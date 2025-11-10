video suggerito
Black Friday 2025: gli sconti di novembre sui prodotti per la casa da non perdere prima del venerdì nero

Il Black Friday è alle porte, ma nel frattempo Amazon ha già anticipato gli sconti su centinaia di prodotti. Dai robot aspirapolvere alle friggitrici ad aria: i migliori articoli per la casa a prezzi vantaggiosi da non lasciarsi scappare.
A cura di Quale Compro Team
Prodotti per la casa su un tavolo da cucina
Amazon anticipa le offerte del Black Friday. Per prepararvi all'evento più atteso dell'anno, che cadrà ufficialmente il prossimo 28 novembre, il colosso americano dell'e-commerce ha già annunciato centinaia di prodotti con prezzi al ribasso.

Robot aspirapolvere, friggitrici ad aria, grandi elettrodomestici e tanto altro ancora sono ora in offerta sulla piattaforma Basic con sconti che possono superare il 50%. Se state pensando di rinnovare la vostra casa, di sostituire la vostra vecchia lavatrice o anche solo di acquistare un nuovo set di pentole allora potrebbe essere l’occasione giusta per puntare ai modelli di marche importanti, come Bosch e Philips, spendendo qualcosa in meno.

I prodotti per la casa da acquistare con gli sconti di Amazon in attesa del Black Friday

Elettrodomestici da cucina e grandi dispositivi per pulire la vostra casa: di seguito, abbiamo preparato per voi una vetrina con le migliori offerte già disponibili su Amazon per inaugurare lo shopping natalizio.

DREAME L40s Pro Ultra

DREAME L40s Pro Ultra
26%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
Offerta a tempo
664,00 €
899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

-26% di sconto su Dreame L40s Pro Ultra, il robot aspirapolvere dotato di un motore ad alta velocità e di una spazzola antigroviglio che aspirano anche i peli più ostili da qualsiasi superficie. La pulizia e lo svuotamento sono automatiche, una volta tornato alla stazione di ricarica.

Altri robot aspirapolvere da acquistare con gli sconti Amazon:

36%
roborock QV 35A Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare gli Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
roborock QV 35A Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare gli Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
Offerta a tempo
379,99 €
589,99 €
Immagine Vedi su Amazon
55%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
Offerta a tempo
499,00 €
1.099,00 €
Immagine Vedi su Amazon
39%
ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.500Pa, ZeroTangle 2.0, Pulizia Profonda Tappeti, Spazzola Laterale Estendibile e Straccio, Lavaggio Automatico Acqua Calda 40-75℃
ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.500Pa, ZeroTangle 2.0, Pulizia Profonda Tappeti, Spazzola Laterale Estendibile e Straccio, Lavaggio Automatico Acqua Calda 40-75℃
Offerta a tempo
549,00 €
899,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Rowenta X-Clean 10

Rowenta X-Clean 10
27%
Rowenta X-Clean 10, Lavapavimenti Senza Fili, Autonomia 60', Tecnologia Smart, Assistente Vocale, Autopulizia e Asciugatura, Doppio Serbatoio Solido/Liquido, Tutti i Pavimenti, Pulizia Bordi, GZ7540
Rowenta X-Clean 10, Lavapavimenti Senza Fili, Autonomia 60', Tecnologia Smart, Assistente Vocale, Autopulizia e Asciugatura, Doppio Serbatoio Solido/Liquido, Tutti i Pavimenti, Pulizia Bordi, GZ7540
399,99 €
549,99 €
Immagine Vedi su Amazon

-27% di sconto sull'aspirapolvere senza fili Rowenta X-Clean 10, un modello che funziona anche come lavapavimenti e basato su una tecnologia smart in grado di regolare la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua in base alla tipologia di sporco rilevata. Inoltre, il sistema a doppio serbatoio divide lo sporco solido da quello liquido.

