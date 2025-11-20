video suggerito
Il Black Friday 2025 di Amazon è iniziato: le migliori offerte su elettrodomestici, dispositivi tech e non solo

Inizia il Black Friday di Amazon 2025: da oggi, 20 novembre, fino al 1 dicembre potete approfittare di migliaia di offerte su robot aspirapolvere, lavapavimenti, prodotti per la casa, elettrodomestici, smartphone, tablet e tanto altro ancora.
A cura di Quale Compro Team
Black Friday di Amazon 2025
Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato. Anche se l'evento ufficiale sarà il 28 novembre, da oggi, 20 novembre, e fino al 1 dicembre potete approfittare di migliaia di offerte su prodotti di diverse categorie: cura della casa, elettrodomestici, smartphone, tablet e altri dispositivi tecnologici.

Le offerte sono accessibili a tutti gli utenti, ma gli abbonati ad Amazon Prime possono comunque usufruire della spedizione rapida e gratuita. In questa guida vi indicheremo tutte le migliori offerte del Black Friday di Amazon 2025 e le aggiorneremo in tempo reale per non farvi perdere nessuna occasione.

Robot aspirapolvere DREAME L40s Pro Ultra

DREAME L40s Pro Ultra robot aspirapolvere

-33% di sconto su Dreame L40s Pro Ultra, il robot aspirapolvere che cattura silenziosamente sia la polvere sottile che i residui di cibo più grandi. È dotato di una grande potenza e di un sistema di sollevamento che gli consente di superare ostacoli alti 22 mm. Inoltre, possiede spazzole antigroviglio e una stazione di pulizia automatica.

33%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
Black Friday
599,00 €
899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Lavapavimenti DREAME H14 Pro

DREAME H14 Pro Lavapavimenti senza filo

-40% di sconto su Dreame H14 Pro, aspirapolvere e lavapavimenti senza filo dalla grande potenza, che offre una pulizia efficace senza sforzo. Garantisce 40 minuti di autonomia in uso standard e circa mezz'ora in modalità ultra.

40%
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18.000 Pa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18.000 Pa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
Offerta a tempo
299,00 €
499,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

-43% di sconto su Samsung Galaxy S25 Ultra, uno smartphone di ultima generazione con un processore potente, AI integrata e un comparto fotografico di primo livello. Il display misura 6.9 pollici e ne potete sfruttare tutte le potenzialità con l'iconico pennino della Serie Galaxy incluso nel prezzo.

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana]
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana]
Prezzo non disponibile
Immagine Vedi su Amazon

Smart TV Samsung 65" QE65S94F

Samsung Smart TV 65'' QE65S94F

-34% di sconto sulla smart TV Samsung Smart TV 65" QE65S94F, che monta un display OLED con risoluzione 4K e offre contrasti perfetti e immagini ottimizzate grazie al supporto dell'AI. È possibile gestirla a distanza interagendo con l'assistente vocale Alexa.

34%
Samsung Smart TV 65'' QE65S94FATXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, LaserSlim Design, 2025
Samsung Smart TV 65'' QE65S94FATXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, LaserSlim Design, 2025
Offerta a tempo
1.447,99 €
2.199,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + 9517s

Braun Series 9 PRO + 9517s

-52% di sconto su Braun Series 9 PRO + 9517s, un rasoio elettrico professionale con 5 elementi di rasatura sincronizzati alla perfezione per rade efficacemente barbe di 1, 5 e 7 giorni. Nella confezione trovate la base di ricarica e una comoda custodia da viaggio.

52%
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9517s Argento
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9517s Argento
Black Friday
199,99 €
414,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon sui prodotti per la casa

Non sono poche le offerte già disponibili su Amazon e nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altre. Per aiutarvi a muovervi tra i vari articoli in sconto, abbiamo raccolto una serie di prodotti per categoria, fornendovi una vetrina delle occasioni più interessanti del primo giorno del Black Friday.

