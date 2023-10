Festa delle Offerte Prime di ottobre 2023: quali sono le date e come approfittare degli sconti La Festa delle Offerte Prime di ottobre 2023, l’appuntamento autunnale che assomiglia all’Amazon Prime Day estivo, si terrà la prossima settimana. Troverete tantissimi prodotti a prezzi super scontati.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di ottobre 2023, l'evento in cui gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime potranno usufruire di speciali sconti su diverse tipologie di prodotti, si terrà martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. La festa – che non si chiamerà "Prime Day di ottobre 2023" per distinguerlo dal rinomato appuntamento estivo – era già stata annunciata da tempo dopo il successo dello scorso anno, ma ora sono disponibili le date esatte.

Si tratterà quindi di un evento molto simile al Prime Day che farà da apripista al Black Friday 2023 e alla stagione dei regali di Natale, dove i clienti Prime potranno acquistare prodotti a prezzi super convenienti.

Quando si terrà la Festa delle Offerte Prime

Come abbiamo già anticipato, l'Amazon Prime Day autunnale (o Festa delle Offerte Prime) durerà due giorni e si terrà martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023. L'evento inizierà a partire dalla mezzanotte del primo giorno e si concluderà allo scoccare della mezzanotte di mercoledì.

Come funziona la Festa delle Offerte Prime di Amazon

In base alle offerte dello scorso anno, probabilmente i clienti Amazon Prime potranno comprare in saldo tantissimi articoli, da quelli per la cucina a quelli tecnologici. Come succede con altre iniziative, inoltre, è possibile che alcune offerte vengano annunciate il giorno prima dell'evento da Amazon sulla pagina dedicata alla Festa delle Offerte Prime. Altri sconti, invece, potranno essere scovati direttamente sul sito del colosso degli e-commerce. Su Amazon, inoltre, sarà probabilmente possibile accedere sia alle offerte a tempo (ovvero le offerte lampo), sia agli sconti fino ad esaurimento delle scorte.

Gli sconti sui servizi Amazon in occasione della Festa delle Offerte

Durante l'Amazon Prime Day di ottobre 2023 sarà possibile approfittare di importanti sconti su prodotti di diverse categorie (cellulari, tablet, accessori per la cucina, elettrodomestici, prodotti per la cura del corpo, ecc.). I clienti Amazon Prime potrebbero riuscire a comprare in saldo anche articoli di marche importanti, come Oral-b, Samsung e Lenovo. In attesa della Festa delle Offerte Prime, inoltre, sull'e-commerce sono attualmente in sconto diversi servizi Amazon.

Ecco quali sono le offerte:

Amazon Music Unlimited , che sarà gratuito per quattro mesi per i clienti Amazon Prime;

, che sarà gratuito per quattro mesi per i clienti Amazon Prime; Prime Student , che permette agli studenti di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 90 giorni e di pagare l'abbonamento solo 2,49 euro al mese, invece di 4,99 euro;

, che permette agli studenti di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 90 giorni e di pagare l'abbonamento solo 2,49 euro al mese, invece di 4,99 euro; Kindle Unlimited, che consente di beneficiare di un periodo di prova gratuito di 3 mesi o di 2 mesi a 0,99 euro;

Inoltre, per i nuovi utenti Amazon, è previsto uno sconto di 15 euro, valido fino al 16 ottobre 2023, sugli acquisti superiori ai 30 euro.

Come preparasi all'Amazon Prime Day di ottobre 2023

La Festa delle Offerte Prime, o Amazon Prime Day di ottobre 2023, sarà un'iniziativa dedicata esclusivamente agli utenti iscritti al servizio Amazon Prime. L'iscrizione a Prime, quindi, è un requisito fondamentale per poter partecipare all'evento. Chi non è iscritto al servizio può attivarlo in qualsiasi momento sul sito dell'e-commerce. I primi 30 giorni di abbonamento sono gratuiti. Dopo il periodo di prova, l'abbonamento costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno.