L’Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto per oggi, venerdì 17 maggio 2019, uno sciopero generale e nazionale del trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario, mentre per quello aereo è previsto una “astensione dal lavoro” di 24 ore per il prossimo 21 maggio. Tra le ragioni dello sciopero di oggi c’è la volontà di protestare contro la precarietà e il “sistema degli appalti indiscriminati” e a favore della “riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario” e del diritto allo sciopero. A causa dello sciopero dei trasporti potrebbe essere un venerdì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici: saranno possibili variazioni e cancellazioni di treni delle Ferrovie dello Stato, Trenord e Italo dalle 9 alle 16.59 in tutte le regioni tranne il Piemonte.

A Roma, Milano e Napoli orari diversi per la sospensione – Ferrovie dello Stato ha comunicato che i suoi treni a lunga percorrenza non sono a rischio di cancellazione o variazione. La lista dei treni garantiti, sia di Fs che di Italo, è pubblicata sui rispettivi siti. Per quanto riguarda i treni regionali – fa sapere Fs – saranno regolari i collegamenti a maggior traffico viaggiatori, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà infine assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, mentre per i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa Trenord garantirà con dei bus sostitutivi, in caso di cancellazione di treni, i soli collegamenti Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Stabio. A Milano lo sciopero del 17 maggio si svolge dalle 18 alle 22, a Roma dalle 8,30 alle 12,30, a Napoli dalle 11 alle 15, a Bologna dalle 10,30 alle 14,30.

Stop degli aerei il 21 maggio – Il 21 maggio prossimo è invece previsto lo sciopero dell'intero trasporto aereo italiano. L'agitazione si articolerà su 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59, su tutto il territorio nazionale e saranno garantite le attività previste dalla legge: voli con orario di decollo previsto tra le 07.00 e le 10.00 e tra le 18.00 e le 21.00 e gli altri voli che saranno inclusi nell'elenco pubblicato da Enac.