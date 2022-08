Vogliono soldi da un uomo, per costringerlo prendono a bastonate il padre e la compagna: arrestati L’aggressione è avvenuta in mezzo a una strada: i tre, feriti gravemente, sono stati ricoverati in ospedale per le lesioni. I due volevano soldi e li hanno minacciati di morte in diverse occasioni.

A cura di Natascia Grbic

Hanno minacciato e picchiato con una mazza di legno un uomo, l'anziano padre e la convivente, minacciandoli di morte e pretendendo denaro. È successo in una città della provincia di Frosinone all'inizio di agosto: i due aggressori, un 40enne de L'Aquila e un 46enne di Lenola, sono stati denunciati dalle vittime e arrestati dopo un'indagine durata alcuni giorni dai carabinieri della sezione operativa di Cassino e quelli della Stazione di Atina. Le accuse per i due sono estorsione, danneggiamento, minacce e lesioni.

A denunciare l'aggressione è stato un 48enne residente ad Atina. Secondo quanto dichiarato dall'uomo, i due volevano farsi consegnare del denaro e per questo lo avevano minacciato più volte. Trovandosi davanti al netto rifiuto dell'uomo hanno deciso di passare all'azione.

La sera del 3 agosto i due uomini hanno prima minacciato di morte l'uomo e la sua famiglia, mostrandogli anche delle armi per intimidirlo. Quando hanno visto che il 48enne non aveva la minima intenzione di dargli il denaro sono passati alle vie di fatto, prendendo a bastonate lui, il padre (un uomo molto anziano) e la convivente. Tutti sono stati portati in ospedale per le botte ricevute.

A quel punto hanno deciso di denunciare i due uomini rivolgendosi ai carabinieri. La loro vita stava diventando impossibile, tra minacce di morte e pestaggi, e hanno deciso che era ora di interrompere quella scia di violenze una volta per tutte. I militari hanno avviato le indagini, e in poco tempo sono riusciti a risalire ai due, che sono stati arrestati. Adesso sono ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.