Altri aspirapolvere e lavapavimenti in sconto su Amazon:

36%
Rowenta X-Clean 5, Lavapavimenti Senza Fili, Aspira e Lava fino a 50 Minuti, Tecnologia Smart, Autopulizia e Asciugatura a 60°, con Assistente Vocale e Accessori Inclusi, Colore Nero Gama, GZ5555
Rowenta X-Clean 5, Lavapavimenti Senza Fili, Aspira e Lava fino a 50 Minuti, Tecnologia Smart, Autopulizia e Asciugatura a 60°, con Assistente Vocale e Accessori Inclusi, Colore Nero Gama, GZ5555
Offerta a tempo
319,99 €
499,99 €
Immagine Vedi su Amazon
16%
EUREKA RapidWash NEW630 Gen2 Lavapavimenti con Asciugatura ad Aria Calda 60° e Autopulizia Aspirapolvere Secco/Umido 21600 Pa, Doppio Serbatoio, Anti-Groviglio, Autonomia 38 Min
EUREKA RapidWash NEW630 Gen2 Lavapavimenti con Asciugatura ad Aria Calda 60° e Autopulizia Aspirapolvere Secco/Umido 21600 Pa, Doppio Serbatoio, Anti-Groviglio, Autonomia 38 Min
Offerta a tempo
249,99 €
299,00 €
Immagine Vedi su Amazon
30%
DREAME H14 Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180° Lavaggio Spazzola 60 °C, Asciugatura Aria Calda 60 °C e Alta Velocità per 5 Min, Doppia Rotazione, 18.000 Pa, Pulizia Bordi su 2 Lati
DREAME H14 Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180° Lavaggio Spazzola 60 °C, Asciugatura Aria Calda 60 °C e Alta Velocità per 5 Min, Doppia Rotazione, 18.000 Pa, Pulizia Bordi su 2 Lati
Offerta a tempo
279,00 €
399,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Electrolux 600

Lavatrice Electrolux 600
9%
Electrolux 600 Lavatrice a carica frontale, EW6FA29G, 9 Kg, SensiCare, Time Manager, Gentle Care, Flussimetro, Prosense, Programma Rapido/Hygiene, 847x597x636 mm, Color Bianco, Classe A
Electrolux 600 Lavatrice a carica frontale, EW6FA29G, 9 Kg, SensiCare, Time Manager, Gentle Care, Flussimetro, Prosense, Programma Rapido/Hygiene, 847x597x636 mm, Color Bianco, Classe A
Offerta a tempo
399,00 €
439,00 €
Immagine Vedi su Amazon

-9% di sconto su Electrolux 600, la lavatrice con tecnologia SensiCare che regola il programma di lavaggio in base al carico inserito, in modo da risparmiare su acqua e consumo energetico. Ha una capienza di 9 L e misura 63,6x 59,7l 84,7 cm.

Altre lavatrici da non lasciarsi scappare con gli sconti Amazon:

15%
CHiQ CW086581AX Lavatrice 8 kg con Touchscreen LED 13,5", Efficienza Energetica A-10%, Lavaggio Vapore & Rapido, Motore BLDC (1400 RPM), Tamburo Grande, Guarnizione Antibatterica, Grigio
CHiQ CW086581AX Lavatrice 8 kg con Touchscreen LED 13,5", Efficienza Energetica A-10%, Lavaggio Vapore & Rapido, Motore BLDC (1400 RPM), Tamburo Grande, Guarnizione Antibatterica, Grigio
Offerta a tempo
339,99 €
399,99 €
Immagine Vedi su Amazon
12%
Electrolux Lavatrice Slim a Carica Frontale Serie 600 SensiCare EW6S526A, 6 kg, Classe A, Steam Anti-Allergy, Time Manager, Lavaggio Rapido 14 min, Capi Morbidi e Freschi, 843x595x378 mm
Electrolux Lavatrice Slim a Carica Frontale Serie 600 SensiCare EW6S526A, 6 kg, Classe A, Steam Anti-Allergy, Time Manager, Lavaggio Rapido 14 min, Capi Morbidi e Freschi, 843x595x378 mm
Offerta a tempo
359,00 €
408,00 €
Immagine Vedi su Amazon
6%
AEG Serie 8000 Asciugatrice a Pompa di Calore, 9 kg, TR8HDAM9B, Classe B, 12 Programmi, Tecnologia AbsoluteCare, PreciseDry con Sensori di Umidità,Tipologia filtro Easy Flow, 61 dB, 850x596x636 mm
AEG Serie 8000 Asciugatrice a Pompa di Calore, 9 kg, TR8HDAM9B, Classe B, 12 Programmi, Tecnologia AbsoluteCare, PreciseDry con Sensori di Umidità,Tipologia filtro Easy Flow, 61 dB, 850x596x636 mm
Offerta a tempo
799,00 €
849,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Bosch SMS6ZCI16E Serie 6

