Zagarolo, un uomo cade dentro a un pozzo: morto, i pompieri non riescono a salvarlo Sul posto, via Cancellata di Mezzo, sono arrivati i vigili del fuoco di Palestrina, gli uomini del nucleo Sommozzatori e del nucleo Speleo Alpinistico Fluviale.

A cura di Enrico Tata

Tragedia a Zagarolo, nelle campagne a sud est di Roma. Un anziano è caduto in un pozzo di raccolta delle acque piovane ed è morto. Sul posto, via Cancellata di Mezzo, sono arrivati i vigili del fuoco di Palestrina, gli uomini del nucleo Sommozzatori e del nucleo Speleo Alpinistico Fluviale. I soccorritori, intervenuti intorno alle 13 di oggi, 28 aprile, si sono calati nel pozzo per recuperare l'uomo, un 71enne di nazionalità italiana, ma ormai non c'era niente da fare. Sul posto anche i soccorritori del 118, ma il loro aiuto non è stato purtroppo utile.

Ipotesi suicidio, in casa trovati taglierino e macchia di sangue

I carabinieri di Zagarolo e Palestrina si stanno occupando delle indagini per cercare di ricostruire e accertare la dinamica dei fatti. L'ipotesi che si sta facendo sempre più concreta è quella del suicidio. Nell'abitazione dell'uomo, infatti, sarebbero stati trovati un taglierino e delle tracce di sangue. La salma è stata portata all'obitorio del Policlinico di Roma Tor Vergata, dove verrà effettuata l'autopsia.