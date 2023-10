I migliori smartphone in offerta per il Prime Day di Ottobre 2023 Ha preso il via l’evento Festa delle Offerte Prime di Amazon. Tra gli sconti attivi nelle giornate di oggi e domani, quelli riguardanti gli smartphone. Di seguito ti segnaliamo i più convenienti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I 3 migliori smartphone in sconto da non perdere assolutamente

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime

Per tutta la giornata di oggi, 10 ottobre 2023, e per tutta la giornata di domani, 11 ottobre 2023, su Amazon sarà possibile acquistare numerosi prodotti a prezzi ribassati, partecipando alla Festa delle offerte Prime, l'evento dedicato agli abbonati al servizio Prime. Le categorie merceologiche coinvolte sono tante: le offerte coinvolgono tutte le tipologie di prodotto in vendita su Amazon.

In particolare, vi segnaliamo gli sconti dedicati agli smartphone: se state pensando di acquistarne uno nuovo, questo potrebbe essere il momento giusto, in modo da risparmiare senza però rinunciare ad avere un dispositivo tecnologico con elevate prestazioni. Tra i marchi in offerta vi segnaliamo Samsung, Apple e Xioami, ma ce ne sono anche tanti altri da prendere in considerazione.

Leggi anche I migliori ferri da stiro con caldaia del 2023 e come sceglierli

I migliori smartphone Samsung da acquistare in offerta su Amazon

Se siete fedeli ad Android, potete scegliere il prossimo smartphone tra quelli a marchio Samsung, sinonimo di affidabilità. Tra i modelli in sconto ce ne sono alcuni davvero recenti e, in generale, ciascuno di loro garantisce ottime prestazioni e buona resa nella fotocamera.

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime

Gli iPhone in sconto in occasione della Festa delle offerte di Amazon

Se invece siete fan del sistema iOs, ecco quali sono le offerte del momento a cui fare riferimento per acquistare un iPhone nuovo di zecca:

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime

I migliori smartphone Xiaomi da acquistare in sconto con il Prime Day

Il marchio Xiaomi ha ormai conquistato una buona fetta di mercato tecnologico. Ecco quali sono i telefonini del marchio da valutare in questi due giorni:

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime