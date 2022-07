Dove comprare i libri scolastici 2022/2023 online Comprare i libri scolastici su internet conviene, non solo perché consente di risparmiare qualcosa, ma anche perché vi permette di evitare le lunghe code, la prenotazione anticipata e il rischio che non arrivino in tempo. Ecco quali sono le migliori piattaforme per comprare libri di testo online.

Quando si pensa a settembre, si pensa inevitabilmente all'inizio della scuola. E ogni anno la storia è la stessa: bisogna acquistare i nuovi libri di testo.

La lista dei testi scolastici può essere veramente lunga e non sempre tutti hanno la disponibilità per far fronte alla spesa che comportano. Per questo, è bene giocare d'anticipo e cercare di risparmiare il più possibile.

Per esempio, un'ottima soluzione è quella di comprare i testi per la scuola online, approfittando di buoni, sconti, offerte e, se possibile, spulciando nella sezione dedicata all'usato. Ovviamente, bisogna scegliere una piattaforma affidabile e confrontare le varie opportunità di acquisto per scegliere quella più conveniente.

Di seguito vi proponiamo una selezione di siti ritenuti tra i migliori per l'acquisto di libri in generale e anche e soprattutto per i testi scolastici, come Amazon, Ibs, Mondadori e Libraccio. Procuratevi la lista completa dei libri scelti nella classe frequentata da vostro figlio e poi procedete all'acquisto.

Come ordinare i libri per l'anno scolastico 2022/2023 su Amazon

Tra le piattaforme online più affidabili c'è certamente Amazon. L'e-commerce permette di acquistare qualsiasi tipo di prodotto, elettrodomestico o dispositivo. Tra le sue sezioni c'è, ovviamente, anche quella dedicata ai libri: trovate disponibili tutti i generi letterari, ma non solo. Infatti, sulla piattaforma sono disponibili anche i testi scolastici, acquistabili a prezzo pieno o, in alcuni casi, approfittando di offerte o sconti sui costi di spedizione.

Ma come fare per ordinare i libri per la scuola su Amazon? Per prima cosa bisogna avere sotto mano la lista dei libri scolastici approvati per la classe frequentata da vostro figlio. Come fare?

Nella pagina di Amazon "Pronti per la scuola", trovate la sezione dedicata ai libri di testo. Cliccandoci sopra, sarete reindirizzati alla landing page Adozione Libri Scolastici. Una volta dentro, vi basterà selezionare, nell'ordine, la regione, il comune, la scuola e la classe d'interesse per avere accesso alla lista completa dei libri da acquistare.

A questo punto, non dovrete fare altro che aggiungerli al carrello e procedere all'acquisto: verrete rimandati nuovamente sulla piattaforma di Amazon e potrete completare l'acquisto come si fa tipicamente sulla piattaforma.

Libri usati su Libraccio per risparmiare

Anche sul sito di Libraccio trovate la sezione dedicata ai libri scolastici. Selezionate la regione, la città, la scuola e la classe di cui avete bisogno e accedete alla lista ufficiale dei testi.

Potete scegliere se acquistare i testi nuovi oppure selezionarli nella sezione dedicata all'usato. Nel caso in cui li acquistate nuovi, avrete diritto a buoni sconto del 15%, da sfruttare per acquistare libri in futuro. Inoltre, non vi saranno addebitate le spese di spedizione.

Comprare i libri scolastici su IBS a poco prezzo

Se siete assidui visitatori della piattaforma di IBS, sappiate che anche sul loro sito potrete acquistare i libri per l'anno scolastico 2022/2023.

In questo caso, avrete due possibilità d'acquisto. Accedendo alla piattaforma e selezionando il testo di cui avete bisogno, infatti, potete procedere in due modi.

Se disponibile, potete procedere con l'acquisto sul sito, selezionando la modalità di pagamento che preferite. Se non è reperibile in quel momento, invece, la piattaforma vi offre la possibilità di effettuare la ricerca sul sito di Libraccio. A questo punto, dovrete seguire la procedura che vi abbiamo spiegato in precedenza.

Come acquistare i libri scolastici su Mondadori Store

I libri per la scuola potete reperirli anche sul sito della casa editrice Mondadori.

Lo store di Mondadori vi offre la possibilità di acquistare i testi che vi servono fino al 15% di sconto. Inoltre, potete scegliere se farveli arrivare a casa o ritirarli all'ufficio postale o presso uno dei punti vendita Mondadori della vostra città. In questo modo, non dovrete preoccuparvi di perdere il pacco perché non siete in casa e di doverlo rincorrere chissà dove.

Prenotare i libri di testo per la scuola alla Coop o al Conad

Sapevate che i libri scolastici possono essere acquistati anche alla Coop e alla Conad? Due tra le più grandi catene di supermercati in Italia mettono a disposizione questo servizio, per facilitarvi l'acquisto ed evitarvi le lunghe file in libreria.

I supermercati Conad offrono questo servizio per tutti i libri di testo della scuola secondaria e applicano uno sconto del 15% sulla spesa totale di cui usufruire già nell'immediato.

I libri sono prenotabili dal 1 giugno al 30 settembre 2022: sarete avvisati quando disponibili e potrete reperirli nel punto vendita in cui li avete ordinati.

Se avete intenzione di prenotarli presso uno dei supermercati Coop, invece, sappiate che avete tempo fino al 31 dicembre e che potete procedere in diversi modi.

Se scegliete di acquistare libri usati, li pagherete al 60% in meno rispetto al prezzo di copertina. Se, invece, volete acquistarli nuovi, avrete diritto al 15% di sconto solo nel caso in cui siate soci Coop; in tal caso, inoltre, avrete diritto ad un ulteriore 5% di sconto applicabile su libri di narrativa, dizionari e altro materiale scolastico. Aggiungendo 1,40 euro per ogni libro, inoltre, potrete chiedere che ogni libro sia rilegato con una copertina, in modo che non si rovinino.

Ma non è tutto: se avete dei libri scolastici che non vi servono più, potete cederli in cambio di un buono spesa pari al 30% del prezzo di copertina.