Black Friday 2025: in attesa dell’evento ufficiale, gli sconti già disponibili sui libri

Thriller, classici o narrativa contemporanea? Qual è il vostro genere preferito in fatto di libri? Se avete una whishlist ed è da tanto che non comprate un libro, potrebbe essere questo il momento giusto: su Amazon trovate numerosi libri a prezzi ribassati. Gli sconti riguardano ogni genere e sono un'anticipazione delle offerte che potrai trovare sul sito nei giorni del Black Friday. Quelli che noi vi proponiamo sono libri nella versione cartacea, ma sulla piattaforma trovate sconti interessanti anche sulla versione e-book, se avete un Kindle o un altro ebook reader, e sulla versione audiolibro: potrebbe essere una buona occasione anche per scoprire la lettura digitale o per provare a immergervi nel mondo degli audiolibri e di Audible.

Se vi abbiamo fatto venire voglia di leggere, ma non avete idea di quale libro scegliere, allora potrà tornarvi comoda la nostra selezione: 10 titoli tra i più recenti e i più classici, per tutti i gusti. Tra le nostre proposte potreste trovare anche un titolo che piace a qualcuno a cui volete bene e questa potrebbe essere anche l'occasione per fare un regalo o cominciare a pensare ai regali di Natale.

I libri più interessanti da acquistare in sconto su Amazon in attesa del Black Friday

Veniamo al dunque. Ecco qual è la selezione di titoli fatta da noi per l'occasione: meglio un bel classico come Jane Eyre e Uomini e topi, un thriller come Bugie bugie bugie o una biografia? Per non scontentare nessuno, vi proponiamo titoli di ogni genere. Troverai sicuramente quello giusto da acquistare per te o regalare a chi ami.

Un ristretto in tazza grande, di Federico Maria Rivalta. Un thriller in cui non mancano i colpi di scena: un omicidio dopo l'altro, false piste e probabili bersagli mancati. Questo è il libro giusto se cercate una storia che vi lasci con il fiato sospeso e il cui finale non sia scontato.

Bugie bugie bugie, di Adele Parks. Un altro thriller, questa volta di stampo psicologico: un matrimonio all'apparenza felice nasconde un terribile segreto. Tutto cambia una sera, durante una festa: bastano pochi minuti per far crollare un castello di menzogne.

Jane Eyre, di Charlotte Brontë. Uno dei classici della letteratura inglese tra i più apprezzati al mondo, un romanzo di formazione pubblicato a metà dell'Ottocento sotto pseudonimo grazie al quale l'autrice ha raggiunto la fama mondiale e intramontabile.

Uomini e topi, di John Steinbeck, nella versione illustrata: anche questo è un grande classico della letteratura, stampato in un'edizione speciale. Le illustrazioni di Rébecca Dautremer danno voce alla storia, aiutano il lettore a immergersi nel racconto. Ottima idea regalo per chi ama questo titolo, apprezzerà il poter conservare in libreria questa versione.

Furore, di John Steinbeck: anche questo titolo dell'autore è un grande classico della letteratura americana che deve assolutamente essere recuperato da chi ancora non lo ha letto. Si tratta di un libro a metà strada tra il romanzo famigliare e il romanzo di formazione.

Satantango, di Laslo Krasznahorkai, Premio Nobel per la Letteratura 2025, perfetto per chi vuol essere sempre aggiornato sui premi letterari più prestigiosi. Si tratta di un racconto corale in cui, con l'Ungheria a fare da sfondo, si parla di redenzione e rovina.

Dracula, di Bran Stoker, un altro grande classico che può essere regalato a grandi e piccini. Quest'opera è stata pubblicata in numerose versioni e ha ispirato altri libri, film e opere teatrali. Noi vi proponiamo il libro nella versione classica e originale.

Uno psicologo nei lager. E altri scritti inediti, di Viktor Frankl, uno psichiatra che racconta la sua esperienza nei campi di concentramento. Nelle sue memorie racconta di quello che ha vissuto da quando fu deportato nel 1942 a Theresienstadt, in Boemia, fino al ritorno a Vienna.

Diario di Anne Frank, un altro grande caposaldo della letteratura che racconta del terribile pezzo di storia legato alla Seconda Guerra Mondiale. Questa lettura, proposta nelle scuole, è perfetta anche per raccontare i fatti terribili di quegli anni ai più piccoli.

La scelta, di Sigfrido Ranucci, il regalo giusto per chi non perde una puntata di Report. Il conduttore e giornalista racconta il percorso fatto nel mondo delle inchieste fino ad arrivare alla televisione, sempre alla ricerca della verità e della giustizia.