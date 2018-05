Nessun obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e nessuna subordinazione al "potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro". A ciò si aggiunge che la riforma del lavoro del governo Renzi – il Jobs Act – ha ristretto l'ambito della subordinazione, che ora non include i cococo. Sono questi alcuni dei passaggi fondamentali contenuti nelle motivazioni della sentenza con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino lo scorso 11 aprile ha respinto il ricorso di sei fattorini di Foodora che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con l’azienda contestando di essere stati “allontanati” dai dirigenti per aver protestato contro le condizioni di lavoro. I rider sono assistiti dagli avvocati Giulia Druetta e Sergio Bonetto ed hanno già annunciato che ricorreranno in appello.

Secondo il giudice Buzano che “il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla“. “È pacifico – si legge nella sentenza – che i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno dei turni indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora poteva accettare la disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo”. Secondo il giudice tale caratteristica “può essere considerata di per sé determinante ai fini di escludere la sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”.

In un passaggio Buzano tira in ballo il Jobs Act, spiegando che “forse nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto ampliare in qualche modo l’ambito della subordinazione, includendovi delle fattispecie fino ad allora rientranti nel generico campo della collaborazione continuativa. Ma così non è stato“. Il giudice spiega che, così come è stata formulata, la legge ha “addirittura un ambito di applicazione più ristretto” di quanto prevede il codice civile. Il riferimento, in particolare, è all’articolo 2 del Jobs Act, secondo cui “si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali". I fattorini avevano invocato l’applicazione di questa norma, incontrando l'opposizione dell'azienda che, secondo il Tribunale, è stata pienamente motivata. Il giudice motiva la sua decisione con il modo in cui la legge è stata redatta: la disciplina del lavoro subordinato si applica “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche (‘anche’ è sottolineato) con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Nel caso di Foodora, i rider non potevano avanzare questa rivendicazione perché “avevano la facoltà di stabilire se e quando dare la propria disponibilità ad essere inseriti nei turni di lavoro”.

A ciò si aggiunge che i “nuovi strumenti di comunicazione” come le “email, app” sono stati utilizzati per determinare il luogo di lavoro, verificare la presenza dei rider nei punti di partenza, ma non invece per “il costante monitoraggio della prestazione”, come denunciavano i fattorini.