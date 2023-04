8 soluzioni economiche ed ecologiche per avere un bucato perfetto A furia essere passati in lavatrice e in asciugatrice e a furia di entrare in contatto con detergenti dalla componente chimica, i capi finiscono per rovinarsi, a prescindere dalla qualità dei tessuti. Ecco alcuni suggerimenti utili per dare nuova vita agli indumenti e farli durare più a lungo.

Dopo tanti lavaggi, passaggi in asciugatrice e uso di detersivi aggressivi, anche i capi della migliore qualità tendono a rovinarsi. Ci sono, però, dei trucchetti e delle soluzioni economiche che, se applicati, possono fare in modo che il tuo bucato duri più a lungo e i colori siano sempre brillanti e lucenti.

Oltre ad un consiglio utile per non stressare i capi con gli elettrodomestici, vi suggeriamo alcuni prodotti economici ed ecologici, perfetti per preservare la qualità dei propri abiti e al tempo stesso non inquinare l'ambiente.

Usa il bicarbonato per disinfettare

Il bicarbonato è una sostanza naturale di facile reperibilità. Molto spesso si usa in cucina, ma è ottima anche per prendersi cura dei propri indumenti. Le particelle che lo compongono, entrate in contatto con l'acqua, si attivano per neutralizzare gli odori e i batteri.

Particolarmente efficace sui vestiti bianchi, può essere utilizzato anche per i colorati, a patto che sia più diluito. Ecco alcune delle confezioni più suggerite:

Procurati il sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia ha una grande azione smacchiante, perfetta sì sulle superfici, ma soprattutto sui vestiti. E perché è migliore di altri detergenti? Il sapone di Marsiglia è ipoallergenico e non contiene profumi, conservanti e coloranti. Questo significa che non solo non danneggia l'ambiente, ma rispetta anche i colori dei tessuti, rimuovendo le macchie senza sbiadirli. Puoi acquistarlo sia in forma solida che in forma liquida, in base alle tue necessità e alle tue preferenze.

Dai un'opportunità al detersivo liquido concentrato

Hai mai sentito parlare del detersivo liquido concentrato? Si tratta di un detergente senza acqua e additivi specifici, che può essere diluito con le giuste quantità di acqua prima dell'utilizzo. Questo permette di comprare maggiori quantità effettive di prodotto, ottenendo un notevole risparmio economico, e di fare in modo che duri più a lungo nel tempo, ritardando l'utilizzo di un nuovo flacone.

Fai asciugare i panni all'aria aperta, usando lo stendino giusto

Lo sai che anche il modo in cui vengono messi ad asciugare i panni può fare la differenza sulla loro resa? La prima cosa da fare è, se possibile, preferire l'aria aperta all'asciugatrice: il lavoro meccanico dell'elettrodomestico stressa i tessuti e riduce il tempo di vita degli indumenti. Asciugarli all'aria aperta, invece, fa sì che tutto avvenga in maniera graduale e i capi non corrono il rischio di slargarsi. Ma non è tutto; quando stendi i panni all'aria aperta assicurati non solo di non lasciarli troppo tempo sotto l'azione diretta del sole, ma anche di stenderli nella maniera adeguata, in modo che risultino già quasi "stirati" e non debbano essere sottoposti ad ulteriore calore.

Utilizza il sapone solido

Molto vantaggioso è l'utilizzo del sapone solido. Una saponetta può essere utilizzata nella sua interezza, senza rischiare che vi sia dello spreco, ed è perfetta per trattare una macchia ed eliminarla velocemente. Ma lo sapevi che il sapone solido è compatibile anche con la lavatrice? Quello che devi fare è ridurlo in scaglie, che possono poi essere inserite nell'apposita vaschetta.

Scegli sale grosso e aceto bianco per pulire la lavatrice

Dopo numerosi lavaggi, è facile che nel cestello della lavatrice si diffonda un cattivo odore e si formi del calcare; entrambi gli elementi contribuiranno a rovinare gli indumenti più velocemente. Per quanto riguarda la formazione del calcare, la soluzione più naturale ed ecologica possibile è l'aceto bianco; la sua azione fa sì che il calcare si sciolga e le pareti interne dell'elettrodomestico tornino ad essere pulite. Per neutralizzare i cattivi odori, invece, si può sfruttare il sale grosso, bianco o rosa, in grado di assorbirli. Puoi versare alcune quantità di aceto nel cestello dell'ammorbidente, mentre il sale prende il posto del detersivo in polvere.

Scegli succo di limone o acqua ossigenata al posto della candeggina

La candeggina è certamente il rimedio più veloce ed efficace per smacchiare i capi bianchi, ma si tratta comunque di un preparato chimico corrosivo e dannoso, non solo per chi lo aspira, ma anche per i tessuti su cui è versato. Forse non tutti sanno, però, un'alternativa particolarmente valida sono il succo di limone e l'acqua ossigenata. Entrambi, infatti, hanno un effetto sbiancante istantaneo, pur non essendo così dannosi come la candeggina. Basta utilizzarne poche quantità, per ottenere i risultati desiderati.

Sfrutta l'azolo e il percarbonato di sodio per ridare vita ai capi ingialliti

Un altro grande problema con i capi bianchi è il loro ingiallimento. Un lavaggio sbagliato o il passaggio del ferro da stiro possono far sì che diventino giallognoli. Come fare per ridare vigore al loro colore? Grandi alleati, in tal senso, sono l'azolo e il percarbonato, due componenti naturali di facile reperibilità. Possono essere inseriti nella lavatrice, al posto del detersivo in polvere, oppure strofinati sulla parte interessata. In alternativa, puoi scioglierne una certa quantità in acqua calda e lasciare i tessuti in ammollo.