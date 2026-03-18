Partono le multe nella zona 30 a Roma: la mappa degli autovelox nella Ztl centro storico

Dissuasori, autovelox mobili e indicatori della velocità sono pronti nella zona 30 della Ztl centro storico a Roma. Nei prossimi giorni cominciano le multe, ecco la mappa delle strade interessate.

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Da lunedì 16 marzo 2026 a Roma è entrata in vigore come da programma la zona 30 nella Ztl centro storico. Dopo un paio di giorni di prove, le sanzioni non sono ancora scattate, ma partiranno nei prossimi giorni con indicatori di velocità, autovelox mobili, dissuasori e multe per chi non rispetta il nuovo limite massimo di 30 chilometri orari nella Ztl centro storico. Ieri pomeriggio c'è stato un tavolo in Campidoglio, un incontro tecnico tra il direttore generale Albino Ruberti, i tecnici del dipartimento Mobilità del Comune e il comandante dei vigili urbani, Mario De Sclavis.

I punti degli autovelox mobili nel centro storico di Roma

Rilevatori di velocità e indicatori mobili verranno installati in corso Vittorio Emanuele, in via Nazionale, in via del Teatro Marcello, in via Milano, via del Quirinale e via Zanardelli. La presenza degli autovelox verrà segnalata agli automobilisti come previsto dalla normativa. Oltre ai dispositivi nella Ztl centro storico dov'è in vigore la zona 30 verranno intensificati i controlli della polizia locale di Roma Capitale, in strada con le pattuglie, che come già quotidianamente fanno nei controlli sul territorio, si occuperanno di monitorare il corretto comportamento degli automobilisti e l'eventuale infrazione del codice della strada. Misure che hanno come obiettivo quello di limitare gli incidenti stradali, gli investimenti di pedoni e, in generale, aumentare la sicurezza nel centro storico della Capitale.

Zona 30 in programma già da gennaio 2026

Se le sanzioni partono questi giorni nella seconda parte di marzo, la zona 30 è stata istituita già da gennaio 2026. Il limite massimo a 30 chilometri orari è entrato in vigore dal 15 gennaio scorso appunto in tutta la zona a traffico limitato del centro storico di Roma.

In quell'occasione l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità Eugenio Patanè ha spiegato che l'obiettivo del limite della velocità a 30 chilometri orari con il rafforzamento dei controlli e l'introduzione di multe nella Ztl centro storico hanno come obiettivo abbattere il rischio di mortalità. "Il limite a 30 km/h serve a salvare vite, perché se si investe un pedone a 50 km/h c’è il 50% di possibilità che muoia, se lo si fa a 70 km/h la probabilità sale al 90%".