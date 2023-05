“Vorrei comprare il suo orologio, posso vederlo?”: 49enne scappa con un Rochat da 1000 euro Lo hanno rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dopo il furto di un orlogio da 1000 euro: denunciato un uomo di 49 anni accusato di truffa aggravata ai danni di due persone anziane.

Lo hanno identificato analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e lo hanno denunciato in stato di libertà per i reati di truffa aggravata e tentata truffa ai danni di due persone anziane. A rintracciarlo e denunciarlo alla Procura della Repubblica del Tribunale di Viterbo i carabinieri di Vasanello, comune in provincia di Viterbo quasi al confine fra Lazio e Umbria che dista poco più di una dozzina di chilometri da Soriano nel Cimino e poco più di otto da Orte.

Proprio in questa zona del viterbese l'uomo, un quarantanovenne nato a Napoli e già noto alle forze dell'ordine, ha truffato e derubato una persona anziana del suo orologio e ha provato a fare la stessa cosa con un'altra persona.

La truffa per rubare l'orologio

A differenza di come spesso accade, stavolta la truffa ai danni delle due persone anziane non è avvenuta nella loro abitazione, ma per strada. Nel primo caso il quarantanovenne si è avvicinato all'anziano. Dopo aver parlato per un po', si è dimostrato interessato ad acquistare l'orologio che l'anziano aveva al polso, un Lucien Rochat dal valore di circa mille euro. Il malcapitato, allora, si sarebbe tolto l'orologio per permettergli di vederlo più da vicino. A quel punto il quarantanovenne, una volta entrato in possesso del prezioso, è scappato con l'orologio fra le mani facendo perdere le sue tracce.

Il precedente e l'inizio delle indagini

Lo stesso copione si era svolto poco prima con un'altra persona anziana: in questo caso, però, il quarantanovenne si è avvinato all'automobile all'interno della quale si trovava l'anziano che, però, si è rifiutato con fermezza di passargli l'orologio.

Subito dopo aver ricevuto la denuncia dell'anziano derubato, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell'uomo e, controllando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, sono riuscite ad identificarlo e a dneunciarlo.