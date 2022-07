10 accessori gaming in offerta da acquistare per il Prime Day 2022 In occasione del Prime Day 2022, il 12 e il 13 luglio, ecco le 10 migliori promozioni Amazon sugli accessori da gaming: cuffie, supporti, microfoni, sedie gaming, mouse, tastiere e molto altro, in sconto fino al 60%.

In occasione del Prime Day 2022, il 12 e il 13 luglio, Amazon propone numerose promozioni anche per gli appassionati di gaming.

Ma come capire quali sono gli accessori da gaming che conviene davvero acquistare?

Per aiutarvi nella scelta degli sconti più vantaggiosi, vi proponiamo 10 articoli, tra cuffie, sedie, microfoni, tastiere, mouse e supporti da gaming, in grado di offrirvi un'esperienza di gioco unica e un risparmio fino al -60%.

Prime Day 2022, gli sconti più vantaggiosi su accessori da gaming

Ma quali sono gli sconti più convenienti offerti da Amazon in occasione del Prime Day 2022?

Ecco una selezione delle promozioni più vantaggiose su cuffie, sedie, microfoni, tastiere, mouse e supporti da gaming: 10 accessori in grado di assicurare un'esperienza di gioco immersiva e confortevole.

1. Cuffie da gaming JBL Quantum One

Perfette per vivere un'esperienza di gioco immersiva e tridimensionale, le cuffie da gaming JBL Quantum One sono progettate soprattutto per i gamer che amano impegnarsi in battaglie MOBA o giochi FPS su PC. Sono compatibili con Mac, Playstation, Nintendo Switch, Xbox e dispositivi mobili e integrano la tecnologia JBL QuantumSPHERE 360, in grado di rilevare i movimenti del capo. Restituiscono un suono fedele e di elevata qualità e risultano confortevoli e leggere.

60% di sconto sulle cuffie da gaming JBL Quantum One, risparmi 149 euro

2. Mouse da gaming Omen di HP

Leggero e maneggevole, con il suo peso di soli 88 grammi, il mouse da gaming Omen di HP offre il massimo del controllo e della velocità. Sviluppato in collaborazione con Pixart, supporta fino a 7200 dpi. In più, è caratterizzato da un'impugnatura ergonomica e sei pulsanti programmabili. Infine, memorizza le impostazioni di gioco e offre una resistenza fino a 20 milioni di clic.

51% di sconto sul mouse da gaming Omen di HP, risparmi 15 euro

3. Supporto per cuffie da gaming di MSI

Ideale per tenere sempre pronte le proprie cuffie da gaming, il supporto universale MSI Immerse HS01 COMBO offre un accesso veloce a ogni sessione di gioco ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato. È provvisto di una base antiscivolo, utile a conferire stabilità e a proteggere le superfici, e di stazione di ricarica wireless certificata QI.

50% di sconto sul supporto universale MSI Immerse HS01 COMBO, risparmi 28 euro

4. Cuffie da gaming cablate Logitech G335

Compatibili con PC, console e qualsiasi dispositivo con connettore audio da 3,5 mm, le cuffie cablate Logitech G335 sono le più piccole e maneggevoli della serie G733, con un peso di soli 240 grammi. Grazie al driver al neodimio da 40 mm, offrono un suono stereo nitido e un'esperienza di gioco immersiva. Infine, sono semplici da utilizzare, confortevoli e provvisti di padiglioni in Memory Foam e tessuto tecnico a rete.

49% di sconto sulle cuffie cablate Logitech G335, risparmi 35 euro

5. Microfono HyperX QuadCast

Ottimo per registrare la propria voce o interagire con gli altri giocatori durante una sessione di gaming, il microfono HyperX QuadCast S è un dispositivo di elevata qualità, compatibile con moltissimi dispositivi e applicazioni. È provvisto di supporto antiurto e antivibrazioni, utile a isolare il device e assorbire il rumore prodotto da urti o contatti involontari. Infine, possiede un design dinamico, offerto dagli effetti di luce personalizzati.

48% di sconto sul microfono HyperX QuadCast S, risparmi 87 euro

6. Base di raffreddamento KLIM Cyclone

Un vero e proprio investimento per gli appassionati di gaming, la base di raffreddamento KLIM Cyclone presenta 5 potenti ventole, 4 delle quali raggiungono i 2200 giri al minuto. In più, è dotato di 2 porte USB, in modo da averne sempre una libera per altre esigenze, raffredda il portatile e ne allunga la durata, oltre a migliorarne la velocità di risposta e le prestazioni in generale.

47% di sconto sulla base di raffreddamento KLIM Cyclone, risparmi 28 euro

7. Tastiera da gaming Fnatic STREAK65

Compatta e sottile, la tastiera da gaming Fnatic STREAK65 offre il massimo delle prestazioni in un design leggero ed elegante. Infatti, occupa il 45% dello spazio in meno rispetto alle tastiere da gaming più diffuse e possiede uno spessore di soli 22 mm. In più, è semplice da utilizzare e suddivisa per aree, segnalate con differenti colori, per un'esperienza di scrittura comoda e fluida.

44% di sconto sulla tastiera da gaming Fnatic STREAK65, risparmi 56 euro

8. Cuffie da gaming ASTRO Gaming A40 TR

Progettate per offrire un'esperienza unica di ascolto durante una sessione di gioco, le cuffie da gaming ASTRO A40 TR assicurano un audio di qualità professionale, sia durante la diretta streaming che i tornei. Sono confortevoli e provviste di Dolby Audio. Infine, includono anche il MixAmp Pro TR, che funge da scheda audio USB per i PC senza porta ottica.

43% di sconto sulle cuffie da gaming ASTRO A40 TR, risparmi 119 euro

9. Sedia da gaming Trust Gaming GXT 7

Utile a sostenere anche sessioni di gioco molto lunghe, la sedia da gaming Trust Gaming GXT 712 possiede un design confortevole ed ergonomico. È rivestita in similpelle vegana con eleganti cuciture dorate ed è provvista di sedile girevole a 360 ° e meccanismo di sollevamento pneumatico. Grazie alla solida base in metallo, infine, può reggere fino a 150 Kg.

35% di sconto sulla sedia da gaming Trust Gaming GXT 712, risparmi 139 euro

10. Tastiera da gaming Corsair K95

Perfetta per i giochi che prevedono una frequente digitazione, la tastiera da gaming Corsair K95 è realizzata con telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico, ottimo per sostenere lunghe sessioni di gioco con la giusta leggerezza e resistenza. Infine, è dotata di retroilluminazione dinamica e multicolore per ciascun tasto.

30% di sconto sulla tastiera da gaming Corsair K95, risparmi 60 euro