente, potrebbe fare al caso vostro L'equazione del cuore, il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, un romanzo diverso dai gialli a cui ci ha abituati.

La storia è quella di Massimo, un professore di matematica in pensione che viene strappato alla sua solitudine da un tragico evento: sua figlia e suo genero perdono la vita in un tragico incidente. Spetterà a lui il compito di rimanere accanto al nipote, le cui condizioni sono particolarmente critiche e dalla cui salvezza dipende la gestione di un grosso capitale.

11. Piccole donne, Louisa May Alcott

Un romanzo dal fascino senza tempo

Piccole donne

Tra i classici dei classici c'è certamente Piccole donne, il romanzo di Louisa May Alcott che ormai da più di due secoli tiene ragazzi e ragazze incollati alle pagine per quattro volumi. Se i vostri figli o nipoti non conoscono ancora questa storia, è il momento giusto per correre ai ripari.

Le protagoniste della storia sono Meg, Jo, Beth, Amy, le sorelle March; al centro della narrazione ci sono le vicende della loro famiglia e i loro travagli sentimentali. Le bambine crescono e diventano delle piccole spendide donnine, alle prese con l'amore e l'ingresso in società.

12. Il barone rampante, Italo Calvino

Il barone rampante

Un altro grande classico della letteratura è Il barone rampante di Italo Calvino, secondo capitolo di una trilogia molto apprezzata sia da grandi che piccini.

Il protagonista del racconto è il barone Cosimo Piovasco di Rondò, un ragazzino ribelle che a dodici anni sale su un albero e decide di non scendere mai più. Questa edizione è inserita in una collana da collezione dedicata ai ragazzi.

13. I tre moschettieri, Alexandre Dumas

Un romanzo d'avventura

I tre moschettieri

Gli amanti dei romanzi d'avventura non possono non aver letto almeno una volta nella vita I tre moschettieri di Alexandre Dumas, un romanzo fatto di storia, avventura e amore.

Il protagonista assoluto è di d'Artagnan, che giunge a Parigi in cerca di fortuna. Il giovane si lascia coinvolgere nei duelli fra le due guardie del potentissimo ministro Richelieu e i moschettieri del re Luigi XIII, Porthos, Athos e Aramis.

14. Anna Karenina, Lev Tolstoj

Una storia d'amore e passione

Anna Karenina

La giovane Anna è sposata con il funzionario Karenin, un uomo tutto d'un pezzo e sempre freddo. Un giorno incontra il giovane ufficiale Akeksej Vronskij, un ragazzo pieno di vitalità e di grande fascino, che suscita in lei una forte passione e un grande turbamento fin da subito. La ragazza tenta in vano di resistere a questa nuova passione, fino a quando si arrende al nuovo amore.

Anna Karenina è uno dei capolavori della letteratura russa, l'ideale per gli amanti dei romanzi d'amore.

15. L'insostenibile leggerezza dell'essere, Milan Kunder

Un libro da leggere almeno una volta nella vita

L’insostenibile leggerezza dell’essere

Concludiamo i nostri consigli di lettura di quest'estate con L'insostenibile leggerezza dell'essere, un libro che incanta tutti coloro che lo leggono.

Tomas è un chirurgo di fama che ha perso il lavoro e che, nonostante ami alla follia la sua compagna Tereza, una fotografa, non riesce a fare a meno delle sue amanti, e in particolare di Sabina, una pittrice. La donna, però, ha a sua volta un amante, un professore universitario.