Il Cyber Monday 2024 è oggi: le migliori offerte e gli sconti di cui approfittare su Amazon Oggi, 2 dicembre 2024, è il Cyber Monday: da mezzanotte fino alle 23.59 potete approfittare di sconti vantaggiosi su tutte le categorie merceologiche. Su Amazon trovate in sconto elettrodomestici per la cucina e per la pulizia della casa, ma anche smartphone, smart tv e smart watch.

Oggi, 2 dicembre 2024 è il Cyber Monday. Storicamente, questo giorno è riservato agli sconti dedicati ai dispositivi tecnologici, ma in realtà su Amazon potete trovare offerte vantaggiose su tutte le categorie merceologiche. Perciò, se durante la settimana del Black Friday non avete acquistato nulla, siete ancora in tempo per farlo: le offerte rimarranno attive per tutta la giornata di oggi, fino alle 23.59, salvo esaurimento scorte.

Di cosa avete bisogno? Noi abbiamo raccolto per voi le migliori offerte in fatto di smartphone, smart tv, dispositivi di domotica, rasoi elettrici, elettrodomestici per la cucina ed elettrodomestici per la pulizia della casa, ma anche accessori e vestiti alla moda, per essere sempre al passo coi tempi senza spendere molto.

I 20 prodotti da acquistare in sconto su Amazon durante il Cyber Monday 2024

Non sapete proprio da dove cominciare con gli acquisti? Allora la nostra selezione di offerte potrebbe aiutarvi ad avere un'idea di quelli che sono gli sconti più importanti e vantaggiosi di oggi. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le categorie merceologiche presenti sulla piattaforma e-commerce.

1. Robot aspirapolvere Lefant M210P

Per pulire la casa in modo efficiente, potete utilizzare il robot aspirapolvere Lefant M210P, un elettrodomestico smart che, grazie all'applicazione sul telefonino può essere gestito anche da remoto, indicandogli il percorso preciso da seguire e quando azionarsi.

Acquista il robot aspirapolvere Lefant M210P al 63% di sconto!

2. Profumo da donna Roma di Laura Biagiotti

Il profumo da donna Roma di Laura Biagiotti è floreale è tra i più ricercati del momento; dolce e intenso, è perfetto per tutti i giorni e tutte le occasioni. Si tratta di un profumo eau de toilette venduto in confezione da 100 ml con un packaging semplice, ma elegante e raffinato.

Acquista Roma di Laura Biagiotti al 58% di sconto!

3. Spazzolino elettrico Oral-B iO 3

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è un dispositivo per l'igiene orale smart e ideale anche per chi ha le gengive sensibili, perché, grazie ai sensori al suo interno, la pressione viene regolata automaticamente, evitando irritazioni e ferite. Nella confezione è compresa la custodia per il trasporto.

Acquista lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 al 50% di sconto!

4. Altoparlante Echo Show 8

Se volete rendere la vostra casa più smart, allora dovete assolutamente acquistare Echo Show 8, il dispositivo intelligente per fare liste della spesa, ascoltare musica, avere informazioni sul meteo, navigare su internet senza digitare e guardare serie tv.

Acquista l'altoparlante Echo Show 8 al 45% di sconto!

5. Tritatutto Kenwood Chopper CHP61

Il tritatutto Kenwood Chopper CHP61 ha dalla sua una struttura con Sistema Quad Blade, ovvero realizzata con quattro gruppi di lame in acciaio inossidabile, per tritare in modo veloce e preciso. Piccolo e compatto, è molto potente e riesce a tritare in modo veloce.

Acquista il robot da cucina Kenwood Chopper CHP61 al 44% di sconto!

6. Smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE

Gli sportivi apprezzeranno lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE, un modello semplice, dal design pulito, ma con prestazioni di alto livello. Disponibile in diversi colori, ha una batteria a lunga durata che si ricarica completamente in meno di un'ora.

Acquista lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE al 41% di sconto!

7. Auricolari wireless Sony WF-C700N

Se state cercando dei nuovi auricolari, vi segnaliamo lo sconto sui Sony WF-C700N, nella versione bianca. Sono integrate con tecnologia di cancellazione del rumore e connessione multipoint. Con una sola ricarica rimangono attive per circa 20 ore.

Acquista gli auricolari wireless Sony WF-C700N 39%!

8. Tuta Adidas Basic 3

A proposito di acquisti adatti agli amanti del fitness, vi segnaliamo anche il vantaggioso sconto sulla tuta Adidas Basic 3, in particolare su quello riservato alla versione blu della taglia S. Si compone di due pezzi, entrambi acetati: un pantalone e una giacca con zip.

Acquista la tuta Adidas Basic 3 al 36% di sconto!

9. Rasoio elettrico Braun Series 9 PRO +

Il rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + è ideale per un uomo che vuole sempre essere in ordine affidandosi a un dispositivo che non gli irriti la pelle e si muova delicatamente lungo il viso. Essendo senza fili e del tipo wet&dry, può essere utilizzato anche sotto la doccia.

