Pc portatili e tablet per lo smart working in sconto per il Prime Day 2023 In occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon sono in sconto anche pc portatili e tablet per lo smart working: ecco le promozioni più interessanti di cui approfittare.

Le 3 occasioni imperdibili

Sconti extra da applicare validi per tutti gli utenti Prime

Chi cerca un nuovo pc portatile o un tablet di ultima generazione da utilizzare per lo smart working può approfittare delle numerose promozioni in corso in occasione della Festa delle Offerte Prime 2023, la due giorni in cui Amazon offre agli utenti Prime la possibilità di acquistare articoli di tantissime categorie diverse a prezzi scontati.

Abbiamo selezionato notebook e tablet di marchi come Lenovo, Samsung, HP e Asus con sconti fino al 30%: modelli performanti, versatili e ultra leggeri, ideali per lavorare da remoto, a casa o fuori.

Festa delle Offerte Prime: pc portatili da acquistare in promozione

Leggero, poco ingombrante e dunque facile da trasportare: sono queste le caratteristiche che, unite alle specifiche tecniche, fanno di un portatile un buon pc per lavorare in smart working. Tra quelli ora in sconto su Amazon ci sono modelli di fascia alta, tra cui il Lenovo IdeaPad Gaming 3 e l'Asus Zenbook 14, ma anche dispositivi economici come l'HP Chromebook: ecco 6 prodotti tra cui scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

I tablet in sconto per l'Amazon Prime Day 2023

Alcuni dei tablet di nuova generazione possono fare egregiamente le veci di un pc portatile, pur risultando ancora più pratici da portare sempre con sé e dunque perfetti per chi lavora spesso da remoto fuori casa. Ne sono un esempio il Microsoft Surface Pro 9 e il Samsung Galaxy Tab S9+, ora in sconto ad un prezzo davvero vantaggioso.