Lavastoviglie da libera installazione Bosch SMS6ZCI16E Serie 6
15%
Bosch SMS6ZCI16E Serie 6 Lavastoviglie da libera installazione, PerfectDry, Consumi ridotti, Extra Clean Zone, Home Connect, Diagnostica da remoto, Acciaio, 60cm
Bosch SMS6ZCI16E Serie 6 Lavastoviglie da libera installazione, PerfectDry, Consumi ridotti, Extra Clean Zone, Home Connect, Diagnostica da remoto, Acciaio, 60cm
Offerta a tempo
559,00 €
654,06 €
Immagine Vedi su Amazon

-15% di sconto sulla lavatrice Bosch SMS6ZCI16E Serie 6, il modello da libera installazione che può essere controllato a distanza scaricando sullo smartphone l'app dedicata Home Connect. Presenta due luci a LED interne che si accendono quando la caricate o svuotate.

Altre lavastoviglie in sconto da non lasciarsi scappare:

8%
Bosch Elettrodomestici SMI6YCS02E, Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, Asciugatura impeccabile e consumi ridotti, Home Connect, Diagnostica da remoto, 60 cm, Acciaio
Bosch Elettrodomestici SMI6YCS02E, Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, Asciugatura impeccabile e consumi ridotti, Home Connect, Diagnostica da remoto, 60 cm, Acciaio
Offerta a tempo
779,00 €
842,87 €
Immagine Vedi su Amazon
13%
COMFEE' CDWPB1215P-W Lavastoviglie da Incasso con 12 coperti, 8 Programmi, di avviamento ritardato, Funzione di Mezzo Carico, Home Connect, cloud wash, Asciugatura Extra - Inox
COMFEE' CDWPB1215P-W Lavastoviglie da Incasso con 12 coperti, 8 Programmi, di avviamento ritardato, Funzione di Mezzo Carico, Home Connect, cloud wash, Asciugatura Extra - Inox
Offerta a tempo
259,99 €
299,90 €
Immagine Vedi su Amazon
6%
AEG Serie7000 Lavastoviglie Da Incasso 60cm FSE74707P GlassCare, 15Coperti,SatelliteClean,QuickSelect, Tecnologia AirDry, Silenzio 42(dB), Integrata Totale ProClean, Touch Control[Classe C]
AEG Serie7000 Lavastoviglie Da Incasso 60cm FSE74707P GlassCare, 15Coperti,SatelliteClean,QuickSelect, Tecnologia AirDry, Silenzio 42(dB), Integrata Totale ProClean, Touch Control[Classe C]
Offerta a tempo
624,00 €
660,80 €
Immagine Vedi su Amazon

Philips PerfectCare Compact

Philips PerfectCare Compact
53%
Philips PerfectCare Compact Ferro da Stiro con Caldaia - 2400W, Colpo di Vapore 400g, Pressione 6,5 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Serbatoio 1,5 l, Bianco/Blu (GC7844/20)
Philips PerfectCare Compact Ferro da Stiro con Caldaia - 2400W, Colpo di Vapore 400g, Pressione 6,5 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Serbatoio 1,5 l, Bianco/Blu (GC7844/20)
Offerta a tempo
89,99 €
189,99 €
Immagine Vedi su Amazon

-53% di sconto sul ferro da stiro Philips PerfectCare Compact, il modello con caldaia integrata che rimuove le pieghe più difficili con una sola passata. La tecnologia OptimalTEMP protegge i vestiti dalle bruciature, anche quando vi si lascia il ferro da stiro appoggiato.

Altri ferri da stiro in sconto da non lasciarsi scappare:

40%
Philips Azur Serie 8000 Ferro A Vapore - 85 g/min Di Vapore Continuo, 260 g Di Colpo Di Vapore Turbo, 3000 W, Tecnologia OptimalTEMP, Piastra SteamGlide Elite, Blu Scuro (DST8050/20)
Philips Azur Serie 8000 Ferro A Vapore - 85 g/min Di Vapore Continuo, 260 g Di Colpo Di Vapore Turbo, 3000 W, Tecnologia OptimalTEMP, Piastra SteamGlide Elite, Blu Scuro (DST8050/20)
Offerta a tempo
89,99 €
149,99 €
Immagine Vedi su Amazon
14%
Rowenta SteamForce Plus Ferro da stiro a vapore, 2900 W, 230 g/min. Colpo Vapore, Protezione anti-goccia, Spegnimento automatico, Serbatoio dell'acqua da 350 ml, DW9413
Rowenta SteamForce Plus Ferro da stiro a vapore, 2900 W, 230 g/min. Colpo Vapore, Protezione anti-goccia, Spegnimento automatico, Serbatoio dell'acqua da 350 ml, DW9413
Offerta a tempo
94,97 €
109,99 €
Immagine Vedi su Amazon
24%
Philips PerfectCare Elite Ferro da stiro a Vapore - 2700W, 520 g Steam Boost, 7.5 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Modalità ECO, T-ionic Glide, Bianco/Blu (GC9635/20)
Philips PerfectCare Elite Ferro da stiro a Vapore - 2700W, 520 g Steam Boost, 7.5 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Modalità ECO, T-ionic Glide, Bianco/Blu (GC9635/20)
Offerta a tempo
239,99 €
314,04 €
Immagine Vedi su Amazon

