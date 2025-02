video suggerito

Weekend di Carnevale 2025 a Roma, gli eventi per bambini tra sfilate in maschera e carri allegorici A Roma Giovedì Grasso e il fine settimana dell'1 e 2 marzo sono in programma tanti eventi di Carnevale per bambini e adulti, tra sfilate in maschera e carri allegorici.

A cura di Alessia Rabbai

Carnevale a Cinecittà World

Giovedì grasso 27 febbraio 2025 è uno dei due giorni di festa principali del Carnevale. Insieme a Martedì grasso, che quest'anno è in calendario il 4 marzo, simboleggia un giorno appunto di festa, di gioia, prosperità, durante il quale fare "scorta di cibi grassi" in vista del mercoledì delle Ceneri, che sancisce l'inizio della Quaresima.

Giovedì grasso così come nei fine settimana del periodo di Carnevale a Roma e nel Lazio si mangiano dolci gustosi, tipici della tradizione regionale, come ad esempio frappe e castagnole, semplici o farcite. Sono molti gli eventi in programma per Giovedì Grasso e per il weekend di sabato 1 e domenica 2 marzo a Roma per adulti e bambini, gratuiti o a pagamento, tra i quali sfilate in maschera, "battaglie" di coriandoli e stelle filanti e carri allegorici. Inoltre in ogni municipio di Roma sono in programma eventi.

Carnevale nei Musei Civici di Roma

Tutte le attività sono gratuite con pagamento del biglietto di ingresso al museo, gratuito per i possessori di Roma Mic Card. La prenotazione è obbligatoria allo 060608.

Sabato 1° marzo:

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi "In maschera a Palazzo!" alle ore 16.00 per bambine e bambini di 7-12 anni per scoprire come si festeggiava il Carnevale a Roma nel passato. Laboratorio per creare accessori secondo il gusto dell’epoca.

Domenica 2 marzo:

Al Museo di Casal de’ Pazzi nel sito archeo-paleontologico "A Carnevale ogni mascherina preistorica vale!". Vari turni alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, età consigliata dai 4 anni in su. In programma una visita didattica.

Al Museo Napoleonico "Un Carnevale… sentimentale!" alle ore 11.00 per bambini tra 6 e 12 anni visita animata in maschera tra giochi e indovinelli, alla scoperta delle storie dei membri della famiglia Bonaparte. Laboratorio di gioielli.

Carnevale in maschera a Montesacro

Sabato 1°marzo 2025 è in programma "A Carnevale ogni spettacolo vale" in viale Gottardo nel quartiere Monesacro a Roma. Un programma ricco di appuntamenti tra performance artistiche, circo, teatro, musica e danza, per bambini a partire dai tre anni. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Carnevale Medioevale

Domenica 2 marzo 2025 sempre a Montesacro è in programma il "Carnevale Medioevale III Edizione". La festa è dalle ore 10 alle ore 13, presso i Portici di Via Monte Cervialto. Un'occasione per far rivivere ai bambini e alle bambine del territorio le atmosfere carnevalesche del Medioevo.

Carnevale a Cinecittà World

Carri di Carnevale a Cinecittà World

A Cinecittà World fino al 9 marzo è allestito il Villaggio di Carnevale, con maschere, parate scenografiche, carri allegorici, concorsi di costumi, show dal vivo, battaglie di coriandoli, baby dance e dolci tipici. I bambini potranno incontrare i personaggi più amati dei cartoni animati. La maschera più bella ed originale del parco vincerà un abbonamento annuale a Cinecittà World. L'ingresso è a pagamento e costa 15 euro, aperto ogni weekend dalle 11:00 alle 18:00.

Tarantella di Carnevale al Pincio

Domenica 2 marzo Carnevale al Pincio alle ore 14 piazzale dei Martiri, passeggiata in maschera per Villa Borghese con cordindoli e stelle filanti. Domenica 9 marzo è in programma "Carnevale A mare" a Fiumicino con il mercatino artigianale e la sfilata in maschera.

Carnevale tiberino con sfilata in maschera lungo il Tevere

Sabato 1 marzo in centro c'è il Carnevale tiberino lungo il Tevere. Sono in programma varie attività che coinvolgono i bambini all'aperto e la passeggiata in maschera con partenza da Scalo de Pinedo e arrivo a Piazza Pia, a pochi passi dalla basilica di San Pietro.