Se volete approfittare della settimana nera per sostituire i vostri elettrodomestici da cucina oppure per la pulizia, come friggitrici ad aria, macchine del caffè, lavapavimenti e scope elettriche, robot aspirapolvere e ferri da stiro, ma anche per rinnovare il vostro kit di pentole, abbiamo scelto alcune tra le migliori offerte sui prodotti per la casa che potrebbero fare al caso vostro.

44%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
Black Friday
399,00 €
710,00 €
Immagine Vedi su Amazon
44%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
Black Friday
499,00 €
899,00 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
Philips Airfryer Serie 5000 Doppio Cestello con Vapore – Friggitrice ad aria da 9L, 19 modalità, 90% di grassi in meno, Tecnologia RapidAir Plus e AirSteam, Pulizia con il vapore, Accessori (NA550/00)
Philips Airfryer Serie 5000 Doppio Cestello con Vapore – Friggitrice ad aria da 9L, 19 modalità, 90% di grassi in meno, Tecnologia RapidAir Plus e AirSteam, Pulizia con il vapore, Accessori (NA550/00)
Black Friday
169,99 €
259,99 €
Immagine Vedi su Amazon
36%
Philips Airfryer Serie 2000 - Friggitrice ad aria da 6,2 L, 13 modalità, Compatta con finestra di Cottura, Tecnologia RapidAir, 90% di grassi in meno, Facile da Pulire (NA230/00)
Philips Airfryer Serie 2000 - Friggitrice ad aria da 6,2 L, 13 modalità, Compatta con finestra di Cottura, Tecnologia RapidAir, 90% di grassi in meno, Facile da Pulire (NA230/00)
Black Friday
69,99 €
109,99 €
Immagine Vedi su Amazon
48%
Philips PerfectCare Serie 6000, Ferro Da Stiro Con Caldaia, Vapore potente, Nessuna bruciatura sui capi, Design compatto, Serbatoio da 1.8L, 2400W, Piastra SteamGlide Advanced (PSG6064/80)
Philips PerfectCare Serie 6000, Ferro Da Stiro Con Caldaia, Vapore potente, Nessuna bruciatura sui capi, Design compatto, Serbatoio da 1.8L, 2400W, Piastra SteamGlide Advanced (PSG6064/80)
Black Friday
129,99 €
249,99 €
Immagine Vedi su Amazon
13%
De'Longhi Perfetto Magnifica S ECAM11.112.B, Macchina da caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Chicchi macinati al momento, 4 Bevande One Touch, Montalatte classico, Spegnimento Automatico
De'Longhi Perfetto Magnifica S ECAM11.112.B, Macchina da caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Chicchi macinati al momento, 4 Bevande One Touch, Montalatte classico, Spegnimento Automatico
Black Friday
259,90 €
299,99 €
Immagine Vedi su Amazon
23%
Philips Serie 2300 Macchina da caffè automatica - 4 tipi di bevande, Display touch screen a colori, LatteGo, SilentBrew, Macinacaffè in ceramica al 100%, Filtro AquaClean. Nero Opaco (EP2330/10)
Philips Serie 2300 Macchina da caffè automatica - 4 tipi di bevande, Display touch screen a colori, LatteGo, SilentBrew, Macinacaffè in ceramica al 100%, Filtro AquaClean. Nero Opaco (EP2330/10)
Black Friday
299,99 €
390,00 €
Immagine Vedi su Amazon
37%
Dyson V11 Advanced™ Aspirapolvere senza filo–200 AW, 60 minuti di autonomia, Spazzola Motorbar anti groviglio, 3 modalità, schermo LCD, spazzola multifunzione, stazione di ricarica a muro,Nichel/Viola
Dyson V11 Advanced™ Aspirapolvere senza filo–200 AW, 60 minuti di autonomia, Spazzola Motorbar anti groviglio, 3 modalità, schermo LCD, spazzola multifunzione, stazione di ricarica a muro,Nichel/Viola
Black Friday
379,00 €
599,00 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
Lagostina Ingenio Pastel, Set di Padelle Antiaderenti 11 Pezzi con Manico Rimovibile, Compatibili con Induzione e Forno, Design Salvaspazio, Colore Salvia
Lagostina Ingenio Pastel, Set di Padelle Antiaderenti 11 Pezzi con Manico Rimovibile, Compatibili con Induzione e Forno, Design Salvaspazio, Colore Salvia
Black Friday
109,99 €
169,99 €
Immagine Vedi su Amazon
36%
Lagostina Ingenio Inox Set di Pentole e Padelle in Acciaio Inox, 20 Pezzi, Adatto ad Induzione, Batteria di Pentole con 3 Casseruole, 3 Padelle, Tegame,6 Coperchi, 5 Utensili Cucina,2 Manici Amovibili
Lagostina Ingenio Inox Set di Pentole e Padelle in Acciaio Inox, 20 Pezzi, Adatto ad Induzione, Batteria di Pentole con 3 Casseruole, 3 Padelle, Tegame,6 Coperchi, 5 Utensili Cucina,2 Manici Amovibili
Black Friday
159,98 €
249,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte sui grandi elettrodomestici in occasione del Black Friday di Amazon

