Weekend a Roma, gli eventi di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre? Musei gratis, siti aperti in via del tutto eccezionale, tanta avventura con la crociera sul Tevere fino a Ostia Antica e infine l’immancabile streetfood, che questa settimana approda alla Garbatella.

A cura di Simone Matteis

Quante sorprese nell'ultimo weekend di settembre! Tra passeggiate al tramonto, musica, streetfood e segreti nascosti, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre saranno tantissime le occasioni per vivere Roma in maniera inedita e divertente. Avete mai navigato il Tevere? Siete mai stati in una camera delle meraviglie? E per chi ama l'arte e la cultura, in concomitanza con la prima domenica del mese saranno aperti gratuitamente i musei statali, i musei civici e i siti archeologici della via Appia, a conclusione di un programma davvero ricco di eventi che promette di accontentare tutti, ma proprio tutti!

In battello sul Tevere fino a Ostia antica

Avete mai navigato sul Tevere? Domenica 1 ottobre alle ore 10.00 vi aspetta un'occasione incredibile, una visita guidata unica nel suo genere e ricchissima di spunti naturalistici, storici e culturali. Partendo dal molo di Ponte Marconi arriverete fino ad Ostia Antica a bordo di un battello che percorrerà tutto il corso del Tevere, sulla rotta degli antici romani che utilizzavano proprio questa come via di collegamento verso il porto dell'antica città marittima.

Ostia, infatti, era un centro commerciale di notevole importanza: il suo porto era fondamentale per garantire l'approvvigionamento di grano nella Capitale e la città raggiunse addirittura i 75mila abitanti. Una volta sbarcati dal battello, andrete alla scoperta di questo sito dall'incredibile prestigio storico e architettonico, immerso in una cornice naturale invidiabile a metà strada tra il centro di Roma e l'azzurro del mare.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Associazione "I viaggi di Adriano"

Festival dello street food alla Garbatella

Poteva mai mancare all'appello degli appuntamenti per il weekend un po' di sano streetfood? Sì, sano, perché basta pensare che il cibo di strada sia "cibo spazzatura". Non siete convinti? La seconda edizione del Festival vi aspetta da venerdì 29 settembre fino a domenica 1 ottobre, nel cuore dello storico quartiere della Garbatella. Un percorso di circa 300 metri ricavato all'interno del Giardino Monsignor Desiderio Nobels, tra via Cristoforo Colombo e il tratto pedonale di via delle Sette Chiese, dove potrete scoprire i sapori della tradizione che hanno fatto la storia della cucina italiana. Tutto, semplicemente in versione "street": venti ristoratori provenienti da tutta la penisola, racconteranno con i loro piatti una storia variegata fatta di sapori, profumi e colori.

Per ogni informazione si può consultare la pagina Facebook Roma Food Village, che ha organizzato l'evento.

A Roma il festival della canzone d'autore

Sabato 30 settembre alle ore 19.00 l'ottava edizione del Festival di Roma della canzone d'autore, organizzata dall'associazione Roma Cantautori: il Centro Promozionale delle Arti e della Ricerca "Polmone Pulsante" (Salita del Grillo, 21) ospiterà le esibizioni di Rossella Seno, Lorenzo Santangelo, Emiliano Guiducci, Nuccio Castellino ed Il Figlio di Margaret. L'evento sarà introdotto da Andrea Ungheri e presentato da Gino Basile e si avvale, tra le altre, della collaborazione con l'etichetta discografica Terre Sommerse. Dopo le performance degli artisti sarà possibile visitare il museo sotterraneo del Polmone Pulsante che ospita al suo interno opere di Saverio Ungheri, tra gli esponenti del Manifesto Astralista degli Anni Cinquanta.

La camera delle meraviglie

Una camera delle meraviglie affacciata sull'Aniene, per abbandonarsi a un'atmosfera fuori dal tempo a cavallo tra stili medievali, neogotici e fiamminghi! Arte, cultura, alchimia e grande musica si incontrano nella casa-museo Wunderkammer del maestro Marco Lo Muscio, collaboratore italiano di Steve Hackett dei Genesis e dell'Università di Harvard. Si tratta di uno dei pochissimi esempi in Italia di camera delle meraviglie (wunderkammer significa proprio questo), visitabile per tutto il mese di settembre: che aspettate, sabato 30 è la vostra ultima occasione! All'interno troverete una riproposizione di oggetti del passato: opere d'arte, oggetti dei "tre regni", cioè quello animale, vegerale e minerale, oggetti scientifici e tante curiosità provenienti dalle terre più lontane. A accogliervi e farvi da guida sarà proprio il maestro Lo Muscio: per ogni informazione sulla visita è possibile consultare il sito della Wunderkammer Roma.

