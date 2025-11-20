Il Black Friday 2025 di Amazon è iniziato: le migliori offerte su elettrodomestici, dispositivi tech e non solo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato. Anche se l'evento ufficiale sarà il 28 novembre, da oggi, 20 novembre, e fino al 1 dicembre potete approfittare di migliaia di offerte su prodotti di diverse categorie: cura della casa, elettrodomestici, smartphone, tablet e altri dispositivi tecnologici.

Le offerte sono accessibili a tutti gli utenti, ma gli abbonati ad Amazon Prime possono comunque usufruire della spedizione rapida e gratuita. In questa guida vi indicheremo tutte le migliori offerte del Black Friday di Amazon 2025 e le aggiorneremo in tempo reale per non farvi perdere nessuna occasione.

Robot aspirapolvere DREAME L40s Pro Ultra

-33% di sconto su Dreame L40s Pro Ultra, il robot aspirapolvere che cattura silenziosamente sia la polvere sottile che i residui di cibo più grandi. È dotato di una grande potenza e di un sistema di sollevamento che gli consente di superare ostacoli alti 22 mm. Inoltre, possiede spazzole antigroviglio e una stazione di pulizia automatica.

Lavapavimenti DREAME H14 Pro

-40% di sconto su Dreame H14 Pro, aspirapolvere e lavapavimenti senza filo dalla grande potenza, che offre una pulizia efficace senza sforzo. Garantisce 40 minuti di autonomia in uso standard e circa mezz'ora in modalità ultra.

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

-43% di sconto su Samsung Galaxy S25 Ultra, uno smartphone di ultima generazione con un processore potente, AI integrata e un comparto fotografico di primo livello. Il display misura 6.9 pollici e ne potete sfruttare tutte le potenzialità con l'iconico pennino della Serie Galaxy incluso nel prezzo.

Smart TV Samsung 65" QE65S94F

-34% di sconto sulla smart TV Samsung Smart TV 65" QE65S94F, che monta un display OLED con risoluzione 4K e offre contrasti perfetti e immagini ottimizzate grazie al supporto dell'AI. È possibile gestirla a distanza interagendo con l'assistente vocale Alexa.

Rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + 9517s

-52% di sconto su Braun Series 9 PRO + 9517s, un rasoio elettrico professionale con 5 elementi di rasatura sincronizzati alla perfezione per rade efficacemente barbe di 1, 5 e 7 giorni. Nella confezione trovate la base di ricarica e una comoda custodia da viaggio.

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon sui prodotti per la casa

Non sono poche le offerte già disponibili su Amazon e nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altre. Per aiutarvi a muovervi tra i vari articoli in sconto, abbiamo raccolto una serie di prodotti per categoria, fornendovi una vetrina delle occasioni più interessanti del primo giorno del Black Friday.

Se volete approfittare della settimana nera per sostituire i vostri elettrodomestici da cucina oppure per la pulizia, come friggitrici ad aria, macchine del caffè, lavapavimenti e scope elettriche, robot aspirapolvere e ferri da stiro, ma anche per rinnovare il vostro kit di pentole, abbiamo scelto alcune tra le migliori offerte sui prodotti per la casa che potrebbero fare al caso vostro.

Le migliori offerte sui grandi elettrodomestici in occasione del Black Friday di Amazon

Il Black Friday è l'occasione giusta per sostituire i vecchi elettrodomestici e rinnovare l'arredamento del proprio appartamento. Su Amazon potete già trovare una vasta gamma di offerte su lavatrici e asciugatrici, forni, frigoriferi e altri elettrodomestici di grande portata. La maggior parte dei prodotti offrono vantaggi tra il 20% e il 30%, ma altri possono superare anche il 40%. Di seguito, trovate i migliori sconti sui grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte su smartphone, tablet e altri prodotti tech per il Black Friday di Amazon

Il Black Friday è uno dei momenti più attesi dagli amanti dei prodotti tech, perché finalmente possono acquistare i loro dispositivi elettronici preferiti, come smartphone, tablet e laptop oppure accessori come cuffie e auricolari o smartwatch , senza dover spendere un'occhio della testa. Per aiutarvi a scovare le occasioni più vantaggiose, abbiamo preparato una piccola vetrina con le migliori offerte sui dispositivi elettronici da non lasciarsi scappare per il Black Friday di Amazon del 2025.

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon su rasoi, epilatori, creme e altri prodotti per il benessere e la cura del corpo

Se avete sempre desiderato acquistare un rasoio elettrico professionale, un epilatore a luce pulsata o elettrico, un regolabarba, un profumo o uno spazzolino elettrico top di gamma, ma siete sempre stati trattenuti dal prezzo del cartellino, il Black Friday di Amazon offre l'occasione giusta per approfittare di offerte anche oltre il 50% su articoli per la cura della persona. Di seguito, vi indichiamo i migliori prodotti da acquistare durante la settimana nera.