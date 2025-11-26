video suggerito
video suggerito
Quale compro

Le migliori Smart TV in offerta da acquistare per la Black Friday Week

La Black Friday Week continua con sconti oltre il 40% sui televisori Samsung, LG e delle altre marche più famose: ecco le migliori Smart TV in offerta di tutti i formati e per tutti i budget.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Quale Compro Team
0 CONDIVISIONI
Smart TV LG OLED evo AI G5
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Speciale Black Friday 2025

Continua la Black Friday Week e si avvicina sempre più all’evento ufficiale del 28 novembre, ma negli ultimi giorni i prodotti in sconto sono già andati a ruba tra i vari store online e negozi fisici. Su Amazon sono tantissime le smart TV acquistate a prezzi davvero convenienti, con risparmi di centinaia di euro anche sui modelli top di gamma.

Se ancora non lo avete fatto, gli ultimi giorni del Black Friday sono il momento più favorevole per sostituire il vostro vecchio televisore. Per non lasciarvi confondere dalle tantissime occasioni in commercio, abbiamo raccolto le migliori smart TV in offerta su Amazon adatte ad ogni budget, partendo dai modelli di grande formato fino ad arrivare a quelli con i display più piccoli da 40 pollici, 43 pollici e 32 pollici.

Samsung Q7F

Samsung Smart TV 85'' QE85Q7F

-30% di sconto sulla smart TV Samsung Q7F, che monta un display QLED con risoluzione 4K e supporto dell'AI per restituire più contrasto e neri profondi alle immagini. L'espressione dei colori è migliorata per assicurarvi il massimo realismo per i vostri contenuti. Questo TV è eccezionale anche per i gamer, poiché il processore e il supporto AI garantiscono un'esperienza di gioco fluida e forniscono impostazioni di controllo funzionali durante il gameplay.

Leggi anche
Immagine
I 13 prodotti in offerta più venduti su Amazon per la Black Friday Week
Immagine
10 smartphone in offerta da non lasciarsi scappare per il Black Week di Amazon
Immagine
Gli sconti più vantaggiosi su epilatori e rasoi elettrici e non solo per il Black Friday Week di Amazon

Formato: 85 pollici

Display: QLED

30%
Samsung Smart TV 85'' QE85Q7F4AUXZT QLED 4K, Q4 Processor, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025
Samsung Smart TV 85'' QE85Q7F4AUXZT QLED 4K, Q4 Processor, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025
Offerta a tempo
1.188,99 €
1.699,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung QN74F

Immagine

-31% sulla smart TV Samsung QN74F, che offre colori ricchi e dettagli più sfumati grazie al pannello QLED e al potente processore AI. Tutti i contenuti visionati sullo schermo sono migliorati e adattati alla risoluzione 4K, grazie alle 20 reti neurali AI. Questo televisore è perfetto anche per i gamers, perché copre una frequenza di aggiornamento delle immagini in movimento fino a 144 Hrz. Inoltre, l'Intelligenza Artificiale riconosce le diverse tipologie di suono, come dialoghi, musiche ed effetti sonori e li bilancia a seconda delle dinamiche dei contenuti, così da assicurare una resa audio ottimale.

Formato: 75 pollici

Display: QLED

31%
Samsung Smart TV 75'' QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Tecnologia Quantum Matrix Slim, OTS Lite, AirSlim Design, 2025
Samsung Smart TV 75'' QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Tecnologia Quantum Matrix Slim, OTS Lite, AirSlim Design, 2025
Offerta a tempo
1.247,00 €
1.799,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Sony BRAVIA 8

Sony BRAVIA 8 OLED 65 Pollici

-11% di sconto sulla smart TV Sony Bravia 8, una vera eccellenza del video, in grado di offrire una visuale perfetta da qualsiasi angolazione. Monta un pannello OLED da 65″ con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti e integra la tecnologia Contrast Booster che offre un contrasto realistico. Le prestazioni audio non sono da meno, grazie agli attuatori sullo schermo che enfatizzano il suono in base alla scena. Inoltre, la funzione Zoom 3 vi consente di ottimizzare i volumi delle voci senza alterare le altre tracce. Google TV offre più di 10.000 app e giochi e il controllo vocale a distanza con Hey Google.

