A partire dal 15 gennaio 2018 Ryanair cambia le regole per quanto riguarda i bagagli a mano. Si tratta di una vera e propria rivoluzione messa in atto dalla compagnia aerea low cost di origine irlandese: non sarà più possibile per i viaggiatori portare in cabina e gratuitamente due bagagli, generalmente un trolley e uno zaino o una borsa, ma sarà consentito solo a chi acquista il pacchetto Premium, cioè con imbarco prioritario, mettendo mano al portafogli. La decisione è stata presa con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di imbarco. "Troppi passeggeri si presentavano con entrambe le valigie in un velivolo da 189 posti e con cappelliere che possono tenere al massimo una novantina di bagagli. Questo allora provocava tensioni, rallentando la puntualità dei voli", ha spiegato l'Ad Michael O’Leary. Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili per fare chiarezza su cosa portare e a che prezzo a bordo del veivolo e per non farsi trovare impreparati al prossimo viaggio.

La nuova formula: trolley gratis, ma in stiva.

Chi volerà con Ryanair a partire dal 15 gennaio 2018 potrà portare con sé solo un bagaglio piccolo. Chi arriverà al gate di imbarco con due bagagli dovrà lasciare il più grande, che verrà registrato e trasportato in stiva senza costi aggiuntivi, essendo compresi nel prezzo del biglietto, per poi essere riconsegnato al legittimo proprietario sui nastri trasportatori dell'aeroporto di arrivo. Attenzione, però, anche a quello più piccolo: questo dovrà essere sistemato sotto il sedile davanti al proprio posto sull’aereo. Le dimensioni massime di riferimento per i due bagagli a mano restano comunque le stesse: 55cm x 40cm x 20cm e non più di 10 chili di peso per il bagaglio grande, 35cm x 20cm x 20cm per quello piccolo. La mancata osservanza delle dimensioni massime consentite comporta il pagamento di una penale di 50 euro per bagaglio al gate di partenza, oltre un probabile un ritardo nell’imbarco. Tra le novità previste dalla compagnia low cost, c'è anche la riduzione del costo per il trasporto dei bagagli in stiva, quelli cioè che si consegnano al check-in, e che passerà da 35 euro a 25 euro per le valigie che pesano fino a 20 chili.

Cosa prevede e quanto costa il pacchetto Premium.

Chiunque desideri portare con sé in volo il secondo bagaglio a mano potrà farlo soltanto acquistando il cosiddetto pacchetto Premium per l'imbarco prioritario al momento della prenotazione. In poche parole, ciò consente di saltare la fila al momento dell’imbarco e di portare in cabina il secondo bagaglio a mano. Il bagaglio grande andrà sistemato nella cappelliera, mentre il più piccolo sotto la poltrona davanti al passeggero. Il costo è di 5 euro a passeggero da aggiungere al costo del biglietto. Può essere aggiunto alla prenotazione fino a un’ora prima della partenza del volo, ma in questo caso il prezzo aumento di 1 euro, per un totale di 6 euro. Si ricorda che la nuova regola sui bagagli a mano non si applicherà neppure a chi avrà acquistato i biglietti con le tariffe Flexi Plus, Plus o Family Plus, con sovrapprezzo tra i 30 e i 60 euro, che già comprendono l'imbarco prioritario.

Bagagli a mano: non solo Ryanair vieta il trolley.

La rivoluzione di Ryanair ha fatto storcere, e non poco, il naso a molti utenti. Ma, in realtà, non è l'unica compagnia aerea ad adottare una politica del genere, consentendo di portare in volo un solo bagaglio piccolo. Anche altre low cost lo fanno, oltre a compagnie più grandi. Ecco cosa succede nel dettaglio