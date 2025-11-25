10 smartphone in offerta da non lasciarsi scappare per il Black Week di Amazon

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il Black Friday Week 2025 con tanti sconti e offerte vantaggiose. L'evento ufficiale sarà il 28 novembre, ma già dallo scorso 20 novembre è possibile acquistare prodotti su Amazon con prezzi al ribasso. La settimana del Black Friday durerà fino alla fine del mese e si chiuderà con il Cyber Monday del 1 dicembre.

Le offerte della settimana sono tantissime, ma tra le occasioni da non lasciarsi scappare ci sono sicuramente gli smartphone. Infatti, il Black Friday offre oltre il 40% di sconto sui telefoni cellulari, sia che cerchiate uno smartphone top di gamma sia che desideriate passare a un modello pieghevole.

Le migliori offerte sugli smartphone per il Black Friday di Amazon 2025

Smartphone super intelligenti grazie all'implementazione di potenti AI, con comparti fotografici unici per immortalare nitidamente qualsiasi momento oppure modelli pieghevoli compatti e con display apribili che sfidano i tablet. Potete trovare tutto questo a prezzi convenienti con il Black Friday di Amazon.

In questa guida abbiamo preparato una vetrina con i migliori smartphone in offerta per il Black Friday da acquistare prima che la settimana nera finisca, selezionando i prodotti delle marche più famose e affidabili, come Samsung, Apple, Google, Xiaomi e Motorola.

Samsung Galaxy S25 Ultra

-36% di sconto su Samsung Galaxy S25 Ultra, l'eccellenza della casa sudcoreana che monta un comparto fotografico di primo livello con una risoluzione di 200 MP, teleobiettivo con zoom 10x e la nuova lente Ultra Wilde per foto panoramiche. Il potente processore consente un'interazione efficace e funzionale con l'AI, utile per effettuare ricerche, traduzioni istantanee e riassunti oppure per ottenere un supporto alla creazioni di contenuti.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

-42% di sconto su Samsung Galaxy Z Flip7 FE, uno smartphone pieghevole con chiusura a conchiglia che include tutta l'efficienza e le funzionalità di Galaxy AI e Gemini Live. Il design è compatta e presenta un piccolo schermo posteriore attraverso il quale è possibile accedere alle principali app del telefono e scattare foto con la fotocamera posteriore visualizzando l'inquadratura. Inoltre, Samsung offre una garanzia di 3 anni sul prodotto.

Google Pixel 10 Pro XL

-23% di sconto su Google Pixel 10 Pro XL, lo smartphone con la migliore AI integrata, in grado di offrire informazioni su quanto vi circonda semplicemente inquadrandolo con la fotocamera e di sprigionare la vostra creatività con interventi di editing su foto e video. Inoltre, dispone di un comparto fotografico eccellente, con risoluzione da 50 MP, zoom 100x e video stabili in 8K.

HONOR Magic V3

-20% di sconto su Honor Magic V3, lo smartphone pieghevole con chiusura a libro perfetto per passare rapidamente dal formato tradizionale del dispaly 6,47″ alle dimensioni di un tablet da quasi 8″. È dotato del sistema operativo MagicOS con tutte le funzionalità di Google, un ottimo sistema da tre fotocamere fino a 50 MP e un design resistente e sottile, con uno spessore di soli 9.2 mm da chiuso.

Motorola Razr 60 Ultra

-47% di sconto su Motorola Razr 60 Ultra, un flip super compatto con uno schermo posteriore attraverso il quale accedere alle app e visualizzare l'inquadratura dei propri selfie. Integra un potente processore che supporta Moto AI, utile sia per migliorare gli scatti che per ricevere informazioni, riassunti e traduzioni in tempo reale. È disponibile a questo prezzo con una RAM da 16 GB e spazio di archiviazione da 512 GB.

Apple iPhone 15

-16% sull'iPhone 15, non certo l'ultimo arrivato di casa Apple, ma uno smartphone che nel panorama tech può dire ancora la sua grazie ad un potente processore e ad un ottimo sistema di fotocamere, con risoluzione da 48 MP e zoom 2x. La batteria assicura un'autonomia di circa 20 ore per una riproduzione video continua.

HONOR 400 Pro

-17% di sconto su Honor 400 Pro, uno smartphone super resistente con protezione da polvere, acqua e urti. La fotocamera principale ha una risoluzione da 200 MP, sistemi di stabilizzazione OIS e EIS e il supporto dell'AI, tutti elementi che combinati garantiscono scatti di grande qualità anche in condizione di scarsa luce. Può ospitare due schede SIM ed è disponibile con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro

-38% di sconto su Xiaomi Redmi Note 14 Pro, uno smartphone di fascia media che raggiunge il prezzo di un modello economico. È disponibili con una memoria RAM di 8 GB e uno spazio di archiviazione da 256 GB. Il comparto fotografico assicura una risoluzione di 200 MP con il supporto dell'AI. Inoltre, il design con protezione IP68 è a prova di polvere e di pioggia.

Motorola edge 60

-35% di sconto su Motorola edge 60, lo smartphone con un sensore Sony LYTIA 700c e uno zoom teleobiettivo 3x che scatta foto brillanti anche in presenza di poca luce. Presenta uno schermo pOLED da 6,67″ e una batteria da 5200 mAh e una ricarica rapida TurboPower da 68 W. È disponibile nella versione da 8 GB di RAM e 512 GB nello spazio di archiviazione.

Xiaomi POCO X7 Pro

-15% di sconto su Xiaomi Poco X7 Pro, uno smartphone dalla lunga autonomia, disponibile con 12 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione da 512 GB. Monta un display AMOLED molto nitido e un comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 20 MP. Il design è resistente all'acqua e alla polvere (IP68) ed è ispirato alle piste da corsa.