Formato: 65 pollici

Display: OLED

11%
Sony BRAVIA 8 OLED 65 Pollici 4K HDR Google Smart TV (2024) | Gaming Menu per PlayStation 5, IMAX Enhanced, Dolby Vision Atmos, Chromecast, AirPlay, 120Hz 65XR80
Sony BRAVIA 8 OLED 65 Pollici 4K HDR Google Smart TV (2024) | Gaming Menu per PlayStation 5, IMAX Enhanced, Dolby Vision Atmos, Chromecast, AirPlay, 120Hz 65XR80
Black Friday
1.699,00 €
1.899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung S85F

Samsung Smart TV 65'' QE65S85F

-29% di sconto su Samsung S85F, una smart TV dotata di un display OLED da 65″ con risoluzione 4K e colori più brillanti grazie al supporto dell'AI. Il processore con 20 reti neurali AI lavora su ogni fotogramma per migliorare la qualità e la luminosità delle immagini. Inoltre, l'audio si bilancia automaticamente in base alla tipologia di traccia, in modo da distinguere nitidamente i dialoghi dalle colonne sonore e dagli effetti sonori.

Formato: 65 pollici

Display: OLED

29%
Samsung Smart TV 65'' QE65S85FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, 2025
Samsung Smart TV 65'' QE65S85FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, 2025
Black Friday
1.198,00 €
1.699,00 €
Immagine Vedi su Amazon

LG QNED evo AI QNED92

LG QNED evo AI QNED92

-11% di sconto su LG QNED evo AI QNED92, una smart TV in grado di restituire ogni sfumatura di colore per un effetto realistico. Il potente processore supporta l'AI, che migliora la luminosità delle immagini, così da renderle più brillanti e vivaci. Il display misura 65″ e si basa sull'esclusiva tecnologia LG, una combinazione efficace di Quantum Dot con i NanoCell e della retroilluminazione a MiniLED.

Formato: 65 pollici

Display: QNED

11%
LG QNED evo AI QNED92 Smart TV 65 pollici 4K, Processore α8 Gen2, Precision Dimming Pro con MiniLED, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e FreeSync 4K@144Hz, 65QNED92A6A 2025
LG QNED evo AI QNED92 Smart TV 65 pollici 4K, Processore α8 Gen2, Precision Dimming Pro con MiniLED, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e FreeSync 4K@144Hz, 65QNED92A6A 2025
Black Friday
799,00 €
899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

LG OLED evo AI G5

LG OLED evo AI G5 Smart TV

-43% di sconto sulla Smart TV LG OLED evo AI G5, uno degli ultimi modelli della multinazionale sudcoreana che monta un pannello OLED ottimizzato dall'AI, per ottenere colori più vividi e brillanti. Il sistema operativo è webOS e permette l'interazione con l'assistente intelligente per ottenere informazioni e consigli sui contenuti da guardare. Il formato dello schermo è di 55″ e la confezione include la base d'appoggio.

Formato: 55 pollici

Display: OLED

43%
LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025
LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025
Black Friday
1.309,00 €
2.299,00 €
Immagine Vedi su Amazon

TCL PF650

TCL PF650 Smart TV 50"

-15% di sconto su TCL PF650, una smart TV contraddistinta per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un modello completo, munito di tutte le principali funzionalità smart e di un display LED 4K. A questi elementi si aggiunge il vantaggio del sistema operativo Fire TV sviluppato da Amazon, che raggruppa tutti i contenuti in un'unica piattaforma. Grazie all'assistenza vocale di Alexa, vi basta pronunciare il titolo dei vostri contenuti perché siano riprodotti immediatamente sullo schermo.

