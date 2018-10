Il deputato Vittorio Sgarbi difende a spada tratta il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, arrestato l'altro ieri con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina per aver organizzato dei matrimoni di comodo al fine di far ottenere il permesso di soggiorno ad alcune migranti diniegate e dunque a rischio espulsione per effetto del decreto Minniti e per fraudolento affidamento di alcuni appalti di raccolta rifiuti. Nel corso di una discussione in Aula relativa a una mozione sull'antisemitismo, Vittorio Sgarbi ha preso la parola e ha difeso il primo cittadino calabrese sostenendo: "Domenico Lucano ha gli stessi meriti di chi, sotto il nazifascismo, dava ricovero agli ebrei ed è stato fermato da un’azione ‘criminosa’ dei magistrati. Il rispetto delle diversità e l’attenzione per i più deboli e per gli ebrei di ogni momento storico è uno dei fondamenti essenziali della nostra nazione”.

Per Sgarbi, inoltre, l’impegno del “sindaco di Riace Domenico Lucano, il cui atteggiamento politico è lo stesso di chi ricoverava gli ebrei in età fascista, è stato interdetto da un’azione giudiziaria criminale. Ritengo che una magistratura che interdice un’azione di tutela dei più deboli e dei perseguitati, sia l’emblema di una nazione che non ha più lo spirito del diritto. La magistratura non deve interferire con la politica”. Vittorio Sgarbi è stato eletto lo scorso 4 marzo con Forza Italia, ma proprio in questi giorni ha annunciato di aver lasciato il gruppo forzista a causa di una serie di dissidi interni.