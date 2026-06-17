Chemsex, a Scanner Live l’inchiesta di Fanpage.it sul mondo che unisce sesso e droga

Questa sera a Scanner Live, in diretta dalle 21 sul canale YouTube di Fanpage.it, con Valerio Nicolosi, si parlerà di chemsex, la pratica che unisce sesso e sostanze psicoattive. A partire dall’inchiesta prodotta delle giornaliste di Fanpage.it, Elisabetta Rosso e Beatrice Barra. In studio anche il sociologo Claudio Cippitelli, l’attivista Danilo Caiano e la sessuologa Beatrice Gigliuto.

Immagine di repertorio

Il chemsex – una pratica in cui si assumono droghe per potenziare l’esperienza sessuale, sia in termini di durata che di intensità emotiva e fisica – è diffuso da tempo, ma negli ultimi anni si sta allargando. Stasera Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, affronterà il tema partendo dalla nuova inchiesta di Fanpage.it.

Le giornaliste di Fanpage.it Beatrice Barra ed Elisabetta Rosso sono andate nei luoghi di Milano dove il chemsex si pratica, spesso senza la consapevolezza necessaria per gestire l'uso di droghe. Il chemsex (termine che unisce le parole "chemical" e "sex", inventato nel 2001 dallo scrittore David Stuart) è consolidato da anni nel mondo cosiddetto MSM (Men who have Sex with Men), si è esteso anche alle app di dating online come Grindr e nel tempo ha oltrepassato questa bolla. L'inchiesta racconta questo mondo dall'interno, raccogliendo testimonianze di chi è stato travolto dall'uso di sostanze, combinate indissolubilmente col sesso. Le giornaliste saranno in studio, ospiti di Nicolosi, per raccontare la loro esperienza.

Scanner Live approfondirà il tema anche con Claudio Cippitelli, sociologo e ricercatore che si occupa di politiche giovanili e dei nuovi fenomeni di consumo di sostanze psicotrope. Presidente del Coordinamento nazionale nuove droghe, Cippitelli parlerà delle sostanze senza moralismi per dare un quadro quadro che non sia di allarmismo sociale, ma di informazione.

Leggi anche Lavoro povero e precario, storie di sfruttamento nella nuova puntata di Scanner Live

In un faccia a faccia con Nicolosi ci sarà Danilo Caiano, attivista che si occupa di HIV e chemsex, componente dell'associazione Checkpoint Plus Roma, che promuove salute sessuale e consapevolezza. Guarderà al fenomeno con un approccio realistico, spiegando come il chemsex possa essere un attività ludica ma che può allo stesso tempo diventare fortemente problematica per la salute mentale e fisica di chi la pratica. La riduzione del danno e l'emancipazione dalle sostanze saranno i punti chiave che andrà a snodare l'attivista.

Con Beatrice Gigliuto, sessuologa ed insegnante di bondage, guarderemo al sesso in tutte le sue forme. Ad oggi in Italia il bondage e le pratiche BDSM subiscono ancora un forte stigma culturale e sociale, che le confina nell'ambito della patologia o della violenza, ma Gigliuto ci rimanderà ad una visione del sesso e delle sue pratiche lontane da ogni forma di violenza.

Come sempre, ci sarà spazio per tutte le domande del pubblico agli ospiti, nella chat di YouTube. In più, è possibile fare domande su Whatsapp: basta inviare on un messaggio vocale o un video della durata di 30-60 secondi numero +39 375 542 0067. Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.