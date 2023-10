Le migliori smart TV in sconto per il Prime Day di ottobre 2023 L’Amazon Prime Day di ottobre 2023 è finalmente arrivato e durerà fino alla mezzanotte dell’11 ottobre 2023. Ecco quali sono le migliori offerte sulle smart TV.

Le 3 migliori smart TV in sconto da non perdere assolutamente

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime

C'è tempo fino alla mezzanotte di oggi, 11 ottobre, per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. Si tratta dell'Amazon Prime Day autunnale, l'evento dove gli utenti Prime possono acquistare in sconto prodotti di diverse categorie. Troverete in offerta quindi anche diversi prodotti tecnologici come le smart TV, i televisori provvisti di tante altre funzionalità intelligenti.

Vediamo, quindi, le offerte imperdibili sulle smart TV in occasione del Prime Day di ottobre 2023.

I migliori sconti sulle smart TV Samsung

Per quanto riguarda le smart TV, Samsung è uno dei brand migliori e più affidabili. Tra le smart TV del marchio troverete modelli intelligenti e integrati con Alexa. Vediamo quindi quali sono le migliori offerte sulle smart TV di Samsung in occasione del Prime Day di ottobre 2023.

I migliori sconti sulle smart TV Hisense

Anche Hisense è un brand molto famoso quando si parla di smart TV. Ecco quali sono i migliori sconti sulle smart TV firmare Hisense in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2023.

