Yari Proietti morto in moto nello scontro con due auto, si cercano testimoni

“Aiutateci, cerchiamo testimoni”, è l’appello che i residenti di Villaggio Prenestino hanno diffuso sui social network per l’incidente in cui è morto Yari Proietti.

Immagine di repertorio

Si chiamava Yari Proietti il cinquantaduenne morto in moto nell'incidente stradale con due auto lungo via del Fosso dell'Osa venerdì scorso 13 marzo. La notizia della prematura e improvvisa scomparsa di Yari si è diffusa in breve tempo e il quartiere si è stretto con cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data del funerale, per dargli l'ultimo saluto. Sulle pagine Facebook gli utenti hanno diffuso un appello, chiedendo se ci fosse qualcuno che avesse assistito all'incidente, di farsi avanti e raccontarne i dettagli agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, che indagano sulla dinamica del sinistro. La salma si trova al Policlinico di Tor Vergata.

L'incidente in cui è morto Yari Proietti

Yari Proietti al momento dell'incidente intorno alle ore 20 era in sella alla sua moto Suzuki Gsx lungo via del Fosso dell'Osa verso via Polense, quando dopo una svolta per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato frontalmente con un'auto, una Opel Adam, proveniente dal senso di marcia opposto guidata da un ventiseienne. L'impatto è stato violento, Yari è stato sbalzato via dalla sella ed è finito contro un'altra auto, una Smart Fortwo.

Al volante c'era una donna di trentasette anni. Il decesso è sopraggiunto purtroppo sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati. Il personale sanitario arrivato in ambulanza non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Entrambi i conducenti sono stati accompagnati in ospedale per essere sottoposti ai test per la verifica di lcol e droga nel sangue.