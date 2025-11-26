Le migliori Smart TV in offerta da acquistare per la Black Friday Week

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la Black Friday Week e si avvicina sempre più all’evento ufficiale del 28 novembre, ma negli ultimi giorni i prodotti in sconto sono già andati a ruba tra i vari store online e negozi fisici. Su Amazon sono tantissime le smart TV acquistate a prezzi davvero convenienti, con risparmi di centinaia di euro anche sui modelli top di gamma.

Se ancora non lo avete fatto, gli ultimi giorni del Black Friday sono il momento più favorevole per sostituire il vostro vecchio televisore. Per non lasciarvi confondere dalle tantissime occasioni in commercio, abbiamo raccolto le migliori smart TV in offerta su Amazon adatte ad ogni budget, partendo dai modelli di grande formato fino ad arrivare a quelli con i display più piccoli da 40 pollici, 43 pollici e 32 pollici.

Samsung Q7F

-30% di sconto sulla smart TV Samsung Q7F, che monta un display QLED con risoluzione 4K e supporto dell'AI per restituire più contrasto e neri profondi alle immagini. L'espressione dei colori è migliorata per assicurarvi il massimo realismo per i vostri contenuti. Questo TV è eccezionale anche per i gamer, poiché il processore e il supporto AI garantiscono un'esperienza di gioco fluida e forniscono impostazioni di controllo funzionali durante il gameplay.

Formato: 85 pollici

Display: QLED

Samsung QN74F

-31% sulla smart TV Samsung QN74F, che offre colori ricchi e dettagli più sfumati grazie al pannello QLED e al potente processore AI. Tutti i contenuti visionati sullo schermo sono migliorati e adattati alla risoluzione 4K, grazie alle 20 reti neurali AI. Questo televisore è perfetto anche per i gamers, perché copre una frequenza di aggiornamento delle immagini in movimento fino a 144 Hrz. Inoltre, l'Intelligenza Artificiale riconosce le diverse tipologie di suono, come dialoghi, musiche ed effetti sonori e li bilancia a seconda delle dinamiche dei contenuti, così da assicurare una resa audio ottimale.

Formato: 75 pollici

Display: QLED

Sony BRAVIA 8

-11% di sconto sulla smart TV Sony Bravia 8, una vera eccellenza del video, in grado di offrire una visuale perfetta da qualsiasi angolazione. Monta un pannello OLED da 65″ con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti e integra la tecnologia Contrast Booster che offre un contrasto realistico. Le prestazioni audio non sono da meno, grazie agli attuatori sullo schermo che enfatizzano il suono in base alla scena. Inoltre, la funzione Zoom 3 vi consente di ottimizzare i volumi delle voci senza alterare le altre tracce. Google TV offre più di 10.000 app e giochi e il controllo vocale a distanza con Hey Google.

Formato: 65 pollici

Display: OLED

Samsung S85F

-29% di sconto su Samsung S85F, una smart TV dotata di un display OLED da 65″ con risoluzione 4K e colori più brillanti grazie al supporto dell'AI. Il processore con 20 reti neurali AI lavora su ogni fotogramma per migliorare la qualità e la luminosità delle immagini. Inoltre, l'audio si bilancia automaticamente in base alla tipologia di traccia, in modo da distinguere nitidamente i dialoghi dalle colonne sonore e dagli effetti sonori.

Formato: 65 pollici

Display: OLED

LG QNED evo AI QNED92

-11% di sconto su LG QNED evo AI QNED92, una smart TV in grado di restituire ogni sfumatura di colore per un effetto realistico. Il potente processore supporta l'AI, che migliora la luminosità delle immagini, così da renderle più brillanti e vivaci. Il display misura 65″ e si basa sull'esclusiva tecnologia LG, una combinazione efficace di Quantum Dot con i NanoCell e della retroilluminazione a MiniLED.

Formato: 65 pollici

Display: QNED

LG OLED evo AI G5

-43% di sconto sulla Smart TV LG OLED evo AI G5, uno degli ultimi modelli della multinazionale sudcoreana che monta un pannello OLED ottimizzato dall'AI, per ottenere colori più vividi e brillanti. Il sistema operativo è webOS e permette l'interazione con l'assistente intelligente per ottenere informazioni e consigli sui contenuti da guardare. Il formato dello schermo è di 55″ e la confezione include la base d'appoggio.

Formato: 55 pollici

Display: OLED

TCL PF650

-15% di sconto su TCL PF650, una smart TV contraddistinta per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un modello completo, munito di tutte le principali funzionalità smart e di un display LED 4K. A questi elementi si aggiunge il vantaggio del sistema operativo Fire TV sviluppato da Amazon, che raggruppa tutti i contenuti in un'unica piattaforma. Grazie all'assistenza vocale di Alexa, vi basta pronunciare il titolo dei vostri contenuti perché siano riprodotti immediatamente sullo schermo.

Formato: 50 pollici

Display: LED

LG OLED AI B5

-13% di sconto sulla smart TV LG OLED AI B5, che monta un display OLED da 48″ e un processo AI capace di riconoscere il genere di contenuto visionato e regolare adattare le immagini di conseguenza. È un vero e proprio gioiello per i gamer di tutte le età, perché offre un gameplay fluido, input lag ridotto e 4 porte per console. A tutto ciò si aggiunge la funzione Dynamic Sound Booster di AI, grazie alla quale l'audio è enfatizzato in base all'azione di gioco.

Formato: 48 pollici

Display: OLED

Hisense E7

-33% di sconto su Hisense E7, una smart TV QLED che spicca per la sua speciale modalità sportiva basata sull'AI, in grado di migliorare le immagini dinamiche in base allo sport che state guardando. Inoltre, quando siete sintonizzati su programmi con una bassa risoluzione, l'AI interviene sui fotogrammi per adattarli alla risoluzione 4K dello schermo. Il TV ha un formato da 43″ e integra i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos per una riproduzione cinematografica.

Formato: 43 pollici

Display: QLED

Philips S6000

-37% di sconto su Philips S6000, una smart TV da 32″ che offre immagini in risoluzione Full HD. Il design sottile e compatto si adatta ad ogni tipo di ambiente e può essere spostano facilmente. Il display utilizza la tecnologia LED e la funzione PixelPlus HD adatta i fotogrammi al formato più piccolo dello schermo. Il sistema operativo TitanOS fornisce le principali piattaforme per lo streaming e supporta il controllo vocale tramite Alexa e Google Smart.

Formato: 32 pollici

Display: LED