Fonte: sito Wunderkammer Roma

Domenica al museo, torna l'iniziativa che promuove la cultura

Doppio appuntamento totalmente gratuito per celebrare il patrimonio museale di Roma insieme uno dei suoi simboli più magnifici: la Regina Viarum. In occasione della prima domenica del mese, domenica 1 ottobre torna l'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali che prevede l'ingresso gratuito in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Aperti gratuitamente anche i Musei in Comune, gestititi dalla Sovrintendenza di Roma Capitale, e i siti archeologici che si sviluppano lungo l'antico tracciato della via Appia, alcuni di loro aperti in via straordinaria e tutti visitabili gratuitamente su prenotazione. L'elenco completo dei musei e dei siti aperti e fruibili è disponibile sul sito del musei statali, sul sito dei musei civici e sulla scheda degli eventi dedicati alla via Appia.

"Tevere fiume di vino" a Orte Scalo

Una gita fuori porta per una serata dedicata al vino in omaggio al Tevere. Sabato 30 settembre Orte Scalo diventa una grande enoteca a cielo aperto: a partire dalle ore 18.00 “Tevere fiume di vino” animerà il paese tra corso Garibaldi e piazza Ventinove agosto con degustazioni di vini bianchi e rossi, esaltando la tradizione locale. I vitigni dell’Orvieto e del Frascati, il grechetto, il ciliegiolo, il sangiovese, il syrah, il gamay. Un’occasione per apprezzare tanti vini conosciuti e altri che, invece, risultano più di nicchia ma ugualmente buonissimi, tutti da scoprire e da gustare! Un biglietto di 10 euro dà diritto a quattro degustazioni, oltre a un bicchiere in ricordo dell'evento e una sacchetta. Presenti anche tanti stand gastronomici con prodotti tipici del territorio ortano, per accompagnare il vino con dell'ottimo cibo.

Roma Art Festival: 500 opere in mostra

Una mostra di Arte contemporanea a cura di Lucilla Labianca in piazza San Silvestro: il Roma Art Festival, giunto alla sua 68^ edizione, espone oltre 500 opere fino a domenica 1 ottobre. Ventotto artisti altamente selezionati per un insieme di lavori ispirati alla natura, al paesaggio, alle tradizioni, alle tematiche filosofiche e all'astrazione, simbolo delle loro interpretazioni in libertà stilistica.

L'evento è gratuito e vanta la partnership di Start, casa editrice e società di storia dell'arte, che di concerto con i curatori della mostra punta a promuovere la cultura e gli artisti tra le architetture uniche e suggestive di Roma, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di fruire liberamente di un elevato numero di opere uniche e sensazionali.

Il Gianicolo al tramonto

Una passeggiata guidata alla scoperta del colle Gianicolo, con la sua terrazza su Trastevere da cui abbracciare con lo sguardo tutta Roma. Sabato 30 settembre alle ore 17.30 si parte dalla statua di Giuseppe Garibaldi per salutarsi poi al tempietto di San Pietro in Montorio. Nel mezzo, una piacevole camminata immersi nel "Parco della Memoria" tra le statue degli eroi del Risorgimento italiano, poi giù sulle balconate panoramiche che ospitarono Wagner, Tolstoj e D'Annunzio e quindi la casa di Michelangelo, riproduzione della sua dimora demolita alla fine dell'Ottocento per far posto all'Altare della Patria. Immancabile una visita al Fondtanone, la Fontana dell'Acqua Paola in tutta la sua straordinaria bellezza, da dove poi ci si incamminerà verso il Tempietto del Bramante in San Pietro in Montorio che chiuderà questo tour attraverso gli angoli più belli del colle dedicato al dio Giano.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Roma e Lazio per te.

San Saba, un quartiere a misura d'uomo

Il rione di San Saba custodisce un'aria discreta e rilassata, come un piccolo paesino incastonato nella grande e caotica metropoli. Se non lo conoscete, sabato 30 alle ore 16.00 avete l'occasione di andare alla scoperta di questa perla sull'Aventino, protetta dalle mura Aureliane. Qui, tra il 1907 e il 1923, un ampio progetto di riqualificazione urbana lo ha reso il gioiellino che è ancora oggi, a un secolo dalla fine dei lavori. Quella di sabato sarà l'occasione perfetta per respirare l'atmosfera calma e serena di San Saba, passeggiando tra i villini nati dalle sperimentazioni architettoniche di Quadrio Pirani e Giovanni Bellucci, a due passi dal parco delle Terme di Caracalla.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Roma e Lazio per te.

Priorato di Malta, dietro il buco della serratura all'Aventino

Quante volte avete sbirciato dentro il buco della serratura più famoso del mondo sognando di sfiorare la Cupola di San Pietro? Sabato 30 settembre potrete fare molto di più: varcare la soglia del portone e entrare nel magnifico giardino, un luogo romantico pieno di fascino. È qui che ha sede il Priorato di Malta, solitamente non accessibile al pubblico, che ospita l'Ambasciata del Sovrano Ordine e custodisce al suo interno tesori d'arte dal valore inestimabile, come la chiesa di Santa Maria del Priorato ricca di stucchi e decorazioni.

Le visite straordinarie sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria e anticipata: per tutte le informazioni è possibile consultare il sito dell'Associazione Romanitas.