Festa delle Offerte Prime 2023: sconti su regolabarba, rasoi ed epilatori Rasoi, regolabarba ed epilatori elettrici e a luce pulsata sono in promozione in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2023: ecco i migliori modelli Braun e Philips con sconti fino al 65%.

I 3 prodotti imperdibili

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime

La Festa delle Offerte Prime 2023 è iniziata: fino alle 23.59 dell'11 ottobre gli utenti Prime potranno approfittare di sconti e promozioni su tantissime categorie di prodotti. Tra gli articoli che possono essere acquistati ad un prezzo vantaggioso ci sono anche rasoi, regolabarba ed epilatori, sia elettrici che a luce pulsata. Ecco quali sono i migliori modelli a marchio Braun e Philips da non lasciarsi sfuggire.

Rasoi e regolabarba in sconto fino al 65% per la Festa delle Offerte Prime

In occasione del Prime Day di ottobre 2023 sono diversi i rasoi e regolabarba per uomo da acquistare ad un prezzo anche di molto inferiore a quello di listino. Tra questi, i nuovissimi Braun Series 9 PRO + e Philips Shaver Serie 8000, da pochi mesi sul mercato, ma anche modelli 7-in-1, completi e versatili. Ecco quelli da non lasciarsi sfuggire.

Amazon Prime Day 2023: epilatori elettrici e a luce pulsata da acquistare in promozione

Anche epilatori elettrici e a luce pulsata per donna rientrano nei prodotti scontati per la Festa delle Offerte Prime: abbiamo selezionato i migliori modelli in sconto, dal Braun Silk-épil 9 Flex al Braun Silk-expert Pro 5, passando per un set di bellezza targato Philips e un pratico epilatore per il viso.

Sconti extra fino al 50% validi per tutti gli utenti Prime