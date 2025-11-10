Black Friday 2025: gli sconti di novembre sui prodotti per la casa da non perdere prima del venerdì nero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amazon anticipa le offerte del Black Friday. Per prepararvi all'evento più atteso dell'anno, che cadrà ufficialmente il prossimo 28 novembre, il colosso americano dell'e-commerce ha già annunciato centinaia di prodotti con prezzi al ribasso.

Robot aspirapolvere, friggitrici ad aria, grandi elettrodomestici e tanto altro ancora sono ora in offerta sulla piattaforma Basic con sconti che possono superare il 50%. Se state pensando di rinnovare la vostra casa, di sostituire la vostra vecchia lavatrice o anche solo di acquistare un nuovo set di pentole allora potrebbe essere l’occasione giusta per puntare ai modelli di marche importanti, come Bosch e Philips, spendendo qualcosa in meno.

I prodotti per la casa da acquistare con gli sconti di Amazon in attesa del Black Friday

Elettrodomestici da cucina e grandi dispositivi per pulire la vostra casa: di seguito, abbiamo preparato per voi una vetrina con le migliori offerte già disponibili su Amazon per inaugurare lo shopping natalizio.

DREAME L40s Pro Ultra

-26% di sconto su Dreame L40s Pro Ultra, il robot aspirapolvere dotato di un motore ad alta velocità e di una spazzola antigroviglio che aspirano anche i peli più ostili da qualsiasi superficie. La pulizia e lo svuotamento sono automatiche, una volta tornato alla stazione di ricarica.

Rowenta X-Clean 10

-27% di sconto sull'aspirapolvere senza fili Rowenta X-Clean 10, un modello che funziona anche come lavapavimenti e basato su una tecnologia smart in grado di regolare la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua in base alla tipologia di sporco rilevata. Inoltre, il sistema a doppio serbatoio divide lo sporco solido da quello liquido.

Electrolux 600

-9% di sconto su Electrolux 600, la lavatrice con tecnologia SensiCare che regola il programma di lavaggio in base al carico inserito, in modo da risparmiare su acqua e consumo energetico. Ha una capienza di 9 L e misura 63,6x 59,7l 84,7 cm.

Bosch SMS6ZCI16E Serie 6

-15% di sconto sulla lavatrice Bosch SMS6ZCI16E Serie 6, il modello da libera installazione che può essere controllato a distanza scaricando sullo smartphone l'app dedicata Home Connect. Presenta due luci a LED interne che si accendono quando la caricate o svuotate.

Philips PerfectCare Compact

-53% di sconto sul ferro da stiro Philips PerfectCare Compact, il modello con caldaia integrata che rimuove le pieghe più difficili con una sola passata. La tecnologia OptimalTEMP protegge i vestiti dalle bruciature, anche quando vi si lascia il ferro da stiro appoggiato.

Philips Airfryer Serie 2000

-33% di sconto sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000, che offre una capienza di 4,2 L e 13 modalità di cottura per riscaldare e scongelare il vostro cibo con estrema facilità. La tecnologia RapidAir diffonde il giusto flusso d'aria per conservare la tenerezza degli alimenti all'interno e il croccante fuori con poco olio.

PHILIPS 5400 Series

-28% di sconto su Philips 5400 Series, la macchina per il caffè che prepara 12 varianti di caffè, dall'espresso al cappuccino. Il sistema LatteGo ad alta velocità assicura sempre una schiuma dalla consistenza sempre giusta, mentre la quantità da inserire in tazza è regolabile dall'interfaccia molto funzionale dello schermo.

Candy COOKinAPP

-44% di sconto su Candy COOKinAPP, il forno a microonde con 40 programmi preimpostati che regolano la potenza in base al piatto da cucinare o riscaldare. Inoltre, la funzione Grill vi consente di preparare grigliate sia di carne che di pesce assicurando una cottura uniforme.

Philips Tostapane Eco Conscious

-45% di sconto sul tostapane Philips Eco Conscious, un modello con doppia fessura, 180W di potenza e 8 impostazioni per regolare la doratura del pane. Inoltre, presenta una funzione di scongelamento rapido per riscaldare e tostare allo stesso tempo i vostri panini. Completa il quadro un comodo vassoio raccoglibriciole rimovibile, in modo che possiate tenere sempre pulito il vostro elettrodomestico.

Gipp set di pentole

-19% di sconto sul set di pentole del marchio Gipp, una batteria antiaderente in ceramica naturale con un manico rimovibile per passare facilmente dal piano cottura al forno. Comprende 8 pentole con base in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.

