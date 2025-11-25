video suggerito
10 smartphone in offerta da non lasciarsi scappare per il Black Week di Amazon

Da Samsung a Xiaomi, passando per Apple, Honor e Motorola: i 10 migliori smartphone in offerta su Amazon per la settimana del Black Friday 2025.
A cura di Quale Compro Team
Smartphone Black Friday Amazon
Speciale Black Friday 2025

Continua il Black Friday Week 2025 con tanti sconti e offerte vantaggiose. L'evento ufficiale sarà il 28 novembre, ma già dallo scorso 20 novembre è possibile acquistare prodotti su Amazon con prezzi al ribasso. La settimana del Black Friday durerà fino alla fine del mese e si chiuderà con il Cyber Monday del 1 dicembre.

Le offerte della settimana sono tantissime, ma tra le occasioni da non lasciarsi scappare ci sono sicuramente gli smartphone. Infatti, il Black Friday offre oltre il 40% di sconto sui telefoni cellulari, sia che cerchiate uno smartphone top di gamma sia che desideriate passare a un modello pieghevole.

Le migliori offerte sugli smartphone per il Black Friday di Amazon 2025

Smartphone super intelligenti grazie all'implementazione di potenti AI, con comparti fotografici unici per immortalare nitidamente qualsiasi momento oppure modelli pieghevoli compatti e con display apribili che sfidano i tablet. Potete trovare tutto questo a prezzi convenienti con il Black Friday di Amazon.

In questa guida abbiamo preparato una vetrina con i migliori smartphone in offerta per il Black Friday da acquistare prima che la settimana nera finisca, selezionando i prodotti delle marche più famose e affidabili, come Samsung, Apple, Google, Xiaomi e Motorola.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone

-36% di sconto su Samsung Galaxy S25 Ultra, l'eccellenza della casa sudcoreana che monta un comparto fotografico di primo livello con una risoluzione di 200 MP, teleobiettivo con zoom 10x e la nuova lente Ultra Wilde per foto panoramiche. Il potente processore consente un'interazione efficace e funzionale con l'AI, utile per effettuare ricerche, traduzioni istantanee e riassunti oppure per ottenere un supporto alla creazioni di contenuti.

36%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana]
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana]
Offerta a tempo
1.199,00 €
1.859,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

-42% di sconto su Samsung Galaxy Z Flip7 FE, uno smartphone pieghevole con chiusura a conchiglia che include tutta l'efficienza e le funzionalità di Galaxy AI e Gemini Live. Il design è compatta e presenta un piccolo schermo posteriore attraverso il quale è possibile accedere alle principali app del telefono e scattare foto con la fotocamera posteriore visualizzando l'inquadratura. Inoltre, Samsung offre una garanzia di 3 anni sul prodotto.

42%
Samsung Galaxy Z Flip7 FE Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Black [Versione italiana]
Samsung Galaxy Z Flip7 FE Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 256GB, Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Black [Versione italiana]
Offerta a tempo
649,90 €
1.129,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

-23% di sconto su Google Pixel 10 Pro XL, lo smartphone con la migliore AI integrata, in grado di offrire informazioni su quanto vi circonda semplicemente inquadrandolo con la fotocamera e di sprigionare la vostra creatività con interventi di editing su foto e video. Inoltre, dispone di un comparto fotografico eccellente, con risoluzione da 50 MP, zoom 100x e video stabili in 8K.

23%
Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8" - Giada, 256GB
Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8" - Giada, 256GB
Black Friday
999,00 €
1.299,00 €
Immagine Vedi su Amazon

HONOR Magic V3

Smartphone pieghevole HONOR Magic V3

-20% di sconto su Honor Magic V3, lo smartphone pieghevole con chiusura a libro perfetto per passare rapidamente dal formato tradizionale del dispaly 6,47″ alle dimensioni di un tablet da quasi 8″. È dotato del sistema operativo MagicOS con tutte le funzionalità di Google, un ottimo sistema da tre fotocamere fino a 50 MP e un design resistente e sottile, con uno spessore di soli 9.2 mm da chiuso.

