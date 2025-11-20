Gli sconti più vantaggiosi su epilatori e rasoi elettrici e non solo per il Black Friday Week di Amazon

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha finalmente inizio la settimana del Black Friday di Amazon, un'occasione unica per portare a casa centinaia di prodotti a prezzi super scontati. Da oggi, 20 novembre, fino al 1 dicembre, potete approfittare di offerte anche sopra il 50% su prodotti di diverse categorie. Tra le occasioni da non lasciarsi sfuggire ci sono i rasoi e gli epilatori elettrici di Braun, disponibili a un costo davvero vantaggioso. Per aiutarvi a scegliere tra i tanti modelli in commercio, abbiamo raccolto le migliori offerte sui dispositivi per la cura del corpo.

Le migliori offerte su rasoi elettrici e regolabarba per il Black Friday di Amazon

Il Black Friday è il momento migliore per acquistare un rasoio elettrico o un regolabarba top di gamma senza farsi spaventare troppo dal prezzo di listino. Tra i prodotti già disponibili su Amazon non mancano numerose offerte sui prodotti di casa Braun, leader dei dispositivi elettronici per la cura del corpo maschile e femminile. Vediamo insieme le occasioni da non lasciarsi scappare durante il Black Week.

Rasoio elettrico Braun Series 9 Pr0 + 9610SI

-54% di sconto su Braun Series 9 Pr0 + 9610SI, un rasoio elettrico professionale con 5 elementi di rasatura sincronizzati che si adattano anche alle barbe più folte. Questo dispositivo è progettato per durare a lungo, grazie ai materiali premium e a un design 100% impermeabile. È dotato della tecnologia Wet&Dry che vi consente di utilizzarlo sia sul viso asciutto che sulla pelle bagnata. Nella confezione trovate la base di ricarica e una comoda custodia da viaggio.

Rasoio elettrico Braun Series 7 72-N1200SI

-50% sul rasoio elettrico Braun Serie 7 72-N1200SI, con una testina SkinFlex 360° che segue le linee del viso per una rasatura uniforme anche nelle zone più difficili. Ha tre modalità di rasatura: Standard, Rapida e Delicata. Nella confezione trovate anche una testina per la rifinitura della barba.

Rasoio elettrico Braun Series 3 3040s

-42% di sconto su Braun Series 3 3040s, un rasoio elettrico Wet&Dry con tre elementi di taglio e il sistema Micro Comb che cattura più peli ad ogni passata. Dispone di un rifinitore integrato per radere le basette e i contorni del viso con maggior precisone.

Regolabarba Braun Serie 9 BT9565

-38% di sconto sul regolabarba Braun Serie 9 BT9565, un modello professionale con 14 accessori per una rifinitura completa della barba. Ha 52 impostazioni di lunghezza per radere fino 180 minuti continui. Tra gli accessori è presenta anche alcune testine rasoio e per la rasatura del corpo.

Regolabarba Braun Series 7 BT7441

-34% di sconto su Braun Series 7 BT7441, il regolabarba che garantisce una rifinitura uniforme grazie alla tecnologia AutoSense e alle lame ultra affilate ProBlade. Ha 40 impostazioni di lunghezza e una lunga autonomia di 100 minuti.

Regolabarba Braun Series 5 BT5565

-44% di sconto sul regolabarba Braun Series 5 BT5565, che offre precisione e controllo impeccabili con un design ergonomico e al blocco Precision Block, applicabile alle 40 impostazioni di lunghezza. Assicura un'autonomia di 120 minuti.

Rasoio elettrico per il corpo Braun Series 5 BG5370

-63% di sconto sul rasoio elettrico per il corpo Braun Series 5 BG5370, un modello delicato sulla pelle e munito di diversi pettini di lunghezza per radere qualsiasi pelo. La tecnologia SkinShield protegge la pelle durante ogni passata. Il dispositivo assicura 100 minuti di utilizzo continuo.

Le migliori offerte sugli epilatori elettrici per il Black Friday di Amazon

Se desiderate un dispositivo che vi aiuti a rimuovere i peli del corpo mantenendo la pelle liscia gli epilatori elettrici e a luce pulsata di Braun sono l'occasione da non lasciarsi sfuggire durante il Black Friday del 2025. Su Amazon potete trovare sconti che variano tra il 10% e il 50%, ma per semplificarvi il lavoro abbiamo organizzato una vetrina con i migliori prodotti per la cura femminile. Vediamo insieme quali sono le offerte più vantaggiose.

Epilatore a luce pulsata Braun Skin I·Expert PL7387

-50% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Skin I·Expert PL7387, un modello che offre risultati visibili sin dal primo utilizzo. Vi bastano solo 10 minuti per un trattamento completo e non vi servono occhiali di protezione, perché il prodotto ha sistemi di sicurezza integrati. La confezione include alcune testine di precisione, un rasoio manuale e una custodia elegante per contenere il tutto.

Epilatore a luce pulsata Braun Silk·expert Pro 5 PL5140

-25% di sconto su Braun Silk·expert Pro 5 PL5140, un epilatore a luce pulsata che adatta la potenza alla tonalità della pelle grazie alla tecnologia Smart SkinProtect. I risultati sono visibili dopo sole due sedute e il trattamento completo dura 10 minuti. Nella confezione trovate una testina di precisione e una custodia da viaggio.

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-681 3D

-10% di sconto su Braun Silk-épil 9 9-681 3D, un epilatore elettrico che può essere utilizzato sia a secco che sotto l'acqua. È progettato per rimuovere i peli efficacemente nelle zone sensibili del corpo e per assicurare 4 settimane di pelle liscia. Nella confezione trovate alcune spazzole e testine speciali per un trattamento completo.

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 7 7-011

-22% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 7 7-011, dotato di 40 pinzette con tecnologia MicroGrip che assicurano una pelle liscia per 4 settimane. Grazie alla luce Smartlight rimuove anche i peli più sottili. Inoltre, assicura un'autonomia di 40 minuti.

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 5 5-041

-14% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 5 5-041, munito di un cappuccio con rulli massaggianti che assicurano il massimo comfort durante il trattamento. I risultati sono garantiti dopo 4 settimane e grazie alle pinzette con tecnologia MicroGrip riesce a rimuovere anche i peli più sottili.