Acquista il rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + al 31% di sconto!

10. Soundbar Panasonic SC-HTB200EGK

La soundbar Panasonic SC-HTB200EGK è il regalo giusto per chi vuole vivere anche a casa un'esperienza come quella del cinema, perché, una volta associata al televisore, ne aumenterà sensibilmente la qualità dell'audio. Può essere associata alla smart tv anche tramite bluetooth.

Acquista la soundbar Panasonic SC-HTB200EGK al 31% di sconto!

11. Macchina per il caffè De'Longhi Perfetto Dinamica Plus

Per gustare un caffè buono come quello del bar anche a casa c'è bisogno della macchinetta giusta, come la De'Longhi Perfetto Dinamica Plus. Si tratta di un modello automatico per caffè in chicchi con caraffa montalatte automatica e la possibilità di scegliere tra 24 bevande con un solo tasto.

Acquista la macchina per il caffè De'Longhi Perfetto Dinamica Plus al 29% di sconto!

12. Set di 4 tazzine da caffè Thun

Per festeggiare qualcuno che ha appena preso casa, potete acquistare il set di 4 tazzine da caffè Thun, comprensivo di quattro piattini. Ogni pezzo è realizzato in ceramica e ogni dettaglio riprende le immagini tipiche del brand. Le tazzine possono essere inserite anche nel microonde.

Acquista il set di 4 tazzine da caffè Thun al 29% di sconto!

13. E-book reader Kindle Scribe

Il Kindle Scribe è il dispositivo ideale per chi ama leggere e vuole poterlo fare ovunque, anche per strada. Questo modello è il top di gamma perché non solo permette di leggere regolando tutte le impostazioni, ma anche di scrivere e prendere appunti, sfruttandolo anche durante lo studio.

Acquista l'e-book reader Kindle Scribe al 28% di sconto!

14. Xbox Series S

Amanti del gaming a rapporto, perché per questa giornata trovate in offerta anche la Xbox Series S, nella versione bianca da 512 giga più scheda di espansione da 1 tera compresa nel prezzo. Grazie alla funzione Quick Resume, si può passare da un gioco all'altro senza perdere i progressi se non se n'è finito uno.

Acquista la Xbox Series S al 28% di sconto!

15. Apple iPad 2021 di 9^ generazione

Gli estimatori del marchio Apple apprezzeranno l'iPad 2021 di 9^ generazione, disponibile in sconto nella versione azzurra con Wi-Fi e 64 giga di RAM; è implementato con il sistema operativo iOS 14 e dispone di Touch ID per l’autenticazione sicura e per accedere ad Apple Pay.

Acquista l'ipad Apple 2021 al 27% di sconto!

16. Smart tv TCL 55PF650v

Anche gli smart tv sono in offerta. Per esempio, trovate a un prezzo ribassato il TCL 55PF650v, un modello da 55 pollici con piedini d'appoggio incorporati. Il collegamento a internet può essere gestito anche tramite l'assistente vocale Alexa, grazie al quale accedere alle piattaforme streaming principali è molto semplice.

Acquista lo smart tv TCL 55PF650v al 25% di sconto!

17. Aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro

Chi è alla ricerca di una nuova aspirapolvere senza fili può valutare l'acquisto della Dreame R10 Pro, venduta in confezione con numerosi accessori che permettono di passarla anche su divani, tappeti e angoli difficili da raggiungere. Le luci a LED permettono di individuare velocemente il punto in cui si trovano polvere e briciole.

Acquista l'aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro al 24% di sconto!

18. Ferro da stiro con caldaia Philips PerfectCare

Se state cercando un nuovo ferro da stiro, allora potreste orientarvi verso il Philips PerfectCare, un modello a vapore perfetto per rimuovere le pieghe anche sui tessuti più doppi. La temperatura si regola in automatico e, grazie allo spegnimento automatico, non si rischia che rimanga acceso a lungo dopo l'uso in maniera accidentale.

Acquista il ferro da stiro Philips PerfectCare al 23% di sconto!

19. Apple iPhone 15

L'iPhone 15 di Apple è uno degli smartphone top di gamma venduti sul mercato. Disponibile in diversi colori, è in sconto nella versione dal 128 giga; dispone di una fotocamera principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2X, caratteristiche ideali per immortale anche in modalità ritratto.

Acquista l'Apple iPhone 15 al 21% di sconto!

20. Laptop HP 15s-fq5006sl

Se siete in smart working, avete bisogno di un buon alleato per lavorare bene; per esempio, vi segnaliamo che potete trovare in offerta il laptop HP 15s-fq5006sl. Nella scheda tecnica leggiamo: Intel Core i3-1215U, RAM da 8 giga, SSD da 256 giga, grafica Intel UHD, e display da 15.6 pollici. Inoltre, lo schermo antiriflesso permette di lavorare senza stancare troppo gli occhi.

Acquista il laptop HP 15s-fq5006sl al 21% di sconto!

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.