20%
HONOR Magic V3 5G Mobile Phone, Sim Free, 9.2mm Folding Screen Smartphone, 5150mAh all-day battery,12GB+512GB, IPX8 Rating for Water Resistance, dual SIM, Android 14, Verde (Green)
HONOR Magic V3 5G Mobile Phone, Sim Free, 9.2mm Folding Screen Smartphone, 5150mAh all-day battery,12GB+512GB, IPX8 Rating for Water Resistance, dual SIM, Android 14, Verde (Green)
Black Friday
1.198,99 €
1.499,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra

-47% di sconto su Motorola Razr 60 Ultra, un flip super compatto con uno schermo posteriore attraverso il quale accedere alle app e visualizzare l'inquadratura dei propri selfie. Integra un potente processore che supporta Moto AI, utile sia per migliorare gli scatti che per ricevere informazioni, riassunti e traduzioni in tempo reale. È disponibile a questo prezzo con una RAM da 16 GB e spazio di archiviazione da 512 GB.

43%
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Mountain Trail
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Mountain Trail
739,00 €
1.299,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15

-16% sull'iPhone 15, non certo l'ultimo arrivato di casa Apple, ma uno smartphone che nel panorama tech può dire ancora la sua grazie ad un potente processore e ad un ottimo sistema di fotocamere, con risoluzione da 48 MP e zoom 2x. La batteria assicura un'autonomia di circa 20 ore per una riproduzione video continua.

16%
Apple iPhone 15 (128 GB) - verde
Apple iPhone 15 (128 GB) - verde
Black Friday
606,00 €
719,00 €
Immagine Vedi su Amazon

HONOR 400 Pro

HONOR 400 Pro

-17% di sconto su Honor 400 Pro, uno smartphone super resistente con protezione da polvere, acqua e urti. La fotocamera principale ha una risoluzione da 200 MP, sistemi di stabilizzazione OIS e EIS e il supporto dell'AI, tutti elementi che combinati garantiscono scatti di grande qualità anche in condizione di scarsa luce. Può ospitare due schede SIM ed è disponibile con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

17%
HONOR 400 Pro Smartphone 5G 12GB RAM 512GB ROM, Dual SIM NFC, AMOLED da 6.7 pollici display Eye Comfort con Snapdragon 8 Gen 3, 200MP Ultra-clear AI Camera,5300 mAh, Lunar Grey [Versione italiana]
HONOR 400 Pro Smartphone 5G 12GB RAM 512GB ROM, Dual SIM NFC, AMOLED da 6.7 pollici display Eye Comfort con Snapdragon 8 Gen 3, 200MP Ultra-clear AI Camera,5300 mAh, Lunar Grey [Versione italiana]
Black Friday
539,90 €
649,00 €
Immagine Vedi su Amazon

XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro

XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro

-38% di sconto su Xiaomi Redmi Note 14 Pro, uno smartphone di fascia media che raggiunge il prezzo di un modello economico. È disponibili con una memoria RAM di 8 GB e uno spazio di archiviazione da 256 GB. Il comparto fotografico assicura una risoluzione di 200 MP con il supporto dell'AI. Inoltre, il design con protezione IP68 è a prova di polvere e di pioggia.

38%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 8+256GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Verde
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 8+256GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Verde
Black Friday
249,90 €
399,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Motorola edge 60

Motorola edge 60

-35% di sconto su Motorola edge 60, lo smartphone con un sensore Sony LYTIA 700c e uno zoom teleobiettivo 3x che scatta foto brillanti anche in presenza di poca luce. Presenta uno schermo pOLED da 6,67″ e una batteria da 5200 mAh e una ricarica rapida TurboPower da 68 W. È disponibile nella versione da 8 GB di RAM e 512 GB nello spazio di archiviazione.

35%
Motorola edge 60 con Moto AI (8/512GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 7300, batteria 5100mAh, ricarica 68W, Android 15), Gibraltar Sea
Motorola edge 60 con Moto AI (8/512GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67" pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 7300, batteria 5100mAh, ricarica 68W, Android 15), Gibraltar Sea
Black Friday
289,90 €
449,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Xiaomi POCO X7 Pro

Xiaomi POCO X7 Pro

-15% di sconto su Xiaomi Poco X7 Pro, uno smartphone dalla lunga autonomia, disponibile con 12 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione da 512 GB. Monta un display AMOLED molto nitido e un comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 20 MP. Il design è resistente all'acqua e alla polvere (IP68) ed è ispirato alle piste da corsa.

15%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
Black Friday
279,90 €
329,90 €
Immagine Vedi su Amazon