Formato: 50 pollici

Display: LED

15%
TCL - 50PF650 50 Pollici TV 4K Ultra HD, Smart LED e Fire TV (Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, HDR 10, Alexa integrato, Airplay2, Miracast)
TCL - 50PF650 50 Pollici TV 4K Ultra HD, Smart LED e Fire TV (Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, HDR 10, Alexa integrato, Airplay2, Miracast)
Black Friday
255,00 €
301,48 €
Immagine Vedi su Amazon

LG OLED AI B5

Smart TV LG OLED AI B5

-13% di sconto sulla smart TV LG OLED AI B5, che monta un display OLED da 48″ e un processo AI capace di riconoscere il genere di contenuto visionato e regolare adattare le immagini di conseguenza. È un vero e proprio gioiello per i gamer di tutte le età, perché offre un gameplay fluido, input lag ridotto e 4 porte per console. A tutto ciò si aggiunge la funzione Dynamic Sound Booster di AI, grazie alla quale l'audio è enfatizzato in base all'azione di gioco.

Formato: 48 pollici

Display: OLED

13%
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
Black Friday
659,00 €
760,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Hisense E7

Hisense TV 43" QLED 4K 43E77NQ

-33% di sconto su Hisense E7, una smart TV QLED che spicca per la sua speciale modalità sportiva basata sull'AI, in grado di migliorare le immagini dinamiche in base allo sport che state guardando. Inoltre, quando siete sintonizzati su programmi con una bassa risoluzione, l'AI interviene sui fotogrammi per adattarli alla risoluzione 4K dello schermo. Il TV ha un formato da 43″ e integra i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos per una riproduzione cinematografica.

Formato: 43 pollici

Display: QLED

33%
Hisense TV 43" QLED 4K 43E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense TV 43" QLED 4K 43E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Black Friday
247,00 €
369,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Philips S6000

Smart TV Philips 32PHS6000

-37% di sconto su Philips S6000, una smart TV da 32″ che offre immagini in risoluzione Full HD. Il design sottile e compatto si adatta ad ogni tipo di ambiente e può essere spostano facilmente. Il display utilizza la tecnologia LED e la funzione PixelPlus HD adatta i fotogrammi al formato più piccolo dello schermo. Il sistema operativo TitanOS fornisce le principali piattaforme per lo streaming e supporta il controllo vocale tramite Alexa e Google Smart.

Formato: 32 pollici

Display: LED

37%
Philips 32PHS6000 2K HD LED Smart TV - Display 32’’ con Pixel Plus, piattaforma Titan OS e Dolby Digital Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
Philips 32PHS6000 2K HD LED Smart TV - Display 32’’ con Pixel Plus, piattaforma Titan OS e Dolby Digital Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
Black Friday
139,00 €
219,00 €
Immagine Vedi su Amazon
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
Speciale Black Friday 2025
0 CONDIVISIONI
Immagine
Quale Compro Team
Immagine
Famiglia nel bosco, Nordio: "Se ci sono state violazioni, agirò". Lega: "Stato pensi ai figli rom"
La casa nel bosco e il complotto dell'eolico: cosa c’è davvero dietro la vicenda della famiglia di Palmoli
Bambini nel bosco, i genitori rifiutano casa del Comune e ristrutturazione. L'avvocato lascia: "Manca fiducia"
Famiglia nel bosco, come funzionano l’homeschooling e l’unschooling: “In Italia vi ricorrono 15mila studenti”
Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli offre una casa gratis: "Già fatto dopo l'intossicazione da funghi"
Il Csm chiede di tutelare il Tribunale dei minori dell'Aquila: cosa succede ora
Cosa dice la relazione dei servizi sociali che ha portato all'allontanamento dei bimbi nel bosco
Come il governo che dice di aver a cuore i bambini sta usando il caso per fini elettorali Annalisa Cangemi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views