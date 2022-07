Vuole uccidersi dando fuoco alla casa ma muore il cane: condannato a un anno, oggi fa il dog sitter Il ragazzo di venticinque anni, devastato dalla morte del cane, ha deciso di cercare la redenzione occupandosi del benessere degli animali.

Aveva deciso di togliersi la vita, ma nell'incendio era morto il suo cane, un meticcio di sette anni. L'uomo, che era stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa per il rogo, adesso di lavoro fa il dog sitter. Un modo per redimersi da quella perdita che per lui era stata devastante: non voleva uccidere l'animale, a cui voleva molto bene. Ma il male che lo pervadeva gli ha causato un black out di diversi minuti, in seguito ai quali si è trovato poi sul cornicione dell'appartamento invaso dalle fiamme, a chiedere aiuto.

La storia è riportata da Il Messaggero. I fatti risalgono al 22 maggio del 2019. Il ragazzo, di venticinque anni, soffre di disturbo dell'umore, per il quale è in cura presso il Centro di igiene mentale. Quel giorno era in casa da solo e ha iniziato ad avere pensieri suicidi molto forti. Talmente forti da spingerlo anche a chiamare il numero del centro – suicidi per avere un po' di supporto. La chiacchierata con l'operatore però non gli è stato d'aiuto e quei pensieri si sono fatti sempre più forti. Fino a che non ha dato fuoco all'abitazione, non rendendosi nemmeno conto di quello che stava facendo.

Quando sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia e soccorritori del 118, il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale. Si è capito sin da subito che quell'incendio non era stato un incidente, anche perché il 25enne ha immediatamente confessato. Prima del gesto aveva mandato messaggi agli amici e alla fidanzata, in cui diceva che aveva intenzione di farla finita. Nessun dubbio quindi, sulla natura del gesto. Lui si è salvato, il cane che viveva con lui no. Una perdita che, una volta riacquistata lucidità, lo ha devastato e fatto stare malissimo. Tanto che adesso, per ripagare il suo debito con l'animale, si occupa dei cani degli altri. Portandoli a spasso e facendoli stare bene.