Aereo della British Airways perde quota e rischia di precipitare su Londra: “Sfiorata grave collisione”

Un aereo della British Airways, dopo aver perso quota, è andato in stallo a 4mila piedi sopra Londra, con il pericolo di precipitare sulla City: è successo lo scorso 6 luglio. Secondo gli esperti si è “sfiorato il più grave incidente aereo degli ultimi anni nel Regno Unito”.

All'inizio di luglio si è rischiato uno "dei più gravi incidenti aerei del Regno Unito degli ultimi anni". È così che hanno definito gli esperti quanto accaduto il 6 luglio scorso ad un aereo della British Airways che, dopo aver perso quota, è andato in stallo a 4mila piedi sopra Londra, con il pericolo di precipitare sulla City, come riporta il Daily Mail. Il comandante dell'aereo è stato costretto a intervenire e a recuperare il controllo del velivolo durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Heathrow.

Gli esperti parlano della più grave collisione sfiorata degli ultimi anni. L'aereo (volo BA919 proveniente da Düsseldorf, in Germania), con una capacità di 180 passeggeri, stava sorvolando Canary Wharf, nella zona Est di Londra, quando è andato in stallo. A innescare tutta la catena di eventi pare sia stato il malfunzionamento di uno dei sistemi di dati di volo dell'aereo, che monitora informazioni critiche come la velocità. Così l'aereo ha perso quota, proprio mentre si trovava sopra il quartiere finanziario della Capitale inglese, con il rischio che precipitasse in picchiata.

Il capitano a quel punto è stato costretto a intervenire fisicamente dopo che già il tentativo del primo ufficiale era fallito. Alcuni esperti hanno spiegato al quotidiano The Sun che la situazione avrebbe potuto comportare la "perdita dello scafo", ovvero la distruzione o il grave danneggiamento dell'aeromobile. Il capitano è ora in congedo per stress. Secondo quanto riferito, la Air Accidents Investigation Branch sta indagando sul "grave incidente" (serious incident) e la stessa British Airways sta collaborando a tutti gli accertamenti del caso. L'episodio è stato classificato come "Perdita di controllo in volo" e definito "Indotto dal pilota".