Philips Airfryer Serie 2000

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000
33%
Philips Airfryer Serie 2000 - Friggitrice ad aria da 4,2L, 1500W, Tecnologia RapidAir, Touchscreen digitale, 13 modalità, 9 funzioni preimpostate, Fino al 90% di grassi in meno, Nero (NA229/00)
Philips Airfryer Serie 2000 - Friggitrice ad aria da 4,2L, 1500W, Tecnologia RapidAir, Touchscreen digitale, 13 modalità, 9 funzioni preimpostate, Fino al 90% di grassi in meno, Nero (NA229/00)
Offerta a tempo
59,99 €
89,99 €
Immagine Vedi su Amazon

-33% di sconto sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000, che offre una capienza di 4,2 L e 13 modalità di cottura per riscaldare e scongelare il vostro cibo con estrema facilità. La tecnologia RapidAir diffonde il giusto flusso d'aria per conservare la tenerezza degli alimenti all'interno e il croccante fuori con poco olio.

Altre friggitrice ad aria scontate da acquistare subito:

35%
Moulinex Easy Fry Infrared, Friggitrice ad Aria 7L, Tecnologia Infrarossi, Doppia resistenza, Pannello Digitale, Lavabile in Lavastoviglie, Finestra di Osservazione, 8 Modalità, App Ricette,EZ831G
Moulinex Easy Fry Infrared, Friggitrice ad Aria 7L, Tecnologia Infrarossi, Doppia resistenza, Pannello Digitale, Lavabile in Lavastoviglie, Finestra di Osservazione, 8 Modalità, App Ricette,EZ831G
Offerta a tempo
109,99 €
169,99 €
Immagine Vedi su Amazon
MEDION Friggitrice ad aria calda P10 XL (cestello XXL da 6,8 litri, 2.150 watt, due elementi riscaldanti in acciaio inox, 9 programmi automatici, pannello operativo touch, indicatore LED)
MEDION Friggitrice ad aria calda P10 XL (cestello XXL da 6,8 litri, 2.150 watt, due elementi riscaldanti in acciaio inox, 9 programmi automatici, pannello operativo touch, indicatore LED)
59,95 €
Immagine Vedi su Amazon
Princess SlimFry Airfryer, 8L Capacità, 2000W, 8 Programmi, Display Touchscreen Digitale, Temperatura Regolabile, Finestra di Controllo, Spegnimento Automatico, Cestello Lavabile, 182257
Princess SlimFry Airfryer, 8L Capacità, 2000W, 8 Programmi, Display Touchscreen Digitale, Temperatura Regolabile, Finestra di Controllo, Spegnimento Automatico, Cestello Lavabile, 182257
97,59 €
Immagine Vedi su Amazon

PHILIPS 5400 Series

Macchina per il caffè PHILIPS 5400 Series
28%
PHILIPS 5400 Series Macchina da Caffè Automatica - Montalatte LatteGo, 12 Bevande, Display Intuitivo, 4 Profili Utente, Nero (EP5441/50)
PHILIPS 5400 Series Macchina da Caffè Automatica - Montalatte LatteGo, 12 Bevande, Display Intuitivo, 4 Profili Utente, Nero (EP5441/50)
Offerta a tempo
469,99 €
649,99 €
Immagine Vedi su Amazon

-28% di sconto su Philips 5400 Series, la macchina per il caffè che prepara 12 varianti di caffè, dall'espresso al cappuccino. Il sistema LatteGo ad alta velocità assicura sempre una schiuma dalla consistenza sempre giusta, mentre la quantità da inserire in tazza è regolabile dall'interfaccia molto funzionale dello schermo.