Il Black Friday è l'occasione giusta per sostituire i vecchi elettrodomestici e rinnovare l'arredamento del proprio appartamento. Su Amazon potete già trovare una vasta gamma di offerte su lavatrici e asciugatrici, forni, frigoriferi e altri elettrodomestici di grande portata. La maggior parte dei prodotti offrono vantaggi tra il 20% e il 30%, ma altri possono superare anche il 40%. Di seguito, trovate i migliori sconti sui grandi elettrodomestici.

34%
LG AI DD F4R3011NSWB Lavatrice Carica Frontale Serie R3, 11kg, 1400 giri, AIWash, Lavaggio a vapore, Motore Direct Drive, Smart Diagnosis, Libera installazione, Bianca, 60 x 85 x 56.5 cm
LG AI DD F4R3011NSWB Lavatrice Carica Frontale Serie R3, 11kg, 1400 giri, AIWash, Lavaggio a vapore, Motore Direct Drive, Smart Diagnosis, Libera installazione, Bianca, 60 x 85 x 56.5 cm
Black Friday
422,10 €
636,00 €
Immagine Vedi su Amazon
23%
Bosch WGB24402IT Serie 8 Lavatrice smart a carica frontale, 9 kg, 1400 giri, Efficienza energetica A -50%, motore inverter con 10 anni di garanzia, riduce le pieghe, Bianco, 60 Cm
Bosch WGB24402IT Serie 8 Lavatrice smart a carica frontale, 9 kg, 1400 giri, Efficienza energetica A -50%, motore inverter con 10 anni di garanzia, riduce le pieghe, Bianco, 60 Cm
Black Friday
845,00 €
1.099,00 €
Immagine Vedi su Amazon
27%
LG RH90V9LVEN Asciugatrice Smart a Carica Frontale 9kg, Serie V9, Classe C, Condensazione con Pompa di calore DUAL Inverter, Eco Hybrid, Condensatore autopulente, Allergy Care, Wi-Fi, Bianca
LG RH90V9LVEN Asciugatrice Smart a Carica Frontale 9kg, Serie V9, Classe C, Condensazione con Pompa di calore DUAL Inverter, Eco Hybrid, Condensatore autopulente, Allergy Care, Wi-Fi, Bianca
Black Friday
579,49 €
799,00 €
Immagine Vedi su Amazon
44%
LG AI DD D4R5010TSWS Lavasciuga 10 / 6kg Serie R5 Classe A-10%/D, Lavatrice e Asciugatrice Insieme, 1400 giri, TurboWash360, Steam, Eco Hybrid, Allergy Care, Motore Inverter Direct Drive, Bianca
LG AI DD D4R5010TSWS Lavasciuga 10 / 6kg Serie R5 Classe A-10%/D, Lavatrice e Asciugatrice Insieme, 1400 giri, TurboWash360, Steam, Eco Hybrid, Allergy Care, Motore Inverter Direct Drive, Bianca
Black Friday
418,86 €
749,00 €
Immagine Vedi su Amazon
43%
Electrolux Lavastoviglie da Incasso Serie600, EES68615L, 14 Coperti,SatelliteClean, Tecnologia AirDry,Comandi QuickSelect,Funzione ExtraHygiene, Beam on Floor, Funzione AutoOff,Silenziosità 43dB,60cm
Electrolux Lavastoviglie da Incasso Serie600, EES68615L, 14 Coperti,SatelliteClean, Tecnologia AirDry,Comandi QuickSelect,Funzione ExtraHygiene, Beam on Floor, Funzione AutoOff,Silenziosità 43dB,60cm
