Brutte notizie per tutti coloro che viaggiano con Ryanair. La compagnia aerea low cost irlandese, dopo aver fatto infuriare i consumatori a causa dei numerosi scioperi indetti dal personale di volo nei mesi scorsi, ha infatti approvato una nuova politica sui bagagli a mano che, dal prossimo primo novembre e per chi prenota da settembre, non saranno più gratis. Per salire sul veicolo con un secondo oggetto oltre a una piccola borsa personale bisognerà sborsare tra gli 8 e i 10 euro a tratta. Oppure, si dovrà acquistare l’imbarco prioritario, per un totale di 6 euro, che consente di salire in sicurezza con entrambi gli effetti personali. Il motivo della decisione, fanno sapere dai piani alti della società, è quello di ridurre ulteriormente le verifiche all'imbarco, che sono spesso causa di ritardo dei voli.

Sarà tuttavia possibile imbarcare a titolo gratuito un piccolo bagaglio, le cui dimensioni non possono superare 40x20x25 centimetri, utile per essere depositato sotto il sedile. Nel caso in cui si voglia portare un bagaglio a mano di dimensioni superiori, ma di peso inferiore ai 10 chili, sarà necessario pagare il supplemento al momento della prenotazione. La valigia in questione sarà poi consegnata al check in."Il 60% dei nostri clienti non viene toccato da questa nuova politica, il restante 40% può scegliere di comprare un biglietto priority, pagare per il proprio bagaglio oppure munirsi di uno più piccolo", ha sottolineato il responsabile marketing Kenny Jacobs in una nota ufficiale. Ryanair aveva già cambiato politica sui bagagli a mano all'inizio dell'anno, quando aveva ha deciso che i passeggeri avrebbero potuto portare a bordo solo un bagaglio piccolo, mentre quello più grande sarebbe andato in stiva gratuitamente.