Altre macchine per il caffè da non perdere con gli sconti Amazon:

14%
PHILIPS Serie 3300 Macchina da caffè automatica - 5 tipi di bevande, Touch screen a colori, Sistema LatteGo, SilentBrew, Macinacaffè in ceramica al 100%, Filtro AquaClean. Cromato Nero (EP3326/90)
PHILIPS Serie 3300 Macchina da caffè automatica - 5 tipi di bevande, Touch screen a colori, Sistema LatteGo, SilentBrew, Macinacaffè in ceramica al 100%, Filtro AquaClean. Cromato Nero (EP3326/90)
Offerta a tempo
299,99 €
349,94 €
Immagine Vedi su Amazon
KLARSTEIN Macchinetta Caffe Espresso 0.9L, Macchina da Caffè, Caffè Espresso e Cappuccino, Macchina Caffè Barista 20 Bar In Acciao Inossidabile per Caffè Latte e Macchiato, 1360W con Montalatte
KLARSTEIN Macchinetta Caffe Espresso 0.9L, Macchina da Caffè, Caffè Espresso e Cappuccino, Macchina Caffè Barista 20 Bar In Acciao Inossidabile per Caffè Latte e Macchiato, 1360W con Montalatte
103,99 €
Immagine Vedi su Amazon
27%
Princess Macchina da caffè multi capsula in acciaio 3 in 1-19 bar - 0,6 L - adatta per Nespresso, Dolce Gusto e varie capsule o cialde ESE - 249452
Princess Macchina da caffè multi capsula in acciaio 3 in 1-19 bar - 0,6 L - adatta per Nespresso, Dolce Gusto e varie capsule o cialde ESE - 249452
79,99 €
109,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Candy COOKinAPP

Candy COOKinAPP forno a microonde
44%
Candy COOKinAPP Forno a Microonde con Grill, 20 Litri, 700W, 40 Programmi, App Simply-Fi, Funzione ECO, Programma Baby, Child Lock, Libera Installazione, 44 x 35,75 x 25,9 cm, Bianco - CMXG20DW
Candy COOKinAPP Forno a Microonde con Grill, 20 Litri, 700W, 40 Programmi, App Simply-Fi, Funzione ECO, Programma Baby, Child Lock, Libera Installazione, 44 x 35,75 x 25,9 cm, Bianco - CMXG20DW
73,10 €
130,00 €
Immagine Vedi su Amazon

-44% di sconto su Candy COOKinAPP, il forno a microonde con 40 programmi preimpostati che regolano la potenza in base al piatto da cucinare o riscaldare. Inoltre, la funzione Grill vi consente di preparare grigliate sia di carne che di pesce assicurando una cottura uniforme.

Altri forni a microonde da acquistare con gli sconti di Amazon:

14%
MEDION Microonde con funzione friggitrice ad aria calda (25L, 900W, 1500W aria calda, 9 programmi automatici, 10 livelli di potenza, modalità scongelamento, MD11499) nero
MEDION Microonde con funzione friggitrice ad aria calda (25L, 900W, 1500W aria calda, 9 programmi automatici, 10 livelli di potenza, modalità scongelamento, MD11499) nero
189,95 €
219,95 €
Immagine Vedi su Amazon
6%
MEDION Forno a microonde, potenza circa 700 watt, capacità circa 17 litri, 6 livelli, funzione di scongelamento, MD 15644, nero/argento
MEDION Forno a microonde, potenza circa 700 watt, capacità circa 17 litri, 6 livelli, funzione di scongelamento, MD 15644, nero/argento
74,95 €
79,95 €
Immagine Vedi su Amazon
14%
Hisense Microonde H20MOMCP1H, cavità 20L, apertura porta a sinistra, tasti, manopole, no programmi automatici, 700W
Hisense Microonde H20MOMCP1H, cavità 20L, apertura porta a sinistra, tasti, manopole, no programmi automatici, 700W
85,31 €
99,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Philips Tostapane Eco Conscious

Philips Tostapane Eco Conscious
Philips Tostapane Eco Conscious, Plastica Bio al 100%, 8 Livelli di Doratura, Scaldapanini Integrato, Raccoglibriciole Rimovibile, Crema (HD2640/10)
Philips Tostapane Eco Conscious, Plastica Bio al 100%, 8 Livelli di Doratura, Scaldapanini Integrato, Raccoglibriciole Rimovibile, Crema (HD2640/10)
Prezzo non disponibile
Immagine Vedi su Amazon

-45% di sconto sul tostapane Philips Eco Conscious, un modello con doppia fessura, 180W di potenza e 8 impostazioni per regolare la doratura del pane. Inoltre, presenta una funzione di scongelamento rapido per riscaldare e tostare allo stesso tempo i vostri panini. Completa il quadro un comodo vassoio raccoglibriciole rimovibile, in modo che possiate tenere sempre pulito il vostro elettrodomestico.