Black Friday
567,00 €
999,99 €
Immagine Vedi su Amazon
37%
Electrolux EOH2H044K Serie 300 Forno Multifunzione, Capacità 68 L, EOH2H044K, Classe A+, Pulizia AquaClean, Cottura Uniforme, Funzione Pizza, 589x594x568 mm, Nero
Electrolux EOH2H044K Serie 300 Forno Multifunzione, Capacità 68 L, EOH2H044K, Classe A+, Pulizia AquaClean, Cottura Uniforme, Funzione Pizza, 589x594x568 mm, Nero
Black Friday
208,00 €
328,00 €
Immagine Vedi su Amazon
33%
Hisense MTM55205SE Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2022, 206 L, Silver, 143.4 x‎ 54.2 x 55 cm
Hisense MTM55205SE Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2022, 206 L, Silver, 143.4 x‎ 54.2 x 55 cm
Black Friday
199,00 €
299,00 €
Immagine Vedi su Amazon
40%
Electrolux Forno Multifunzione da Incasso EOM3H04X, Serie 300, 68L, Classe A, Ventilato, Grill, Pulizia a Vapore, Timer, Teglia XL, Acciaio Inox
Electrolux Forno Multifunzione da Incasso EOM3H04X, Serie 300, 68L, Classe A, Ventilato, Grill, Pulizia a Vapore, Timer, Teglia XL, Acciaio Inox
Black Friday
259,00 €
430,99 €
Immagine Vedi su Amazon
6%
Electrolux Serie 600 Piano Cottura a Induzione 4 Fuochi da Incasso, LIL83443 Bridge 80 cm, Tecnologia Hob2Hood® e Zone Cottura Flessibili, 780x520 mm, Nero
Electrolux Serie 600 Piano Cottura a Induzione 4 Fuochi da Incasso, LIL83443 Bridge 80 cm, Tecnologia Hob2Hood® e Zone Cottura Flessibili, 780x520 mm, Nero
Black Friday
329,00 €
349,90 €
Immagine Vedi su Amazon
20%
Hisense MQ79452FE Frigorifero Americano Quattro Porte, Total No Frost, Grande capacità 454 Litri, Nero, Illuminazione Sof LED, Dimensioni cm 70,6 P x 79,4 L x 181,7 H
Hisense MQ79452FE Frigorifero Americano Quattro Porte, Total No Frost, Grande capacità 454 Litri, Nero, Illuminazione Sof LED, Dimensioni cm 70,6 P x 79,4 L x 181,7 H
Black Friday
699,00 €
869,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte su smartphone, tablet e altri prodotti tech per il Black Friday di Amazon

Il Black Friday è uno dei momenti più attesi dagli amanti dei prodotti tech, perché finalmente possono acquistare i loro dispositivi elettronici preferiti, come smartphone, tablet e laptop oppure accessori come cuffie e auricolari o smartwatch , senza dover spendere un'occhio della testa. Per aiutarvi a scovare le occasioni più vantaggiose, abbiamo preparato una piccola vetrina con le migliori offerte sui dispositivi elettronici da non lasciarsi scappare per il Black Friday di Amazon del 2025.

