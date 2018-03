"Vado a comprare una pizza calda in panificio": così Antonietta Di Rocco ha salutato i suoi uscendo di casa alle prime luci del mattino, lo scorso 21 febbraio, per poi non fare più ritorno. La 39enne si è allontanata da Petrignano (Assisi) portando con sé una copia della sua carta d'identità e lasciando a casa i farmaci che prende abitualmente e il telefono cellulare.

Nel pomeriggio del giorno della scomparsa, Antonietta ha telefonato a casa dicendo di essere ricoverata all'ospedale di Perugia, dove i familiari si sono precipitati e dove di lei non c'era traccia. L'indomani, il 22 febbraio, la 39enne è stata avvistata a Como, ma non è stata fermata dai carabinieri perché la denuncia di scomparsa non era ancora stata diramata. Secondo i familiari la donna starebbe attraversando un momento di fragilità. Chiunque avesse notizie di Antonietta può contattare la redazione di Fanpage o rivolgersi alle forze dell'ordine.

Antonietta Di Rocco.

Data della scomparsa: 21 febbraio 2018;

Luogo della scomparsa: Petrignano (Assisi);

Età: 39 anni;

Aspetto: Antonietta ha occhi e capelli scuri. Quando è stata vista l'ultima volta indossava un piumino, un paio di leggings e un paio stivali neri col tacco alto. Ha un piercing sul naso dal lato della narice sinistra, un tatuaggio sul decolté a forma drago e un tatuaggio tribale sul polso sinistro.