Altri tostapane scontati da acquistare subito:

43%
Philips Tostapane - 2 Fette, 8 Impostazioni, Scongelamento e Scalda Brioche Integrato, Leva di Sollevamento, Auto Spegnimento, Bianco (HD2581/00)
Philips Tostapane - 2 Fette, 8 Impostazioni, Scongelamento e Scalda Brioche Integrato, Leva di Sollevamento, Auto Spegnimento, Bianco (HD2581/00)
Offerta a tempo
19,99 €
34,99 €
Immagine Vedi su Amazon
40%
Severin AT 2590 Tostapane Automatico, Circa 1400 W, Inserto per panini Integrato, 4 fette, Acciaio Inox, Edelstahl-gebürstet-Schwarz
Severin AT 2590 Tostapane Automatico, Circa 1400 W, Inserto per panini Integrato, 4 fette, Acciaio Inox, Edelstahl-gebürstet-Schwarz
Offerta a tempo
29,99 €
49,99 €
Immagine Vedi su Amazon
47%
SEVERIN Tostapane Automatico Con Griglia Scaldapanini Integrata, Anche Per Fette Spesse, Per Tostare, Scongelare E Riscaldare, 800 W, Rosso Metallizzato / Nero, AT 2217
SEVERIN Tostapane Automatico Con Griglia Scaldapanini Integrata, Anche Per Fette Spesse, Per Tostare, Scongelare E Riscaldare, 800 W, Rosso Metallizzato / Nero, AT 2217
Offerta a tempo
23,99 €
44,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Gipp set di pentole

Immagine
19%
Set Di Pentole Antiaderenti In Ceramica Gipp Da 8 Pezzi Con Manico Staccabile, Pentole E Padelle Compatibili Con L'Induzione, Padelle Per Friggere E Salse Con Coperchio In Vetro
Set Di Pentole Antiaderenti In Ceramica Gipp Da 8 Pezzi Con Manico Staccabile, Pentole E Padelle Compatibili Con L'Induzione, Padelle Per Friggere E Salse Con Coperchio In Vetro
Offerta a tempo
46,02 €
56,99 €
Immagine Vedi su Amazon

-19% di sconto sul set di pentole del marchio Gipp, una batteria antiaderente in ceramica naturale con un manico rimovibile per passare facilmente dal piano cottura al forno. Comprende 8 pentole con base in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.

Altri set di pentole da acquistare con gli sconti Amazon:

6%
YASHE Set di pentole e padelle da 21 pezzi, set da cucina antiaderente con manici rimovibili e coperchi in vetro, compatibile con induzione, adatto per forno, impilabile, colore bianco
YASHE Set di pentole e padelle da 21 pezzi, set da cucina antiaderente con manici rimovibili e coperchi in vetro, compatibile con induzione, adatto per forno, impilabile, colore bianco
122,07 €
129,99 €
Immagine Vedi su Amazon
7%
YASHE Batteria Pentole 9 Pezzi, Set Antiaderente con Manici Amovibili e Coperchi, Pentole Impilabili Salvaspazio, Compatibile Induzione e Tutti i Piani Cottura, Lavabile in Lavastoviglie, Nero
YASHE Batteria Pentole 9 Pezzi, Set Antiaderente con Manici Amovibili e Coperchi, Pentole Impilabili Salvaspazio, Compatibile Induzione e Tutti i Piani Cottura, Lavabile in Lavastoviglie, Nero
54,64 €
58,99 €
Immagine Vedi su Amazon
12%
KASANOVA Batteria pentole Cooking Therapy, Set pentole induzione e padelle antiaderenti con paletta, Set cucina completo con scritta al laser e manici effetto legno (16)
KASANOVA Batteria pentole Cooking Therapy, Set pentole induzione e padelle antiaderenti con paletta, Set cucina completo con scritta al laser e manici effetto legno (16)
Offerta a tempo
87,71 €
100,00 €
Immagine Vedi su Amazon
Ritrovato l'elicottero caduto tra Marche e Toscana: a bordo due imprenditori