48%
Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72" FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dill
Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72" FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dill
Black Friday
140,78 €
269,00 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 12+512GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Black
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 12+512GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Black
Black Friday
279,90 €
429,90 €
Immagine Vedi su Amazon
18%
Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Argento
Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Argento
1.005,00 €
1.219,00 €
Immagine Vedi su Amazon
22%
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
Black Friday
179,00 €
229,00 €
Immagine Vedi su Amazon
28%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home - Arctic Grey
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera itaiana, Windows 11 Home - Arctic Grey
Black Friday
599,00 €
829,00 €
Immagine Vedi su Amazon
36%
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HV6KK9, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ i3-1315U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HV6KK9, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ i3-1315U, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu
Black Friday
318,99 €
499,00 €
Immagine Vedi su Amazon
23%
LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED65G56LS 2025
LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED65G56LS 2025
Black Friday
1.799,00 €
2.349,00 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
Hisense TV 55" QLED 4K 55E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense TV 55" QLED 4K 55E77NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Black Friday
339,00 €
519,00 €
Immagine Vedi su Amazon
25%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Green [Versione italiana]
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Green [Versione italiana]
Black Friday
149,00 €
199,00 €
Immagine Vedi su Amazon
9%
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Galassia e Cinturino Sport Galassia - S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti, display Retina
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Galassia e Cinturino Sport Galassia - S/M. Tracker per il fitness e il sonno, app Battito, Rilevamento incidenti, display Retina
Black Friday
199,00 €
219,00 €
Immagine Vedi su Amazon
28%
Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear, auricolari wireless, pieghevoli, oltre 80 ore di riproduzione wireless, nere
Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear, auricolari wireless, pieghevoli, oltre 80 ore di riproduzione wireless, nere
Black Friday
52,99 €
74,00 €
Immagine Vedi su Amazon
51%
Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero opaco
Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero opaco
Black Friday
111,99 €
229,95 €
Immagine Vedi su Amazon
56%
Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Nero
Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Nero
Black Friday
110,00 €
249,95 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
HUAWEI FreeClip Innovative Clip Design for Unparalleled Comfort, Listen with Open-Ear, AI Noise Cancellation for Calls, Long Battery Life, Android & iOS, Italy, Black
HUAWEI FreeClip Innovative Clip Design for Unparalleled Comfort, Listen with Open-Ear, AI Noise Cancellation for Calls, Long Battery Life, Android & iOS, Italy, Black
Black Friday
128,90 €
199,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon su rasoi, epilatori, creme e altri prodotti per il benessere e la cura del corpo

Se avete sempre desiderato acquistare un rasoio elettrico professionale, un epilatore a luce pulsata o elettrico, un regolabarba, un profumo o uno spazzolino elettrico top di gamma, ma siete sempre stati trattenuti dal prezzo del cartellino, il Black Friday di Amazon offre l'occasione giusta per approfittare di offerte anche oltre il 50% su articoli per la cura della persona. Di seguito, vi indichiamo i migliori prodotti da acquistare durante la settimana nera.

