Una lettera più forte della prima, nei toni e nel contenuto. La comunicazione dell'azienda Ryanair che ha minacciato di togliere bonus e aumenti ai piloti italiani nel caso in cui avessero aderito allo sciopero di quattro ore (dalle 13:00 alle 17:00), indetto dall'Anpac, una sigla di categorie, previsto per il 15 dicembre, non è un caso isolato. Ai piloti dell'aeroporto di Ciampino è stata inviato un altro avvertimento, datato 12 dicembre: la Ryanair sarebbe disposta a sospendere i voli dall'aeroporto dell'Urbe più importante per la compagnia, quello di Ciampino come ritorsione verso i dipendenti. Come ha riportato il Fatto Quotidiano la Ryanair scrive: "Potremmo essere costretti a ricollocare alcune tratte di Ciampino verso aeroporti economicamente più vantaggiosi da qualche altra parte i Europa o in Italia, dove i nostri piloti continuano a interfacciarsi direttamente con noi, non faremo trattative con le rappresentanze sindacali di Alitalia, qualunque sia l'azione che intraprenderà l'Anpac"

Nella prima missiva inviata a tutti i piloti italiani si legge: "Sarete a conoscenza che il sindacato dei piloti Alitalia Anpac sta provando a incoraggiare i piloti Ryanair a non lavorare. Ci aspettiamo che tutti i nostri piloti lavorino normalmente e lavorino con noi per minimizzare gli inconvenienti per i nostri clienti" – e poi si aggiunge -"Tutti i piloti di Ryanair e l’equipaggio di cabina devono fare rapporto come sempre il 15 dicembre nella sala equipaggio", perché "ogni azione intrapresa da ogni dipendente risulterà nella perdita immediata del roster 5/3 (i turni con cinque giorni di lavoro e tre di riposo) per tutto l’equipaggio di cabina. Inoltre potrebbe esserci la perdita di futuri aumenti in busta paga e lo stop a trasferimenti richiesti e promozioni". Il messaggio viene direttamente dal capo del personale Eddie Wilson.

Molto critico il giudizio di Bruxelles: "Lo sciopero è un diritto fondamentale dei lavoratori, fissato dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali", ha detto il portavoce della Commissione Ue. "Se Ryanair metterà in atto le minacce contenute nella lettera, che hanno toni di inizio 900, potrà incorrere nelle sanzioni per condotta antisindacale". È quanto ha affermato Giuseppe Santoro Passarelli, presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi a Radio Anch'io – "Noi possiamo sanzionare quei comportamenti aziendali che possono determinare l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto, e irrogare sanzioni sino a 50 mila euro raddoppiabili".