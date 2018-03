C'è un inquietante filmato che ritrae Marco Boni il giorno della sua scomparsa. Il liceale di Trento è stato immortalato mentre percorre a passo spedito il sentiero di Ponale, che collega Riva del Garda alla valle di Ledro. Nelle immagini si vede sbucare il sedicenne abbottonato nel suo cappotto scuro e con la sciarpa a quadri, così come descritto da chi l'ho ha visto prima della scomparsa. Il giovane cammina sul lato interno del sentiero che avvolge la montagna, poi, sempre a passo svelto, si porta a centro strada. Si volta indietro per controllare se arrivino auto dalle sue spalle e dopo estrae un fazzoletto bianco che si porta al viso. Rapidamente svolta l'angolo e si incammina sulla strada in salita che portava verso Ledro, una strada sbarrata, cieca, che affaccia sul lago. Pochi istanti prima di lui, nelle stesse immagini, appare un uomo che si incammina piano nella stessa direzione.

Le stesse telecamere immortalano, poco dopo, il misterioso uomo mentre ridiscende la strada, al ritorno, solo. Marco, non c'è, le telecamere non riprenderanno mai il suo ritorno. Possibile che sia rimasto in un quell'anfratto buio e pericoloso? Chiunque si inerpichi in quel punto, infatti, ha due scelte: tornare indietro o scavalcare gli sbarramenti e percorrere la vecchia strada piena di gallerie e dirupi. Contattato dalle forze dell'ordine l'uomo del video ha dichiarato di aver visto Marco e di aver parlato scambiato con lui solo poche battute sullo stato dei lavori pubblici in quei luoghi.

Da giorni le forze dell'ordine perlustrano la zona cercando tracce di Marco anche nel lago. La terribile ipotesi è che il ragazzo sia rimasto vittima di un incidente, come avvenuto solo pochi giorni prima al diciottenne Nicola Demattè, scomparso dalla zona Cristo Re e trovato morto sul Doss di Trento, il 4 febbraio, vittima di una disgrazia. Al momento Salvatore Ascione, vice questore di Trento, esclude che il ragazzo possa essersi tolto la vita. Nello stesso filmato si vede il ragazzo camminare risoluto e passo svelto, come se andasse a un appuntamento. In effetti, Marco, studente al liceo classico a Riva Del Garda (Trento) – dove vive durante la settimana, per raggiungere nel weekend la sua famiglia a Tione (Trento) – aveva detto alla mamma che sarebbe andato in palestra. Forse Marco doveva incontrare qualcuno, si ipotizza, e non voleva dirlo ai suoi familiari. Che fosse proprio la cima al sentiero, il luogo dell'incontro?