50%
Panasonic Series 800 ES-LV67 Rasoio Wet and Dry, 5 Lame Su Testina Multidirezionale, Motore Lineare Ad Alta Velocità, Rasatura Precisa E Profonda, Tagliabasette A Scomparsa, Viola
Panasonic Series 800 ES-LV67 Rasoio Wet and Dry, 5 Lame Su Testina Multidirezionale, Motore Lineare Ad Alta Velocità, Rasatura Precisa E Profonda, Tagliabasette A Scomparsa, Viola
Black Friday
99,00 €
199,99 €
Immagine Vedi su Amazon
25%
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa All’Epilazione Laser, Laser Peli Donna, Con Custodia, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5140
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa All’Epilazione Laser, Laser Peli Donna, Con Custodia, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5140
Black Friday
299,99 €
400,75 €
Immagine Vedi su Amazon
47%
Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
Black Friday
129,99 €
244,99 €
Immagine Vedi su Amazon
38%
Braun Regolabarba Uomo Serie 9, +14 Strumenti Da Barbiere, Rasoio Elettrico Barba, Lama ProBlade Affilata A Vita, 180 Min, Selettore Di Precisione Con 52 Lunghezze, Impermeabile, BT9565, Titanio
Braun Regolabarba Uomo Serie 9, +14 Strumenti Da Barbiere, Rasoio Elettrico Barba, Lama ProBlade Affilata A Vita, 180 Min, Selettore Di Precisione Con 52 Lunghezze, Impermeabile, BT9565, Titanio
Black Friday
99,99 €
159,99 €
Immagine Vedi su Amazon
60%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 Nero, 2 Testine, Spazzolino Elettrico Oral B, Custodia +1 Dentifricio Pro-Expert Protezione Professionale
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 Nero, 2 Testine, Spazzolino Elettrico Oral B, Custodia +1 Dentifricio Pro-Expert Protezione Professionale
Black Friday
49,98 € (49,98 € / unità)
125,07 €
Immagine Vedi su Amazon
57%
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 16 Testine Oral B Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 16 Testine Oral B Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
Black Friday
29,98 € (1,87 € / unità)
69,99 €
Immagine Vedi su Amazon
53%
Philips Shaver Series 7000 - Rasoio elettrico da uomo, umido e asciutto, con tecnologia SkinIQ, rifinitore a scomparsa, base di ricarica, custodia da viaggio e spazzola di pulizia
Philips Shaver Series 7000 - Rasoio elettrico da uomo, umido e asciutto, con tecnologia SkinIQ, rifinitore a scomparsa, base di ricarica, custodia da viaggio e spazzola di pulizia
Black Friday
93,99 €
199,99 €
Immagine Vedi su Amazon
32%
Waterpik Idropulsore Dentale Ultra Professional con 7 Testine e Sistema Avanzato di Controllo della Pressione con 10 Impostazioni, Strumento di Rimozione della Placca Dentale, Bianco (WP-660EU)
Waterpik Idropulsore Dentale Ultra Professional con 7 Testine e Sistema Avanzato di Controllo della Pressione con 10 Impostazioni, Strumento di Rimozione della Placca Dentale, Bianco (WP-660EU)
Black Friday
64,99 €
94,99 €
Immagine Vedi su Amazon
42%
Philips Lumea 8000 Series, dispositivo di epilazione IPL, alternativa ai dispositivi di epilazione laser, con tecnologia SenseIQ, 2 accessori per viso e corpo, modello BRI944/00
Philips Lumea 8000 Series, dispositivo di epilazione IPL, alternativa ai dispositivi di epilazione laser, con tecnologia SenseIQ, 2 accessori per viso e corpo, modello BRI944/00
Black Friday
279,99 €
479,99 €
Immagine Vedi su Amazon
60%
BaByliss Asciugacapelli con motore AC Professionale da 2300W, Phon Capelli, Funzione ionica anti-crespo, 3 temperature, 2 velocità, nero, D5245E
BaByliss Asciugacapelli con motore AC Professionale da 2300W, Phon Capelli, Funzione ionica anti-crespo, 3 temperature, 2 velocità, nero, D5245E
Black Friday
39,90 €
99,90 €
Immagine Vedi su Amazon
43%
Remington Piastra per Capelli - Design Arrotondato - Ottima per lisciare e modellare Ricci e Onde; Rivestimento Ceramico Ultra; Tormalina; Display LCD, 150-230°C, ProSleek & Curl S6505
Remington Piastra per Capelli - Design Arrotondato - Ottima per lisciare e modellare Ricci e Onde; Rivestimento Ceramico Ultra; Tormalina; Display LCD, 150-230°C, ProSleek & Curl S6505
Black Friday
19,90 €
34,90 €
Immagine Vedi su Amazon
51%
Boss The Scent Eau de Toilette For Him 100ml
Boss The Scent Eau de Toilette For Him 100ml
Black Friday
59,79 € (59,79 € / g)
123,00 €
Immagine Vedi su Amazon
23%
L'Oréal Paris Crema Viso Illuminante, Adatta a Pelli Sensibili, Azione Levigante e Uniformante, Pelle Morbida e Elastica, Con Vitamina C + Acido Salicilico, Revitalift, 50 ml
L'Oréal Paris Crema Viso Illuminante, Adatta a Pelli Sensibili, Azione Levigante e Uniformante, Pelle Morbida e Elastica, Con Vitamina C + Acido Salicilico, Revitalift, 50 ml
Black Friday
13,09 € (26,18 € / ml)
16,99 €
Immagine Vedi su Amazon
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
Speciale Black Friday 2025
Immagine
Quale Compro Team
Immagine
